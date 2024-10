Garamendi: "Los impuestos a la carta sobran, hay en solfa inversiones millonarias. Que el Estado gaste menos"

La brecha entre el Gobierno y la patronal es cada día más evidente. La relación entre los empresarios y Moncloa y los ministerios no es, ni de lejos, la que existía hace no muchos años. El tiempo de los ERTE y la reforma laboral ha quedado atrás para albergar una etapa donde los consensos son una rara avis.

Antonio Garamendi (Getxo, 1958), presidente de la CEOE, no esconde que el idilio que un día pareció existir con el Ejecutivo, salvo en contadas excepciones, ha llegado a su fin. El mandamás de la patronal española habla de "intervencionismo", "política de amiguetes" e "impuestos a la carta". No coincide en absoluto con las líneas de acción marcadas por Pedro Sánchez y sus ministros.

En una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia, Garamendi aborda desde las negociaciones para reducir la jornada laboral hasta la conversión en permanentes de los impuestos a la banca y las energéticas. Y aunque prefiere no mojarse en lo temas más políticos, el presidente de la patronal lanza una advertencia sobre la reforma de la financiación autonómica: tendrán que decidirla los españoles.

Antonio Garamendi, en la sede de CEOE en Madrid. Cristina Villarino

El Ministerio de Trabajo ha lanzado un ultimátum sobre la reducción de jornada. Ofrece ayudas directas a las pymes que se vean más afectadas por ese asunto. Y si no hay acuerdo, lo harán sin la patronal. ¿Lo toman o lo dejan?

No nos han hecho ningún planteamiento. Lo digo para que quede claro. No tenemos encima de la mesa ninguna propuesta a fecha de hoy. Llevamos no sé cuántas semanas oyendo esto, pero no hay ni una cifra, ni un número, no hay absolutamente nada.

Ya he dicho que esto es un tema de negociación colectiva. Esto es fundamental. Se recoge en el artículo 37 de la Constitución. En la negociación colectiva se habla de salarios y de horas, y cuando hablas de horas, en el fondo hablas de salarios. Nunca hablamos de horas a la semana, sino al año, y luego la distribución de la semana se hará en función de los acuerdos que puedan tener las empresas con los trabajadores.

Hace un año firmamos el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), y fue fundamental. El Primero de Mayo vimos a los sindicatos, junto a una parte del Gobierno, diciendo que había que llegar a un acuerdo. En su momento llegamos a ese acuerdo para los años 2023, 2024 y 2025, y las empresas y los sectores están cumpliendo ampliamente esos acuerdos.

Antonio Garamendi, entrevistado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino

Pero hombre, sinceramente, romper la confianza, especialmente por parte de los sindicatos, cuando lo que han firmado parece que ya no les vale un año después, es algo sorprendente. Se están amparando en el intervencionismo, diciendo que esto ahora va a ser así. ¿Qué pasa? ¿Que el Estado o que el Gobierno directamente rompe toda la negociación colectiva de golpe?

Yo creo que es un tema muy grave, porque además los sectores que realmente más van a sufrir son los más pequeños, cuando siempre se dice ahora que tenemos que ayudarlos.

"Se están amparando en el intervencionismo. ¿El Gobierno directamente rompe toda la negociación colectiva de golpe?"

Estoy pensando en el comercio, en las peluquerías, en la hostelería, en los bares, en el campo… Creo que no han ido a preguntarles absolutamente nada. Y plantear que la máxima 'a menos horas, más productividad...'. En ciertos sectores puede ser, con tecnología, inversiones y demás, pero en estas empresas que acabo de mencionar no creo que sea así.

Es más, si de verdad a menos horas hubiera más productividad, entonces yo propongo trabajar 20 horas a la semana. A ver si es verdad que se produce más.

Pero ¿no le parece favorable la introducción de ayudas a las empresas?

