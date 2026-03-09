Cuerpo admite que la guerra de Irán ya se nota en “el bolsillo de los españoles” con la fuerte subida de los carburantes

El Gobierno prepara un plan de ayudas para los sectores más perjudicados y asegura que está listo para implementar medidas similares a las aplicadas durante la guerra de Ucrania.

Sectores como el transporte, la agricultura y la pesca son los más afectados por el encarecimiento de la energía y materias primas como fertilizantes y plásticos.

La gasolina ha subido 15 céntimos por litro y el gasoil casi el doble, 28 céntimos, mientras que el petróleo supera los 100 dólares por barril y el gas sube un 90%.

El Gobierno reconoce que la guerra de Irán está provocando una fuerte subida en los precios de los carburantes, afectando directamente a los consumidores españoles.

Tras el estallido de la guerra de Irán, el Gobierno de Pedro Sánchez prepara el terreno para activar de forma inminente un plan de ayudas a los sectores más afectados por la subida de la energía, en particular el transporte y la agricultura, según han apuntado este lunes en Bruselas la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Carlos Cuerpo.

El titular de Economía ha avisado de que el conflicto ya está teniendo “efectos tangibles” en la economía española y que el impacto se nota directamente “en el bolsillo de los españoles”. El precio de los carburantes se ha disparado: la gasolina se ha encarecido 15 céntimos por litro y el gasoil "casi el doble", 28 céntimos.

La escalada también empieza a trasladarse a materias primas clave para la industria, como fertilizantes o plásticos. En los mercados energéticos, el precio del petróleo se ha disparado más de un 40% hasta situarse por encima del umbral de los 100 dólares por barril; mientras que el gas se ha encarecido un 90%, hasta los 60 euros.

Cuerpo alerta de que el fuerte aumento de los precios de la energía tendrá un impacto significativo ya en la tasa de inflación de marzo, mientras que una prolongación de la guerra de Irán podría acabar hundiendo el crecimiento.

"Si la duración de este conflicto se mantiene, pues por supuesto que también podríamos estar viendo impacto en actividad y por lo tanto en crecimiento para la economía europea, que es una de las más afectadas al fin y al cabo"

"A partir de aquí, lo que va a hacer el Gobierno es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania", ha asegurado el ministro de Economía.

"Tenemos claras cuáles son las medidas que pueden implementarse y vamos a ir poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación. Tenemos el libro de lecciones bien aprendidas de Ucrania, tenemos además la capacidad de responder de manera decidida y eso es lo que vamos a ir haciendo".

No obstante, Cuerpo no ha querido detallar a partir de qué umbral de precios energéticos se activarán las medidas en cuestión, ni cuáles son las que van a aplicarse de forma más urgente.

Eso sí, el ministro de Economía ha admitido que los impactos de la crisis "son especialmente importantes para el sector de los profesionales del transporte, agricultura o pesca".

"Veremos cuándo y cómo tenemos que entrar en cuanto a la intensidad y a las medidas concretas que pondremos sobre la mesa, sabiendo que ya tenemos un paquete que utilizamos para responder en el caso de Ucrania". De lo que se trata ahora es de "adaptarlo de la mejor manera posible" al nuevo conflicto, dice Cuerpo.

A nivel de la UE, el ministro de Economía ha reclamado "coordinación" en las medidas que se pongan en marcha para apoyar a los sectores más afectados, así como "avanzar lo antes posible en la integración de los mercados energéticos en Europa", en particular en las interconexiones.

Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el Gobierno ya cuenta con un amplio "elenco" de medidas listas para activar en cualquier momento, que van desde los ERTES hasta "prohibiciones de despidos" o "actuaciones en todos los sectores".