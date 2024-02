Óscar Puente, el ministro ‘azote’ del PP que en dos meses ha reactivado los grandes proyectos de Transportes

El inicio de la presente legislatura ha sido muy atropellado. En poco más de dos meses se ha demostrado que todos los proyectos del Gobierno están en riesgo por la inestabilidad de sus apoyos parlamentarios, en particular los de los Junts y Podemos. Aunque, en realidad, hay algunos que se salvan gracias, precisamente, a que la ejecución de los mismos no requiere del apoyo parlamentario.

Ante esta situación, sólo un ministro parece ser relativamente inmune a esta situación: Óscar Puente. Desde que se hizo cargo de la cartera de Transportes, se han puesto en marcha importantes infraestructuras y se han anunciado otras obras públicas que serán esenciales para el futuro de España. Y todo ello mientras juega su rol como azote a la oposición del PSOE, ya sea con contundentes ataques al PP o a partidos a la izquierda de los socialistas.

Lo cierto es que, en este sentido, Puente ha cubierto las expectativas. Se daba por hecho que el ministro socialista iba a hacer gala de su vis dialéctica en esta legislatura. ¡Y vaya si lo ha hecho! Para ello ha utilizado las redes sociales, concretamente su perfil en X. Allí ha desplegado sus ataques y contraataques contra los adversarios políticos.

Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, en un desayuno informativo. Alberto Ortega / Europa Press

Sin embargo, las acciones de Puente han ido más allá de las dinámicas políticas. Gracias a que sus iniciativas de obras públicas no están atadas a los permisos parlamentarios, los proyectos de obras públicas del Ministerio de Transportes no se están frenando ni paralizando como sí le ha ocurrido a determinados proyectos legislativos, como fue la reforma del subsidio de empleo.

Así, en los últimos dos meses, Puente ha protagonizado la puesta en marcha de varias infraestructuras de importante peso nacional. Tanto es así que ha logrado desbloquear temas que llevaban atascados meses en el Ministerio. La más relevante es, sin duda, la apertura de la alta velocidad (AVE) a Asturias, que incluye la compleja variante de Pajares.

Si bien es cierto que esta infraestructura es heredada por la acción de sus predecesores, sólo una semana después se pudo poner una medalla ganada por sus propios méritos: anunció el desbloqueo de la ampliación del Puerto de Valencia, que se encontraba paralizada por la oposición de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Consejo de Ministros aprobó la expansión de la terminal de contenedores en una operación licitada en más de 656 millones de euros, y logró poner de acuerdo a socialistas y populares en la Comunidad Valenciana.

De hecho, en el marco portuario, Puente anunció esta misma semana inversiones por valor de 1.775 millones de euros en el Puerto de Algeciras.

Además, desde que el pucelano es ministro, se han abierto nuevos frentes ferroviarios. Sobre todo en el Corredor Mediterráneo. De hecho, este viernes anunció la adjudicación por 328 millones de euros de las obras del tramo que completará la línea de AVE entre Murcia y Almería.

Más de 6.000 millones

En este sentido, el ministro de Transportes ha presumido de los más de 6.000 millones de euros licitados para activar de manera plena este importante corredor.

Heredado también es otro de los anuncios realizados en las últimas semanas. Proclamado por Pedro Sánchez, pero competencia de Puente: la ampliación del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por AENA, por valor de 2.400 millones de euros.

Con todo, también heredada fue la primera gran crisis que tuvo que afrontar Puente como ministro: la huelga de cinco días que convocaron los sindicatos de Renfe y Adif por el traspaso de Rodalies a la Generalitat.

Sin embargo, el exalcalde de Valladolid logró sofocar las protestas y los paros se suspendieron. Para ello, se comprometió a que se respetarán los derechos socio-laborales de todos los trabajadores de Renfe y Adif en Cataluña, y a que serán partícipes en las negociaciones de la cesión.

Azote

Mientras ha ejercido como ministro, nunca ha dejado de atacar a la oposición al PSOE, fuera enemiga o amiga, usando siempre su polémico perfil en la red social X.

Un buen ejemplo son las palabras irónicas que, de cuando en cuando, le dedica al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, recordando las declaraciones que hizo el político gallego de que él no era presidente del Gobierno "porque no me vendo ni vendo a los españoles".

No es Nobel de la Paz porque no quiere. https://t.co/dvheFPTcPZ — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 31, 2024

Puente también ha tenido varios enfrentamientos, a través de los medios de comunicación, además, con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. En este caso, la causa fueron los problemas, suspensiones y retrasos en los cercanías de la región en diciembre.

La política madrileña cargó con todo contra el Gobierno central. "Haremos todo lo necesario para proteger a los madrileños de la despreocupación de Sánchez por el Cercanías", dijo.

Óscar Puente y Pedro Sánchez. Europa Press.

La respuesta de Puente, a través de los medios presentes en el Congreso por el Día de la Constitución, no se hizo esperar y acusó a Díaz Ayuso de "estar alimentando boicots" en la red de Cercanías.

Recientemente, el pucelano volvió a arremeter contra Ayuso. "A mí me dicen que no tengo que usar tanto Twitter, pero yo es que nunca veo trabajar a esta mujer, no sé cuándo trabaja. Se ha abonado al populismo de que el inmigrante es el enemigo y eso no es así", incidió.

[Puente convierte su visita a Parla en un mitin político contra Ayuso: "Quiere ser la protagonista esté o no"]

El último episodio de este enfrentamiento ocurrió el viernes. El Ministerio de Transportes organizó un acto para anunciar el inicio de las obras de la estación de Parla Norte de la C-4 de Cercanías, un acto al que no acudió Díaz Ayuso, que argumentó que se le invitó con poca anticipación a la cita.

Su ausencia no sentó bien al ministro. La acusó de faltarle el "valor para venir a Parla" después de "no haber hecho nada" por el municipio.

Vamos a ver. Si se quiere manipular, se puede hacer mucho mejor y no dar tanta vergüenza. Telexunta llega aquí al culmen del ridículo más espantoso. https://t.co/sdRQDFbQTx — Oscar Puente (@oscar_puente_) January 12, 2024

Puente también hizo casus belli de la crisis de los pellets en las aguas del norte de la Península. El ministro cargó no sólo contra la gestión de la crisis por parte de la Xunta, sino también contra los enfoques de la televisión pública gallega, TVG.

Se podría pensar que los ataques de Puente sólo van dirigidos al PP o a la derecha. Pero no es así, una de sus últimas respuestas tuiteras fue a Íñigo Errejón, portavoz de Sumar.

La causa fueron las críticas de Errejón a la ampliación del Aeropuerto de Madrid, que tildó como un "despropósito económico y ecológico" . El ministro replicó, con mordacidad:"Íñigo quiere viajar a Buenos Aires o a Hong Kong en tren. Estamos en ello, pero de momento es un poco difícil".

En una legislatura de alto voltaje, Puente se ha convertido así en una de las armas más fiables de los socialistas. No sólo por sus ataques a los rivales políticos, sino por su manejo de la cartera de Transportes, que está permitiendo al Gobierno hacer anuncios de obras públicas periódicamente y transmitiendo la sensación de que el Ejecutivo trabaja y ejecuta.

Sigue los temas que te interesan