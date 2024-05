Por qué el Gobierno rechaza la opa de BBVA sobre Sabadell y qué armas tiene para frenarla

¿Cuenta el Gobierno con herramientas legales para hacerlo? Así es. Legalmente, es el propio ministro de Economía el que tendría que aprobar la consecuente fusión entre BBVA y Sabadell, si la opa prospera.

Sin embargo, la operación lanzada se ha encontrado con numerosas críticas y protestas, sobre todo en el campo de la política. Representantes de todos los partidos políticos han cargado contra la operación de compra lanzada por el BBVA, una iniciativa que tampoco encuentra consenso en el campo empresarial.

LAS ARMAS DEL GOBIERNO CONTRA LA OPA

- En realidad, contra la opa per se el Gobierno no puede hacer nada. Cuando el Ministerio de Economía podrá bloquear la operación será en un momento posterior. De ahí que el Ejecutivo no pueda mover ficha por ahora.

- El BBVA necesita hacerse, como mínimo, con el 50,01% de las acciones del Sabadell. Después, propondrá una fusión por absorción entre Sabadell y BBVA. Ahí será cuando el Gobierno tenga que pronunciarse.

- Le habilita para hacerlo la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito. "Corresponderá al ministro de Economía y Competitividad autorizar las operaciones de fusión, escisión o cesión global o parcial de activos y pasivos en las que intervenga un banco, o cualquier acuerdo que tenga efectos económicos o jurídicos análogos a los anteriores", precisa esta legislación.

- Eso sí: si el Gobierno aplica su capacidad de veto, nunca podrá ser por razones de competencia. Aludir a ellas es una capacidad exclusiva de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El Gobierno tendría que aludir a razones como la seguridad nacional, la protección del medioambiente o la promoción de la innovación, por ejemplo.