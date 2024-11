Yolanda Díaz se lanza a la 'aventura' parlamentaria de la reducción de jornada sin tener asegurados los votos necesarios

La vicepresidenta Yolanda Díaz está decidida a seguir adelante con la reducción de la jornada laboral. Pese a no contar con el visto bueno de la patronal, la ministra de Trabajo ya ha empezado un trámite legislativo que espera concluir a la mayor brevedad posible. Y aunque el Gobierno no necesita el concurso de los empresarios, sí tiene que concitar una mayoría en el Congreso de los Diputados de la que hoy no dispone.