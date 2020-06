Las plantas francesas de Renault que pujan por la producción de Nissan Barcelona

El consejero delegado de Nissan, Makoto Uchida, confirmó en la conferencia de prensa del pasado jueves 28 de mayo el cierre de las plantas barcelonesas de Zona Franca, Montcada y Sant Andreu que tiene el fabricante nipón en España.

Pocos días antes, el diario japonés Nikkei avanzaba la noticia y el destino de la producción de esas plantas: Francia. En concreto, la factorías que Renault tiene repartidas por todo el territorio nacional. Detrás de esta decisión están el plan de ahorro de costes de Nissan y la nueva estrategia global de la alianza que forman estos dos fabricantes con Mitsubishi.

Mientras el Gobierno de España y la Generalitat mantienen la viabilidad del plan industrial para Nissan en Barcelona (ese que solo han visto ellos), las plantas de Renault en Francia hacen cábalas para repartirse la escasa producción que queda en la factoría de Zona Franca.

Los coches de Nissan Barcelona

Hasta la irrupción del coronavirus, la planta de Zona Franca había fabricado en los últimos cuatro meses 55.022 vehículos (un retroceso del 38% respecto al mismo periodo del año pasado). Esta cifra representaba menos del 25% de su capacidad, según datos oficiales de la marca.

De la factoría catalana salían los Nissan Navara y la variante eléctrica de la furgoneta NV200 (la e-NV200), el Renault Alaskan y la pick-up de Mercedes-Benz (Clase X). Desde enero ya se conocía que una vez entregado el pedido realizado por la marca de la estrella de este último modelo, dejaría de fabricarlo.

Nissan Navara. Nissan

Además de Zona Franca (donde además de la fábrica de coches hay centros de I+D, recambios, distribución y compras), el cierre también afectará a las factorías de Montcada (dedicada a estampaciones) y Sant Andreu (suspensiones y bastidores). En total, en torno a 3.000 empleos que ascienden a 20.000 con la industria auxiliar de la zona. Las operaciones de Nissan en Ávila y Cantabria, así como las operaciones de ventas y marketing de Nissan Iberia en España, no se han visto afectadas.

Las plantas francesas de Renault

El fabricante francés, ahora el líder de la alianza en Europa, cuenta con cinco plantas de producción de vehículos. Todas ellas en la parte norte del país vecino. Estas son las ubicadas en Douai (Scenic, Gran Scenic, Talisman, Talisman SporTourer y Espace), Sandouville (Trafic NV300), Flins (Clio, ZOE y Nissan Micra), Batilly (Master, Master ZE y NV400) y Maubeuge (Kangoo, Kangoo ZE, NV250 y Mercedes-Benz Citan).

Renault y Nissan no buscarán nueva planta de producción para la pick-up de Mercedes-Benz, puesto que la marca alemana dejará de fabricar este modelo debido a su baja demanda. Quedan las también pick-up Renault Alaskan y Nissan Navara, y la furgoneta e-NV200.

Con la reducción de modelos anunciada por Renault quizá el Renault Alaskan y el Nissan Navara queden guardados en un cajón. Ninguna planta francesa produce este tipo de vehículos, hecho que tampoco ayuda. Solo la de Douai fabrica turismos grandes y el resto hace furgonetas (Batilly y Maubeuge) o utilitarios (Flins). Además, según los datos oficiales de matriculaciones en mayo publicados recientemente por Anfac, ni uno solo de estos modelos fue vendido en España el mes pasado.

Por último, está la versión eléctrica de la NV-200. Pero ojo, ya está aquí su sustituta, la NV250. Dado que este modelo lo fabrica la planta de Maubeuge, todo hace indicar que será la elegida para absorber la producción de la e-NV200 aunque no hay nada confirmado por la firma francesa y habrá que esperar.

Valladolid y Palencia, descartadas

Puesto que Renault asumirá la producción de Nissan en Europa (salvo la planta de Sunderland) y la marca francesa cuenta con dos factorías de ensamblaje en España, alguien podría soñar con el traslado de Barcelona a la ciudad castellana. En Valladolid fabrican el Captur y en Palencia el Megane y el Kadjar. No hay opción.

El delegado general de CCOO en Renault, Rubén González, es tajante. "No sé dónde irá, pero las plantas de Renault España no comparten plataforma con los modelos que produce Nissan en Barcelona". De hecho, solo sería posible para los Yuke y Qashqai. Además, confiesa, "requeriría una gran inversión y ahora no están para inversiones".

En cuanto a la situación de las tres plantas de Renault en España (las dos de Valladolid, Palencia y Sevilla) tras el anuncio de recortar 15.000 empleos en todo el mundo, el representante sindical muestra cierta tranquilidad. No obstante, indica, "tal y como está el sector auto, con cierta cautela de cara al futuro".

Los responsables de la marca explicaron la semana pasada que mantendrán la capacidad productiva de las factorías españolas, sin despidos, pero con salidas en forma de jubilaciones anticipadas, voluntarias y negociadas.