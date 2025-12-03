BBVA Research espera que España crezca un 2% en 2027 y alerta de "un proceso de desaceleración" de la economía

La inflación seguirá descendiendo gradualmente, mientras que los precios de la vivienda crecerán con fuerza, excluyendo a parte de la demanda potencial por su encarecimiento.

A pesar de la desaceleración, se espera la creación de casi un millón de empleos hasta 2027, impulsados en parte por la inmigración.

El menor crecimiento estimado para 2025 se debe a un verano turístico más débil y al agotamiento del impulso del turismo extranjero en la economía.

BBVA Research prevé que el PIB de España crezca un 2,9% en 2025, un 2,3% en 2026 y un 2% en 2027, advirtiendo un proceso de desaceleración económica.

BBVA Research ha ajustado sus proyecciones económicas para España. Pronostica ahora un crecimiento del PIB del 2,9% en 2025, una décima menos que su estimación de octubre, debido a un desempeño más débil del turismo durante el verano.

Para 2026, mantiene el 2,3% y anticipa una moderación al 2% en 2027. El servicio de estudios detecta “un proceso de desaceleración” de la economía.

BBVA Research “percibe un proceso de desaceleración de la actividad, que continuará derivada del agotamiento de la contribución al crecimiento del turismo extranjero”.

A ello se suman “las dificultades que siguen afrontando las exportaciones de bienes y de una política fiscal que se volverá contractiva a partir del segundo semestre de 2026”.

Estas nuevas estimaciones de BBVA están en línea con la de otros servicios de estudios y también con las de grandes instituciones internacionales.

Por ejemplo, la OCDE calcula que España crecerá un 2,9% en 2025 –igual que BBVA–, un 2,2% en 2026 y un 1,8% en 2027.

La Comisión Europea, en su pronóstico de otoño, elevó al 2,9% el crecimiento del PIB de 2025 y al 2,3% el de 2026. Para 2027 proyecta un crecimiento del 2%, coincidiendo plenamente con BBVA.

Funcas estima también una expansión del 2,9% en 2025, pero reduce el crecimiento de 2026 al 1,9% y el de 2027 al 1,7%.

El propio Gobierno español, en su cuadro macroeconómico, también ha fijado en el 2,9% la subida del PIB de este ejercicio. Para el próximo año anticipa una expansión del 2,2% y para el siguiente, del 2,1%.

Agotamiento del turismo

El recorte de una décima llevado a cabo por BBVA en su previsión de crecimiento en 2025 responde a un verano turístico más flojo, con menor consumo de no residentes, pese a la desestacionalización y el aumento de la población por la migración, que aún soporta el sector servicios.

Respecto a la desaceleración de la actividad y el “agotamiento de la contribución del crecimiento del turismo extranjero”, BBVA explica que el consumo de no residentes en este ejercicio se situará alrededor de un 28% por encima de los niveles observados en 2019.

Sin embargo, la entidad aprecia “una desaceleración en marcha” del consumo de no residentes: mientras que el crecimiento promedio en 2023 y 2024 fue de casi el 16%, en 2025 será algo superior al 5%, que se moderará hasta el entorno del 2% en 2026 y 2027.

“Algunos indicadores, como el número de turistas extranjeros o sus pernoctaciones en hoteles, ya se encuentran alrededor del estancamiento”, resalta el servicio de estudios. Asimismo, “el incremento de los aranceles, la incertidumbre comercial y la apreciación del euro frente al dólar podrían tener un impacto algo mayor que lo anticipado”, añade.

Un millón de empleos

A pesar de esa desaceleración, los economistas prevén que la fuerza de trabajo seguirá aumentando, en parte gracias a la inmigración.

Ello permitirá que se creen casi un millón de empleos hasta 2027, a razón de 480.000 puestos de trabajo en promedio anual durante los próximos dos años.

Inflación en descenso

Las previsiones de BBVA Research apuntan a una tendencia de lento descenso de la inflación (del 2,5% y del 2,2% en 2026 y 2027, respectivamente), lo que facilitará la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

La progresiva mejora de la renta disponible de los hogares (un 2,4% y 1,9% en términos reales, en 2026 y 2027, respectivamente) apoyará la recuperación del consumo privado (un 2,9% y un 2,0%, respectivamente).

La vivienda

Por otro lado, BBVA espera que la inversión en vivienda se acelere durante los próximos años (un 6,2% y un 6,4% en 2026 y 2027, respectivamente), apoyada por los vientos de cola que impulsarán la demanda.

Pese a ello, las ventas de viviendas permanecerán prácticamente estables este y el próximo año, en torno a las 725.000 unidades al año.

El servicio de estudios anticipa que “los precios seguirán creciendo con fuerza”, por encima del 10% este ejercicio y alrededor de un 9% el próximo, “lo que implicará que parte de la demanda potencial quede excluida por la imposibilidad de afrontar el pago”.