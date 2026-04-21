Un trabajador asalariado paga casi el doble de impuestos que un pensionista en España

El sistema tributario aplica la mayor presión fiscal a parejas sin hijos menores de 65 años, que destinan un 41% de su renta anual a impuestos.

Las pensiones públicas suponen el 77,4% de todas las transferencias monetarias del Estado a los hogares, frente a solo un 10% destinado al desempleo y un 6,8% a invalidez.

La mayor parte de la recaudación fiscal proviene de quienes viven de un salario, mientras que el grueso de las ayudas estatales se dirige a la población de mayor edad.

Los trabajadores asalariados en España destinan cerca del 41% de sus ingresos brutos al pago de impuestos, casi el doble que los pensionistas, que pagan un 22%.

El trabajador asalariado medio paga prácticamente el doble de impuestos que un pensionista en España. Exactamente, las familias que viven principalmente de un sueldo destinan casi un 41% de sus ingresos brutos a pagar tributos, asumiendo así el mayor nivel de aportación de toda la sociedad.

Este porcentaje contrasta con cerca del 22% que corresponde a los hogares sostenidos por un pensionista. Esta diferencia mantiene un modelo de bienestar donde la mayor parte de las ayudas estatales se dirige a la población de mayor edad.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado su décimo informe sobre el reparto de la riqueza con los datos consolidados del año 2023. El análisis concluye que las familias que dependen de un salario asumen la mayor carga del sistema tributario al destinar ese 40,9% de su renta.

Para obtener este porcentaje los investigadores del think tank suman absolutamente todos los impuestos que abonan los ciudadanos en su día a día. Este cómputo incluye el impuesto sobre la renta, el IVA, los gravámenes especiales y las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto a cargo del trabajador como de la empresa.

En el lado opuesto se encuentran los hogares donde el ingreso principal proviene de una pensión, los cuales asumen una presión fiscal del 21,6%. La estadística confirma así que el Estado recauda de los trabajadores una aportación económica que duplica a la de los pensionistas.

Salario vs. pensión

Para comprender el alcance real de estos impuestos resulta útil diferenciar los perfiles de los ciudadanos y observar el dinero que de verdad ingresan.

El término pensionista engloba, de manera general, a cualquier persona que perciba una prestación del sistema de la Seguridad Social, ya sea por incapacidad permanente, viudedad, orfandad, favor de familiares o jubilación. Dentro de este grupo tan variado, los jubilados conforman el colectivo más numeroso y el que percibe los importes medios más altos.

Según los datos de Seguridad Social, la pensión media de todo el sistema se situó en 1.198,65 euros mensuales durante el año 2023. Si se aísla el dato y se observa exclusivamente a los jubilados, su pensión media alcanzó los 1.378,39 euros al mes en ese mismo ejercicio.

Como elemento de contraste, la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE ofrece la radiografía de lo que cobran los trabajadores. El sueldo medio en 2023 fue de 28.049,94 euros brutos al año.

Sin embargo, el propio organismo estadístico advierte de que hay muchos más trabajadores concentrados en los sueldos bajos que en los elevados.

Por este motivo el salario más frecuente en España fue mucho menor, situándose en 15.574,85 euros anuales. Además, la mitad de los asalariados percibió menos de 23.349,00 euros al año. Los datos muestran que una cuarta parte de la fuerza laboral del país percibe ingresos de entre 14.000 y 20.000 euros anuales.

Es sobre estos niveles salariales sobre los que opera gran parte de la recaudación tributaria. ¿A dónde va a parar esta aportación económica de los trabajadores?

El informe de Fedea detalla el reparto de las ayudas. Las pensiones públicas de jubilación, viudedad y orfandad representan el 77,4% de todas las transferencias monetarias que el Estado distribuye en los hogares.

Además, el Estado destina el 10% de sus transferencias a cubrir las prestaciones por desempleo y un 6,8% a las ayudas por invalidez. El 3,9% se dedica a diversas becas y ayudas a la vivienda y el 1,9% a la asistencia social de las familias vulnerables.

La estructura del sistema se basa, por tanto, en que las aportaciones de los trabajadores financien gran parte del estado de bienestar dirigido a la población inactiva.

Más de lo que se aporta

Para entender el impacto definitivo de este modelo hay que mirar el balance de cada hogar con las cuentas públicas. En términos generales, un poco más de la mitad de las familias en España recibe del Estado más valor en ayudas, sanidad o educación del dinero que aporta pagando impuestos.

En concreto, durante el año 2023, el 50,6% de las familias españolas obtuvo un balance positivo en su relación económica con la Administración, una cifra casi idéntica al 50,9% registrado en 2022.

El desglose estadístico aclara que este gran grupo receptor se concentra entre los hogares con rentas más bajas. Por el contrario, la financiación neta del sistema recae sobre las familias de ingresos medios y altos, quienes actúan de forma permanente como los principales contribuyentes que sostienen el estado de bienestar.

El análisis de la estructura tributaria revela también profundas asimetrías dependiendo de la composición de cada familia. Los datos de Fedea señalan que el sistema aplica la mayor presión fiscal a los hogares formados por una pareja sin hijos donde ambos miembros tienen menos de 65 años.

Este grupo demográfico específico soporta el mayor porcentaje impositivo de toda la estadística nacional al destinar un 41% de su renta bruta anual al pago de tributos.