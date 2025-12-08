El Gobierno estima que la Seguridad Social ingresará la cifra récord de 189.800M en 2026 tras subir las cotizaciones

Las bases máximas y mínimas de cotización también aumentarán en 2026, aunque queda pendiente negociar el incremento para los sueldos más bajos y los autónomos.

El MEI subirá al 0,9% en 2026 y la cuota de solidaridad alcanzará un recargo máximo del 1,25% a los salarios más altos.

Este aumento se debe a la subida progresiva de las cotizaciones sociales, como el Mecanismo de Equidad Generacional (MEI) y la cuota de solidaridad.

El Gobierno prevé que los ingresos por cotizaciones sociales alcancen una cifra récord de 189.800 millones de euros en 2026.

El gasto en pensiones cada año sube un poco más. De hecho, se ha acabado convirtiendo en la partida pública más elevada de los Presupuestos Generales del Estado.

Con todo, poco a poco y con ciertas ayudas del Estado, también lo hacen los ingresos de la Seguridad Social apoyados,entre otras patas, en los progresivos aumentos de las cotizaciones sociales que ha ido aprobando el Gobierno.

Gracias a dichos incrementos, que pagan asalariados y empresas, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé que los ingresos por cotizaciones sociales se eleven en 2026 hasta los 189.800 millones de euros, una cifra histórica para las arcas de la Tesorería de esta institución.

Las estimaciones gubernamentales apuntan a que estos ingresos suponen en torno a un 7% más que lo previsto para este 2025 que está a punto de acabar.

Según los cálculos del Ejecutivo, a los que ha tenido acceso este periódico, en la previsión de ingresos "se incluye tanto la evolución de la afiliación y de las bases de cotización de acuerdo con las previsiones económicas más recientes, como el impacto derivado de las distintas medidas adoptadas en los últimos ejercicios".

El texto se refiere particularmente a las medidas tomadas por el Ejecutivo, de la mano de José Luis Escrivá cuando era ministro de Seguridad Social, para subir las cotizaciones sociales.

Por un lado está el Mecanismo de Equidad Generacional (MEI). Se trata de un recargo de cotización que se aplica de forma indiscriminada a todos los salarios y que aumenta anualmente. Está pensado para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social y llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida como hucha de las pensiones.

El MEI supone un 0,8% del salario bruto este 2025. En 2026 subirá al 0,9%. El Gobierno estima que la recaudación por esta medida alcance los 5.298 millones de euros.

Además, está el incremento de las bases máximas de cotización. Cabe recordar que tienen que subir igual que el IPC de 2025 (que se calcula que acabará en el 2,7%) más un 1,2% adicional, en virtud, de nuevo, de la reforma de la Seguridad Social que hizo Escrivá.

De esta manera, las bases máximas de cotización subirán en 2026 al 3,9%, hasta los 5.101,2 euros mensuales.

Pero hay más. También está la cuota de solidaridad, que se aplica de forma progresiva a los salarios por encima de las bases máximas de cotización.

En 2026 supondrá un recargo máximo del 1,25% (un 0,25% más que en 2025) sobre los sueldos más altos en España. Por esta fórmula, los de Elma Saiz esperan obtener 567 millones de euros más.

Toda esta información está recogida en el proyecto de orden que Seguridad Social ha puesto en audiencia pública sobre las cotizaciones de 2026,que todavía tiene aspectos que solventar.

Especialmente el incremento de las bases mínimas de cotización, que ahora mismo están en los 1.381,20 euros al mes. Dependen del salario mínimo interprofesional (SMI) y su evolución. En 2026 subirán en la misma proporción. Sin embargo, el incremento de los sueldos más bajos ni siquiera se ha empezado a negociar aún.

Hay otro aspecto pendiente, que son las cuotas que pagarán los autónomos a la Seguridad Social. Como ya contó este periódico, los colectivos de trabajadores por cuenta propia dan por hecho que se congelarán de este año, ante la falta de nuevas propuestas por parte del departamento de Elma Saiz.