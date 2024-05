Todos contra la opa de BBVA a Sabadell: Sumar, PSOE, PP, Vox, Junts y ERC, en el único consenso de la legislatura

BBVA sorprendió a los mercados en la mañana de este jueves con una oferta pública de adquisición (opa) hostil sobre Banco Sabadell, después de que la entidad de origen catalán y con sede en Alicante rechazara la propuesta de fusión este lunes. La operación ha sido recibida con críticas y protestas de la clase política española. Representantes de prácticamente todos los grupos del Congreso, sin importar si son de izquierdas, de derechas o nacionalistas, han coincidido en unas críticas que suponen el primer y único consenso real en lo que va de legislatura.

Han sido los representantes socialistas del Gobierno, capitaneados por Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, los que han abierto fuego contra la propuesta de BBVA, con un rechazo absoluto. "Introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español", ha indicado.

El ministro ha concretado, en declaraciones en RTVE, que este movimiento "supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros".

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar. A. Pérez Meca / Europa Press

Concretamente, según las cifras que maneja el ministro, la fusión llevaría a que Santander, BBVA y Caixabank controlaran el 70% del negocio bancario, lo que supondría que España se convertiría en el segundo país de Europa en términos de concentración bancaria.

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, el socialista Jordi Hereu, ha afeado a BBVA las formas y el fondo de la opa sobre Banco Sabadell. Además, Hereu ha dicho que esta operación "podría tener efectos indeseables" en la estructura territorial y la cohesión territorial.

Impacto en el empleo

Yolanda Díaz, que ya era crítica con la posible fusión bancaria, ha renovado sus ataques. La líder de Sumar y vicepresidenta segunda del Gobierno considera que esta operación "restringe la competencia, es de altísimo riesgo por el elevado grado de concentración bancaria que hay en nuestro país y además va a tener impacto en el empleo y singularmente en la exclusión financiera".

Además, ha añadido que la opa tiene que ver con la soberanía nacional, pues se trata de "grandísimos fondos de inversión que se van a apoderar de parte de la banca" española.

Carlos Mazón, durante la presentación del estudio sobre la segunda pista del aeropuerto de Alicante.

En el Partido Popular también han cargado contra la opa de BBVA sobre Sabadell. El más rotundo ha sido Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Su rechazo es "absoluto" y considera que la operación "destruye valor, trabajo, territorio y competencia".

Su rival político, Vox, también ha expresado su inquietud. Santiago Abascal, su presidente, ha expresado que "la concentración de poder bancario es un elemento que tiene que hacer ponernos en guardia, porque va en contra de sus derechos". Con todo, ha aclarado que se trata de una reflexión general y no respecto a la Opa.

Tema de campaña en Cataluña

La operación ha entrado con fuerza en la campaña electoral catalana, dada la importancia y peso que tienen ambas entidades en Cataluña, en particular el Sabadell.

Por ello, Alejandro Fernández, candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, ha expresado su inquietud. "Me preocupa enormemente que la opa hostil al Sabadell afecte negativamente a las pymes catalanas y a la libre competencia. No me gusta", ha asegurado en su cuenta de X.

El socialista Salvador Illa, ha compartido esta visión. "No lo veo. Primero, por una cuestión de competencia, es una excesiva concentración en el sector financiero". También ha apuntado que está en contra de la decisión del BBVA por una cuestión de poder de decisión en Cataluña y de formas, y ha dicho: "Mi opinión es que ojalá no prospere".

Los partidos nacionalistas catalanes también compartido las críticas a la operación de BBVA. La consellera de Economía de la Generalitat, Natàlia Mas, una de las voces más relevantes de ERC, ha pedido por carta a la vicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, que las autoridades europeas no avalen la entidad que resultaría de la opa hostil planteada por BBVA sobre Banco Sabadell.

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de Junts a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont Glòria Sánchez / Europa Press

La petición también se ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), ha informado en rueda de prensa. "Este Govern no se quedará impasible ante un riesgo para la economía catalana y para el interés general de este país".

El líder de Junts, el independentista Carles Puigdemont, también se ha expresado en los mismos términos. Considera que la opa "debe ser respondida con la fuerza, el Derecho y la razón". Ha añadido que "hace tiempo que existe una estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana, y esto perjudica a los usuarios y perjudica al país".

Sin consenso empresarial

Curiosamente, el consenso político no se ha trasladado al ámbito empresarial. Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha pedido respeto para la decisión de BBVA. Las empresas "son libres de actuar, de participar y de hacer ofertas o no" y reclamado "respeto" a las decisiones que se tomen desde el ámbito privado y que se deje trabajar a las empresas. "Hay una oferta, los accionistas decidirán".

Sin embargo, la patronal catalana Foment del Treball y la valenciana Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) no comparten esta postura.

Rechazan la opa porque "restringiría todavía más el abanico de posibilidades de financiación de las empresas". Además, desde su punto de vista, la concentración bancaria "ya es muy elevada" y la operación de fusión por absorción "elevaría la concentración en la oferta de crédito y prestación de servicios financieros a empresas y ciudadanos".