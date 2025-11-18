Valdis Dombrovskis: "España debe centrarse en la plena absorción de las subvenciones Next Gen y rebajar los créditos"

El comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis (Riga, 54 años) recibe a EL ESPAÑOL-Invertia junto con otros medios internacionales en una sala impersonal junto a su despacho en el undécimo piso del edificio Berlaymont, la sede de la Comisión Europea, eso sí, con vistas espectaculares de la ciudad y el Atomium en uno de los últimos días soleados de noviembre.

Acaba de revisar ligeramente al alza las cifras de crecimiento para la UE y la eurozona pese al impacto de los aranceles de Donald Trump. La eurozona crecerá un 1,3% este año (cuatro décimas más de lo que Bruselas había calculado en primavera), un 1,2% en 2026 (tres décimas más) y un 1,4% en 2027.

"La economía de la UE ha superado las expectativas en los primeros nueve meses de este año. De cara al futuro, esperamos que el crecimiento continúe a un ritmo moderado, pese al difícil entorno exterior", celebra Dombrovskis, aunque admite al mismo tiempo que "esta previsión está ensombrecida por una incertidumbre considerable".

"España seguirá teniendo un crecimiento económico bastante sólido, muy por encima de la media de la UE: un 2,9% este año y un 2,3% el próximo. Además, el déficit presupuestario seguirá bajando, del 2,5% del PIB este año al 2,1% del PIB el año que viene", destaca el comisario de Asuntos Económicos cuando le preguntamos por nuestro país.

Entre las grandes potencias de la UE, España supera ampliamente las anémicas cifras de crecimiento de Alemania (0,2%), Italia (0,4%) o Francia (0,7%), aunque se queda por detrás de Polonia (3,2%).

La demanda interna será el principal motor del crecimiento en nuestro país entre 2025 y 2027, impulsada sobre todo por el consumo privado y el buen comportamiento de la inversión.

Los fondos Next Generation constituyen uno de los factores determinantes de estos buenos resultados económicos: el gasto financiado con estas ayudas europeas ascenderá al 1,1% del PIB en 2025 y al 1,2% del PIB en 2026, según las cifras de Dombrovskis.

Cuando apenas queda un año de plazo, nuestro país sólo ha recibido el 45% de los 163.000 millones de euros adjudicados (entre subvenciones y créditos).

Además, el Gobierno ya no cuenta con una mayoría parlamentaria estable para aprobar las leyes exigidas por la UE como condición de las subvenciones pendientes.

¿Hay riesgo de que España pierda parte de los fondos pendientes debido a los retrasos en la ejecución y a la parálisis política? El comisario de Asuntos Económicos evita dar una respuesta directa y se limita a repetir lo obvio.

"El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento basado en los resultados: la financiación se concede en función del cumplimiento de las reformas e inversiones acordadas en el plan nacional", subraya Dombrovskis. Es decir, Bruselas no va a perdonar al Gobierno de Sánchez las leyes que ha prometido a sus socios de la UE a cambio del dinero.

En el caso de las subvenciones a fondo perdido, nuestro país ya ha recibido 55.000 millones de los 80.000 que tiene adjudicados (70%), mientras que por lo que se refiere a los créditos blandos, el porcentaje de desembolso es muy bajo: 16.270 millones de los 83.000 adjudicados (apenas el 20%).

¿Debería el Gobierno de Sánchez renunciar a gran parte de los créditos pendientes? "En cuanto a la cuestión de subvenciones frente a préstamos, el mensaje que hemos trasladado a todos los Estados miembros que han solicitado créditos es que deben centrarse ante todo en la plena absorción de las subvenciones", responde el comisario.

"De hecho, varios Estados miembros han revisado a la baja la parte de préstamos en la actualización de sus planes de recuperación porque, en términos de estímulo económico, la parte de subvenciones es la que puede proporcionar un impulso más fuerte. Ese es también nuestro mensaje en el caso de España", ha destacado Dombrovskis.

Precisamente para "evitar la pérdida de grandes cantidades de dinero", Bruselas ha pedido a España y al resto de Estados miembros que presenten antes de fin de año una última revisión de sus planes de recuperación, teniendo en cuenta de que todos los hitos y objetivos han de ser completados en agosto de 2026.

"Se trata de simplificar los planes, reducir el número de hitos y objetivos -manteniendo, por supuesto, los hitos y objetivos clave y sin rebajar el nivel de ambición- y analizar qué proyectos de inversión pueden ejecutarse dentro del plazo y cuáles no, sustituyendo estos últimos", relata el responsable de Asuntos Económicos.

"También proponemos, cuando sea necesario, escalonar los proyectos, lo que significa que la primera fase puede ejecutarse utilizando los fondos Next Generation y las etapas posteriores del mismo proyecto pueden financiarse con otras fuentes, por ejemplo, fondos de cohesión o financiación nacional", ha explicado Dombrovskis.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a sugerir este lunes en la Comisión Mixta para la UE que se plantea renunciar a una parte de los créditos Next Generation pendientes (sin concretar la cantidad).

Alega que España se financia en los mercados a tipos similares a los de Bruselas y podría usar préstamos nacionales con mayor flexibilidad. "Nuestra deuda tiene menores limitaciones, en cuanto a que la deuda del Plan de Recuperación tiene que ejecutarse en proyectos antes de agosto de 2026 y además va asociada también a hitos y objetivos específicos", ha dicho Cuerpo.

¿Es aceptable o incluso sostenible que el Gobierno de Pedro Sánchez haya incumplido por segundo año consecutivo su obligación de mandar a Bruselas un plan presupuestario y carezca de cuentas públicas por tercer año seguido?

España y Bélgica son los dos únicos países de la eurozona que no han enviado este año su plan presupuestario a Bruselas. El año pasado, nuestro país fue el único incumplidor entre los 20 Estados que comparten la moneda única. ¿Cómo puede Bruselas realizar su vigilancia fiscal o incluso elaborar previsiones económicas sobre España sin este plan?

Dombrovskis esquiva de nuevo la pregunta. "En cuanto al plan presupuestario, obviamente, si no se presenta un presupuesto al Parlamento, no hay ningún plan presupuestario que podamos evaluar. Esa es la situación a la que nos enfrentamos", afirma, resignado.

"Pero, al mismo tiempo, esto no exime en absoluto a España de nuestra vigilancia fiscal. Evaluaremos el desempeño fiscal de España en relación con su plan fiscal estructural a medio plazo, como haremos con todos los demás Estados miembros de la UE". Los resultados de esa evaluación los publicará Bruselas el próximo martes 25 de noviembre.