Cuerpo debutará revisando las previsiones económicas tras el alza de la inflación y las rebajas del FMI y OCDE

Los alimentos seguirán encareciéndose este año y el impacto de la reversión de medidas fiscales podría aumentar la inflación en 2027, según proyecciones oficiales.

El Banco de España plantea que, en el peor escenario, la inflación podría alcanzar el 5,9% en 2026 y el crecimiento económico reducirse al 1,9%.

El Gobierno revisará a la baja su cuadro macroeconómico, afectado por el alza de precios debido al conflicto en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Carlos Cuerpo asume la vicepresidencia económica en un momento marcado por el repunte de la inflación y los recortes en las previsiones de crecimiento del FMI y la OCDE.

Carlos Cuerpo debuta como vicepresidente primero del Gobierno y supervisor de todo lo que tiene que ver con la política económica. Y lo hace en un contexto muy complejo. La guerra en Irán ha cambiado el escenario económico que había dibujado el Ejecutivo. La inflación se ha disparado y buena parte de los organismos internacionales están revisando a la baja sus pronósticos de PIB para España.

A ellos se sumará el Gobierno. En próximas fechas, Cuerpo y su equipo harán una revisión de sus previsiones económicas.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, el Ejecutivo ya trabaja en una reevaluación de todo su cuadro macroeconómico dado el escenario actual. El repunte de precios ocasionado por el cierre del estrecho de Ormuz es una de las razones que ha conducido al Gobierno a tomar esta determinación.

El Ejecutivo también se ve empujado por el clima que están generando otras evaluaciones económicas. La nueva realidad ya se está reflejando en las revisiones que están haciendo diversos órganos internacionales.

La semana pasada lo hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y este mismo jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El recorte del ente que preside Kristalina Georgieva fue de dos décimas, mientras que el dirigido por Mathias Cormann fue de una.

Ambos coinciden en estimar que el crecimiento del PIB español se quedará en el 2,1% en 2026. Al menos por ahora.

Cabe recordar que el cuadro macroeconómico del Gobierno aún prevé un crecimiento del PIB del 2,2% para este año, una inflación del 2% (que, con total seguridad, se rebasará) y una tasa de paro por debajo del 10%.

Presupuestos

La revisión del cuadro macroeconómico que ya maneja el Gobierno tendrá consecuencias en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). O más bien, en el proyecto presupuestario que desde el Ejecutivo se han planteado armar para este mismo 2026. Y que constantemente se va aparcando.

Los cambios de las previsiones económicas obligarán a efectuar modificaciones y corregirlos. O los trabajos que se hayan hecho en ellos.

¿El resultado? Varias voces en el Gobierno admiten que esto supondrá más retraso para unas Cuentas que ya llegarían prácticamente un año tarde.

De hecho, el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, eludía tratar una eventual fecha para que el Gobierno presente Presupuestos durante su puesta de largo, este viernes.

Durante su intervención, al abordar esta cuestión, España reconocía los interrogantes que hay sobre el futuro de las Cuentas. "Me quedo con el ay", dijo, recuperando la expresión que utilizó recientemente María Jesús Montero cuando se le preguntó por el porvenir de los PGE.

La meta del ministro España está más puesta en la condonación de deuda autonómica (que se tiene que empezar a tramitar en el Congreso) y en sacar adelante la nueva financiación de los territorios. Sin embargo, no hay fechas aún sobre cuándo habrá un anteproyecto de ley que llevar al Consejo de Ministros.

Mientras, la preocupación del Gobierno se centra en la inflación y el preocupante dato adelantado de marzo. Según la información del Instituto Nacional de Estadística ( INE), se ha pasado del 2,3% interanual de febrero al 3,3% previsto de marzo. Y estos datos todavía no reflejan el incremento que suelen experimentar los precios de los carburantes en Semana Santa.

Pero ante la inquietud, en el Ejecutivo indican que el paquete de rebajas fiscales aprobado la semana pasada ya está funcionando y está conteniendo las subidas.

La clave es cuánto tiempo y a qué nivel podrá hacerlo. Los efectos de segunda ronda de la inflación de la energía y de los alimentos todavía no se pueden medir. Y a ello hay que sumar la prolongación del conflicto y sus efectos en los precios de todo tipo de suministros.

De hecho, pese a la tregua de Donald Trump en Irán, el barril de Brent rompía la barrera psicológica de los 111 dólares este viernes, al subir un 3,4%.

Este escenario hace que no se puedan aparcar los peores pronósticos. Este es el caso del Banco de España, que plantea que los precios podrían subir este 2026 casi un 6%.

En la institución que dirige José Luis Escrivá han puesto cifras al nuevo escenario que Cuerpo tendrá que gestionar. El supervisor ha dibujado tres posibles trayectorias para el crecimiento y la inflación en 2026.

En el escenario central, prevé un avance medio de los precios del 3% y un PIB creciendo en torno al 2,3%. En el escenario adverso, la inflación subiría al 3,9% y la actividad perdería varias décimas.

Y en el escenario severo, que tendría lugar si la guerra de Irán se cronifica y el petróleo y el gas se mantienen en niveles muy elevados, la inflación se dispararía hasta el 5,9% y la expansión económica se reduciría al 1,9%.

Los alimentos

En paralelo a esos tres escenarios globales, el Banco de España ha lanzado una advertencia muy concreta sobre la cesta de la compra.

Sus nuevas proyecciones apuntan a que los alimentos se encarecerán de media un 3,4% este año, tras haberse moderado desde los máximos de 2022 y 2023 pero sin volver a los ritmos de inflación prepandemia.

La guerra en Oriente Próximo vuelve a encarecer la energía y los fertilizantes, lo que eleva los costes de producción agraria e industrial y amenaza con consolidar un nivel de precios de la comida sensiblemente más alto que antes del estallido de las hostilidades.

En la anterior crisis, tras la invasión rusa de Ucrania, la inflación de los alimentos llegó al 16,6% en febrero de 2023, máximo de toda la serie del INE que arranca en 2002. Los precios se elevaron a ritmo de doble dígito durante más de un año.

Ahora el Banco de España maneja un escenario muy distinto, lejos de aquellos registros, pero suficientes para seguir sumando presión sobre una cesta de la compra que ya parte de niveles mucho más altos que antes de la guerra de Ucrania.

Además, el Banco de España avisa de que el problema no termina en 2026. En sus proyecciones, la inflación general de 2027 se revisa al alza hasta el 2,5%, seis décimas más de lo que se estimaba hace tres meses, en buena parte por el desmantelamiento del nuevo decreto anticrisis que rebaja impuestos a la energía y los carburantes.

Ese paquete fiscal reducirá la inflación media de este año en torno a cinco décimas, pero su reversión el próximo ejercicio actuará en sentido contrario y añadirá presión sobre los precios, incluso si el conflicto en Oriente Próximo se estabiliza.

El decreto recién convalidado en el Congreso baja el IVA de la luz y el gas al 10%, incluye bonificaciones adicionales al gasóleo para transportistas y agricultores y refuerza las ayudas a los colectivos más expuestos al encarecimiento de la energía.

El Banco de España constata que el nuevo plan anticrisis tiene un efecto macroeconómico positivo a corto plazo y ayuda a amortiguar el golpe de la guerra de Irán sobre la inflación.

En cuanto a los precios, calcula que el paquete los reducirá cinco décimas en 2026, pero su reversión los aumentará otras cinco décimas en 2027, de modo que el impacto acumulado sobre los precios es prácticamente nulo, aunque servirá para reducir la volatilidad entre un año y otro.