El comercio de España con EEUU se hunde al comenzar el año: las exportaciones caen un 12% y las importaciones un 20%

El comercio con Alemania y Francia mostró datos positivos, con aumentos tanto en exportaciones como en importaciones respecto al año anterior.

Las exportaciones a China bajaron un 10,9% y las importaciones un 2,2%, aunque el país asiático sigue siendo el principal origen de importaciones españolas.

El déficit comercial con Estados Unidos se redujo a 1.889,5 millones por la fuerte caída de compras, sobre todo de medicamentos y petróleo.

Las exportaciones españolas a Estados Unidos cayeron un 12,1% y las importaciones un 20,3% en los dos primeros meses del año.

España registró una caída de las exportaciones del 1,8% en los primeros dos meses del año hasta los 60.646,6 millones de euros, el dato más bajo desde 2023 para estas mismas fechas, según los datos publicados este martes por la Secretaría de Estado de Comercio.

Del mismo modo, las importaciones cayeron hasta los 67.952,1 millones, un 4,8% menos comparado con enero y febrero de 2025. En este caso, el dato más bajo desde 2021, en plena resaca de la pandemia.

Lo único positivo es que se ha reducido el déficit comercial que pasó de 9.617,8 a 7.430,5 millones, un 24% menos. El Gobierno explica que esto se ha producido por la reducción de las importaciones energéticas.

En cualquier caso, el comercio exterior con los grandes gigantes comerciales ha seguido reduciéndose de manera peligrosa.

En el caso de Estados Unidos, en los dos meses previos a la guerra de Irán, las exportaciones se desplomaron un 12,1% hasta los 2.426,4 millones. Del mismo modo, las importaciones, lo que les compramos, cayeron un 20,3%, hasta los 4.315,8.

Esto supone que el déficit con Estados Unidos haya pasado de 2.652,8 a 1.889,5 millones. Ello por la fuerte caída de las compras a la primera economía del mundo, principalmente en medicamentos, petróleo y derivados.

Hablamos de datos previos a la guerra de Irán y no incluyen las posteriores amenazas de Trump a España y al Gobierno español por criticar la posición de Estados Unidos en el conflicto.

Sí que asumen las amenazas arancelarias del año pasado y los posibles desequilibrios que hayan generado en las empresas españolas exportadoras e importadoras.

Al cerrar 2025, y tras un año de amenazas arancelarias, las exportaciones a Estados Unidos cayeron un 8%, pero las importaciones aumentaron un 7%. Esto supone que se ha agravado el intercambio exportador y se han hundido las compras.

Pero el problema no es solo Estados Unidos. Los intercambios con China tampoco han ido bien en los primeros dos meses del año.

Los datos de la Secretaría de Estado de Comercio indican que las exportaciones de empresas españolas a China llegaron a los 1.232,4 millones de euros, esto es un 10,9% menos que entre enero y febrero de 2025.

En el caso de las compras a Pekín cayeron un 2,2% hasta los 7.824,6 millones. Pese a ello, China sigue siendo el principal origen de nuestras importaciones. De hecho, en el comienzo de este 2026 el déficit se redujo levemente desde los 6.618,2 a los 6.592,2 millones.

Durante 2025, las exportaciones a China crecieron un 6,8% y las importaciones un 11,2%, lo que refleja que el comienzo del año no ha sido positivo para España.

Visita a China

Estos datos se conocen además una semana después de la cuarta visita de Pedro Sánchez a China, un viaje en el que precisamente se buscaba reducir el déficit y aumentar las oportunidades para el sector exportador, en especial el de la agroindustria.

El problema es que este mantra viene siendo repetido desde hace cuatro años por el Gobierno y en todo este tiempo el desequilibrio con Pekín no ha hecho más que aumentar.

En cuanto al resto de bloques comerciales, las exportaciones a la Unión Europea cayeron un 0,6% aunque las importaciones crecieron un 2%.

Dentro de los datos positivos se aprecia un aumento del comercio con Alemania con envíos por valor de 6.678,2 millones entre enero y febrero, un 2,1% más. Mientras que las importaciones se quedaron en los 7.787,5, un 0,6% de crecimiento.

Lo mismo pasó con otro de nuestros principales socios: Francia. En este caso, las exportaciones llegaron a los 9.082,8 millones, un 0,8% más; y las importaciones se situaron en 6.267,2 millones, un 4,9% de mejora.