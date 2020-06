Garicano: "Miren Nissan, Alcoa y multipliquen por 100 si generamos incertidumbre"

El economista y eurodiputado, Luis Garicano, ha advertido este viernes en la Comisión de Reconstrucción del Congreso que España está ante una gran oportunidad para modernizar su economía y que si pierde este tren se quedará en una situación de "retraso histórico" repitiendo los errores que cometieron en el pasado países como Venezuela que tenía más riqueza que Noruega.

"Miren Nissan, Alcoa y multipliquen por 100 si las empresas extranjeras ven que no tienen claro los contagios, la legislación laboral, que nos peleamos… Nos podemos quedar en una situación de retraso histórico" por estas incertidumbres, ha advertido el miembro de Ciudadanos que ha participado en el grupo de trabajo dedicado a la Unión Europea.

Garicano ha recordado a los parlamentarios que Europa está ofreciendo a España la oportunidad de dar un empujón a la economía. Ha recordado que es uno de los países que más beneficiado va a salir del reparto de fondos que la Unión Europea aprobará con mucha probabilidad este verano.

España recibirá 61.000 millones de euros a fondo perdido "para transformar España" y preparar el país para afrontar con éxito el siglo XXI. A esta cuantía se sumarán otros 55.000 millones de euros en préstamos. A cambio de ese dinero, el Gobierno tendrá que presentar un plan de reformas coordinado con la UE, algo que debería salir de la Comisión de Reconstrucción a la que ha pedido un "tono constructivo" de diálogo y unidad con un tono que ha sido agradecido por los otros grupos políticos.

El economista ha presentado una hoja de ruta con cinco objetivos para dirigir el reparto de fondos: empleo de calidad para la era digital; convertir a este país en una referencia mundial para educación; impulsar la economía verde, pero no solo la transición ecológica; devolver a la Sanidad el liderazgo mundial; y mejorar la calidad de los servicios públicos con una reforma de la Administración.

Pérdida de empleo

Garicano ha recordado que los países del sur de Europa lideran el riesgo de pérdida de empleo por el Covid-19, siendo España el país que "siempre" aparece como el más afectado por la destrucción de empleo cuando viene una crisis. En este caso, el escenario empeora aún más por la amenaza de la robotización.

Según los datos que ha ofrecido de la OCDE, España figura entre los países de mayor riesgo de pérdida de empleo por la automatización, ocupando, en concreto, el cuarto lugar con más peligro por la robotización.

"Las máquinas no se contagian y esta tendencia, se va a acelerar por el Covid", ha recordado, antes de poner el ejemplo de que en un supermercado un cajero se puede poner enfermo por el virus y una máquina automática de cobro no.

El eurodiputado ha señalado que hay consenso en que un gran problema que padece España es la "temporalidad" y hay que poner solución a esa asignatura pendiente en un nuevo marco que modernice las relaciones laborales.

Formación y educación

Este problema entronca con el segundo reto puesto sobre la mesa por Garicano, el de la formación.

El eurodiputado ha recordado que el Gobierno ha aprobado el decreto del ingreso mínimo vital, pero España sigue teniendo "una deficiencia histórica de nuestras políticas de inversión y formación para el empleo".

En ese sentido, ha abogado por ofrecer formación a los parados con sistemas digitales que le permitan elegir los cursos más adecuados en función de su perfil.

Además, ha recordado que la brecha educativa entre los más pequeños es cada vez más grande por motivos socioeconómicos y se ha ampliado por el Covid.

"No hay otro país como España en el que dependa tanto tu educación de la educación de tus padres", ha lamentado. Para cerrar esa brecha, ha abogado por entregar un iPad a cada estudiante de manera que si hay un rebrote, no pierdan otro medio año escolar, como ha ocurrido en este 2020.

Junto a esto, Garicano ha pedido reformas estructurales en la Educación introduciendo en el debate el MIR docente y abogando por dotar de una mayor autonomía a los centros educativos para poder competir entre ellos con "transparencia y libertad".

Transición ecológica

Sobre la transición ecológica, Garicano ha señalado que el plan presentado por la ministra Teresa Ribera no contempla un impulso a la "innovación verde" y ha recordado que España no innova en energía renovable y debe incorporar este objetivo para no quedarse solo en liderar el cuidado del medioambiente.

Según sus datos, este país genera dos patentes por cada millón de habitantes, frente a las 20 que genera Dinamarca.

También ha señalado que esta transición es una oportunidad para dar un impulso a la rehabilitación de edificios, para activar un plan nacional de infraestructuras verdes, etc. Pero todo ello, debería ponerse en marcha con ayuda del sector privado.

Sanidad

Garicano también ha lamentado, sin acusar a ninguna fuerza política, que "España ha tenido el mayor exceso de mortalidad por millón de habitantes del mundo", según el INE.

El profesor de economía considera imprescindible mejorar la gestión de datos y rastreo de los hospitales, aumentar la capacidad de las camas en UCIs y apostar por la innovación en biotecnología.

Despolitizar la Administración

El último punto que ha puesto sobre la mesa es una reforma de la Administración digital para que recupere la confianza de los ciudadanos españoles con una despolitización que profesionalice los servicios.

Ha puesto como ejemplo la situación del SEPE, que ha provocado que personas en paro estén dos meses sin cobrar pese al esfuerzo de los funcionarios de este organismo.

También ha recordado que está pendiente digitalizar la Justicia y ha incidido en el mal uso del 'small data' en los tiempos del 'Big Data' que se ha puesto de manifiesto en esta crisis sanitaria.

Para abordar todos estos retos, Garicano ha pedido "unidad" y aparcar las diferencias en puntos en los que no sea posible alcanzar un acuerdo. Ha recordado a los parlamentarios, en este contexto, que todas sus peleas que consiguen miles de 'retuits' se ven en el extranjero.