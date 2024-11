Díaz y Garamendi, historia de un desencuentro: del "querido Antonio" a la confrontación por la jornada laboral y la DANA

¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas dos años… Los versos de Sabina encajan muy bien para lo que ha ocurrido en la relación entre Yolanda Díaz y Antonio Garamendi. Parece que fue ayer cuando la vicepresidenta y el líder de la patronal se dedicaban parabienes en las firmas de los grandes acuerdos sociales —la subida del SMI a 950 euros, los ERTE del Covid-19 o la reforma laboral—, pero la relación entre ambos ya no es lo que era.

Atrás quedan los tiempos del "querido Antonio", expresión con la que la ahora líder en funciones de Sumar se refería al presidente de CEOE. De asegurar que Díaz era alguien "con quien se puede hablar". Ahora, al menos en público, el clima entre ambos es de evidente confrontación. Ahora es demasiado tarde…

Ya no hay grandes acuerdos, y ni siquiera una emergencia como la DANA ha conseguido un mínimo atisbo de reconciliación. Al contrario, las medidas del llamado escudo laboral puesto en marcha por el Gobierno han encendido un nuevo enfrentamiento entre Díaz y Garamendi. Además, llegaron a la catástrofe con su relación ya muy deteriorada por el desarrollo de la negociación para reducir la jornada labora hasta las 37,5 horas.