¿Bonificaciones de qué? Porque hablamos de las bonificaciones, pero ¿es que el SEPE, que no coloca ni al 3% de la gente, va a dar clases a los pequeños empresarios y a los comercios sobre cómo se gestiona esto mejor? Entonces, ¿el Ministerio nos va a enseñar cómo se gestiona una empresa? ¿Cómo se gestiona un comercio? ¿Y si dan dinero, de dónde lo sacarán? ¿A quién va, cómo y de qué manera? Que no hombre, que no es necesario.

Si la tendencia natural, lógicamente, es reducir la jornada, y la tendencia también es aumentar los salarios. Pero que dejen el espacio que tiene que ser, porque la negociación colectiva ya lo contempla. Y lo mínimo que se pide, cuando te sientas a la mesa, es que se cumpla lo pactado.

El líder de la patronal española, Antonio Garamendi. Cristina Villarino

Por lo que dice, de la próxima reunión no va a salir un acuerdo y si se firma algo será sólo con los sindicatos. Si la reducción de jornada llega al Congreso, ¿Junts es la gran esperanza de la CEOE?

Yo no voy a entrar en política. Respeto profundamente las opiniones del que quiera darlas, pero lo que pido es que se nos atienda. Es curioso, porque también nos dicen que no hagamos política. Yo no hago política, pero si un partido quiere votar otra cosa, tengo derecho a explicarle a todo el mundo lo que opino. ¿Qué pasa, que sólo puede hacer política la ministra? Yo creo que no. Respetaré la legitimidad de cada uno, pero digo lo que planteamos.

Y, además, yo soy vasco y a mí los ultimátums no me van. Tuvimos uno, y ahora tenemos el segundo. A la tercera va la vencida (ríe). Pero es que esto no es una cuestión de debate. Y luego, hay algo inexplicable, que es el 'si haces lo que yo digo, igual te premio'. No sé con qué, porque no tenemos ni un papel. 'Y si no, te castigo'. Esto sí que no lo entiendo. Si crees que la política adecuada son 37 horas y media más una bonificación, hazlo. Pero lo que no vale es esta especie de medio chantaje.

Antonio Garamendi durante su entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino

¿Entiende el puñetazo encima de la mesa que ha dado Repsol ante la posibilidad de que el impuesto a las energéticas sea permanente?

Sobran los impuestos a la carta. Primero, nunca hemos estado de acuerdo con el impuesto sobre la facturación. Pongamos el caso de Cepsa, que el año pasado incluso tuvo pérdidas. Estamos hablando de compañías importantísimas, que generan empleo y que están haciendo todo el esfuerzo en sostenibilidad.

Si algo es importante en la vida, es la confianza. Y para invertir hace falta seguridad jurídica, estabilidad regulatoria y calidad de la norma.

"Tengo derecho a explicarle a todo el mundo lo que opino. ¿Qué pasa, que sólo puede hacer política la ministra?"

En estos momentos están en solfa inversiones millonarias, y estas compañías van a decidir si se quedan aquí o se van a otro sitio.

Es que realmente o se protege la industria, o seguimos hablando del 15% del PIB, cuando deberíamos estar hablando del 20%. Estas son industrias tractoras. Por lo tanto, son impuestos a la carta y sobran. Y lo mismo digo con el sector bancario.

Pero el impuesto a la banca está dentro de una reforma fiscal que el Gobierno se ha comprometido a hacer con Bruselas. Si no va por ahí esa reforma fiscal, ¿por dónde debería ir?

Por una eficiencia del gasto. Siempre se habla de recaudación, y en las empresas también trabajamos para ver cómo gestionamos mejor. Nosotros pensamos que se puede gestionar el Estado con menos gasto, y más cuando estamos en un momento de récord de ingresos fiscales.

Además, con el impacto de los fondos europeos, que es enorme. Entonces, yo creo que hay que hablar de la sostenibilidad de las cuentas públicas o de la duplicidad de administraciones, que es algo que se debería abordar.

