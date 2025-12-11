El Eurogrupo elige al griego Kyriakos Pierrakakis como nuevo jefe una década después del último rescate de su país

El nuevo presidente del Eurogrupo es licenciado en Informática, con másteres en Políticas Públicas y Tecnología por Harvard y el MIT, y ha ocupado cargos ministeriales en Grecia.

Pierrakakis sustituye al irlandés Paschal Donohoe, quien dejó el puesto para convertirse en el número 2 del Banco Mundial.

Su elección coincide con el décimo aniversario del último rescate financiero a Grecia, en cuyas negociaciones Pierrakakis participó como parte del equipo griego.

Kyriakos Pierrakakis, ministro de Finanzas griego, ha sido elegido como nuevo presidente del Eurogrupo con el apoyo unánime de los 19 miembros.

Se cierra un círculo histórico. Los ministros de Economía de la eurozona han elegido este jueves al democristiano griego Kyriakos Pierrakakis (Atenas, 42 años) como nuevo presidente del Eurogrupo, justo cuando se cumple el décimo aniversario del tercer y último rescate griego, que al igual que los anteriores fue aprobado por el mismo Eurogrupo.

Pierrakakis ha recibido el apoyo unánime de los otros 19 miembros del Eurogrupo, un consenso inusual en este tipo de elección, que además en principio es secreta, según han confirmado fuentes europeas.

Se da la circunstancia de que el nuevo presidente del Eurogrupo formó parte del equipo griego que negociaba los rescates con la troika: Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y Comisión. Participó en aquellas conversaciones durante el Gobierno de coalición de Nueva Democracia y el Pasok (2012-2015), aunque entonces militaba con los socialistas.

"La historia reciente de Grecia muestra lo que Europa puede conseguir cuando actúa unida. Mi generación quedó marcada por una crisis existencial que reveló la fuerza de la resiliencia, el precio de la complacencia, la necesidad de la reforma y la importancia estratégica de la solidaridad europea", escribió Pierrakakis en la carta de presentación de su candidatura.

"Estas experiencias influyen en cómo entendemos el papel de Europa a la hora de salvaguardar la estabilidad y hacer posible el progreso. Nuestra historia no es solo nacional; es profundamente europea", reza la misiva.

Pierrakakis -que apenas lleva nueve meses como ministro de Finanzas de Grecia- se ha impuesto al otro aspirante en liza, el belga Vincent Van Peteghem. Su candidatura se ha visto lastrada por el veto de Bélgica a enviar a Ucrania los fondos rusos congelados en Europa, una prioridad absoluta para el resto de Estados miembros.

El ministro griego sustituye en el cargo al irlandés Paschal Donohoe, que abandonó precipitadamente el cargo apenas cuatro meses después de haber sido reelegido para convertirse en el número 2 del Banco Mundial.

En todo caso, el Partido Popular Europeo (PPE) mantiene el control del Eurogrupo, algo que esta vez no se ha puesto en duda porque los dos candidatos pertenecen a esta familia política.

De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que en julio se presentó para tratar de tumbar a Donohoe pero retiró su candidatura en el último momento, esta vez ha renunciado a hacer un segundo intento consciente de que no tenía ninguna posibilidad por la mayoría aplastante del PPE en el Eurogrupo.

Cuerpo no ha querido desvelar a quién iba a votar alegando que los dos candidatos eran "muy sólidos" y capaces de "dinamizar el Eurogrupo". En cambio, su homólogo alemán, Lars Klingbeil, sí ha dicho públicamente que ha apoyado a Pierrakakis. Berlín defendió durante la era de los rescates una política de línea dura frente a Grecia, llegando a sugerir en 2015 su salida del euro.

La presidencia del Eurogrupo se elige por mayoría simple. Es decir, el ganador necesitaba al menos 11 de 20 votos posibles, aunque el resultado se guarda en secreto. Al final, el ministro griego ha logrado un inusual apoyo unánime de sus socios, para un mandato de dos años y medio renovable.

Casado y con tres hijos, el nuevo presidente del Eurogrupo es licenciado en Informática por la Universidad de Economía y Empresa de Atenas.

Además, posee un máster en Políticas Públicas por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y un máster en Tecnología y Políticas Públicas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Empezó su carrera como director de investigación del think tank Dianeosis, especializado en reformas estructurales y elaboración de políticas basadas en evidencia. Antes de ser ministro de Finanzas, ha ocupado las carteras de Gobernanza Digital (2019-2023) y Educación (2023-2025).

El Eurogrupo es un órgano informal creado en 1997 cuya principal tarea consiste en garantizar la coordinación de las políticas económicas entre los Estados miembros que comparten el euro. Por lo general, se reúne una vez al mes, en la víspera de la reunión del Ecofin.

Durante la crisis de deuda de la eurozona asumió un papel protagonista en la estructura institucional de la UE ya que era el responsable de decidir sobre los rescates de los países en quiebra. Sin embargo, en los últimos años, coincidiendo en buena parte con la presidencia de Donohoe, ha entrado en decadencia.

El presidente del Eurogrupo tiene como tareas dirigir sus reuniones mensuales, fijar sus órdenes del día, elaborar el trabajo a largo plazo y representar al Eurogrupo en los foros internacionales.

El primer presidente permanente del Eurogrupo -antes el puesto era rotatorio- fue Jean-Claude Juncker. Le sucedieron el holandés Jeroen Dijsselbloem, el portugués Mário Centeno y Donohoe. Desde la salida del irlandés, el chipriota Makis Keravnos, ha actuado como presidente interino del Eurogrupo.