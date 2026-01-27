Deducciones y exenciones en el IRPF, alza de pensiones, ayudas... Todo lo que cae con el decreto-ley ómnibus del Gobierno

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Patxi López, portavoz del Grupo Socialista, en el Congreso. Eduardo Parra / Europa Press.

Las claves nuevo Generado con IA El Congreso ha rechazado el real decreto-ley ómnibus, lo que implica la anulación de la subida de pensiones y otras medidas fiscales. Desaparecen exenciones y deducciones en el IRPF, ayudas para coches eléctricos y obras de eficiencia energética, así como beneficios fiscales para autónomos. Vuelven obligaciones como la declaración de la renta para perceptores de desempleo y se suspenden ayudas sociales como la prohibición de cortes de suministros a familias vulnerables. Queda en suspenso la suspensión de desahucios y medidas relacionadas con la protección social y laboral de colectivos como autónomos, bomberos forestales y médicos jubilados.

El Congreso de los Diputados ha rechazado este martes el real decreto ley ómnibus aprobado por el Gobierno en diciembre del pasado año. Los votos en contra de PP, Vox y Junts por la prórroga de la normativa antidesahucios han provocado la caída de la norma.

Esto conlleva la anulación de la subida de las pensiones y de otras numerosas medidas que estaban en vigor por este decreto-ley, sobre todo de tipo fiscal.

Entre ellas ha quedado suprimida la eliminación de la obligación de que los perceptores de prestaciones por desempleo tengan que presentar la declaración de la renta. Cabe recordar que esta condición se introdujo dentro de la reforma del subsidio de desempleo, pero finalmente el Ejecutivo la derogó. Hasta ahora.

Así, si el Ejecutivo no vuelve a aprobar un real decreto-ley para ello, los beneficiarios de una prestación de desempleo en 2025 tendrán que hacer la declaración de la Renta aunque no cumplan las condiciones de ingresos para ello.

También queda anulada la exención de IRPF de las ayudas por daños personales provocados por incendios forestales y de las aprobadas por la Dana que hizo estragos en la Comunidad Valenciana.

Las ayudas a coches eléctricos también se han desvanecido. Hablamos de la bonificación que permitía a los compradores de vehículos deducirse hasta el 15 % del importe en el IRPF.

Queda anulada la bonificación fiscal por la inversión en obras de eficiencia energética. También acaba borrada la prórroga de los umbrales de facturación que permiten a los autónomos acogerse al régimen de módulos de IRPF e IVA, así como al régimen especial de agricultura, ganadería y pesca.

Pensiones

La subida del 2,7% de las pensiones contributivas, así como la del 11,4% de las no contributivas, desaparece.

Con todo, en este caso, la primera paga (la de enero) ya se había pagado antes de la votación. Y el Ejecutivo asegura que resolverá esta situación rápidamente. Previsiblemente con un nuevo real decreto-ley, en el que también se introducirá al menos parte de las medidas fiscales citadas.

Por otro lado, queda en suspenso la medida por la que PP, Vox y Junts rechazaron el decreto-ley ómnibus: la suspensión de los desahucios y lanzamientos para las familias vulnerables.

Por el camino, también ha caído la prórroga del resto del escudo social. Es decir, la prohibición de los cortes de suministro de luz, agua y gas para familias vulnerables y los descuentos del bono social eléctrico.

Cabe recordar que la norma también recogía la congelación de las cotizaciones sociales de los autónomos. Y la cotización adicional para que bomberos forestales y agentes medioambientales puedan anticipar su jubilación y la ampliación de la posibilidad de que los médicos de atención primaria, de familia y pediatras puedan compatibilizar pensión de jubilación y trabajo.

Ahora todas las normas citadas quedan en el limbo. Hasta que el Gobierno se decida a rescatarlas... cuando pueda asegurar el apoyo parlamentario suficiente, claro.