Antonio Garamendi, presidente de CEOE. Cristina Villarino

Hablando de fiscalidad, tenemos la "financiación singular" de Cataluña. ¿Cuál es la postura de la CEOE?

Bueno, vamos a ver dónde acaba eso. Porque nosotros hablamos de las cosas cuando hay papeles, cuando tenemos algo encima de la mesa. Hoy por hoy, esto está en el ámbito de la política. Cuando tengamos algo en firme sobre la mesa, hablaremos.

Tenemos el documento del pacto entre el PSC y ERC…

Sí, pero a mí un pacto… Lo que me interesa es cuando las cosas están de verdad encima de la mesa. Ese es un tema que tienen que hablar las comunidades autónomas, y que, en cualquier caso, tendrán que decidir los españoles.

Antonio Garamendi. Cristina Villarino

¿Qué le parece que el Estado vuelva al capital de las empresas estratégicas?

Lo he dicho varias veces, en otros países europeos está pasando. En Francia, Italia, Alemania, de una forma o de otra, y es consecuencia de la Covid y del conflicto en Ucrania, de los conflictos en los que Europa está envuelta en estos momentos.

No es tanto que entren o no, sino que se permita a los directivos gestionar como una empresa. Mientras no haya 'política de amiguetes', vamos a decirlo así, es algo que puede pasar. No pasa nada porque el Estado pueda tener alguna participación en una empresa estratégica. Lo importante es que no entre a enredar, y que deje gestionar a los equipos.

"Mientras no haya 'política de amiguetes'... lo importante es que no entre a enredar"

Recordemos que, cuando se tuvo que ayudar a los bancos, no se ayudó a las cajas de ahorro, y las que se gestionaron con criterio de empresa se salvaron, mientras que las cajas gestionadas por políticos quebraron. Eso es lo que no podemos permitir. Pero insisto, que en un momento dado el Estado pueda tener alguna participación en una empresa estratégica no es el problema. Pasa en otros países.

CEOE lleva mucho tiempo hablando de absentismo laboral. Hace poco hubo cierta polémica con la introducción en el debate de las bajas flexibles. ¿Qué posición tienen al respecto?

Primer punto: el absentismo es un problema gravísimo en España y casi se ha duplicado. Estamos hablando de un coste directo para el Estado, y también de un coste indirecto para las empresas, porque es un lío organizativo.

Además, llegamos a un acuerdo con los sindicatos para abordar este tema, y firmamos el AENC, donde se trató por primera vez. Queremos ver cómo ayudamos a la gente a recuperarse antes, cómo gestionamos mejor el sistema. Esto no es decir que alguien enfermo vaya a trabajar, sino gestionar mejor.

"El absentismo es un problema gravísimo en España y casi se ha duplicado"

Por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer nos comentó que, para los pacientes de larga duración, los médicos a veces recomiendan reincorporarse poco a poco a la vida normal, porque es mejor. Entonces, hay casos en los que la baja flexible tiene sentido, y debería ser una opción para la empresa y para la persona.

Un ejemplo concreto: alguien que por la mañana da clases de gimnasia y por la tarde enseña inglés online, si se rompe un brazo no puede dar clases de gimnasia, pero sí puede seguir enseñando inglés. No se trata de que la empresa vaya a dar altas, sino de ver cómo trabajamos juntos en esto.

EL ESPAÑOL-Invertia entrevista a Antonio Garamendi, presidente de CEOE. Cristina Villarino

Tenemos encima de la mesa también el debate migratorio. Decía el presidente que necesitamos mano de obra, que tenemos que traer inmigrantes. Pero ¿tenemos que regularizar antes a los que ya están aquí, como nos decía Pepe Álvarez?

España es un lugar de acogida, y en las sociedades modernas esto es así. En CEOE vemos que nos falta gente. No solo en sectores como ciberseguridad, donde faltan 30 o 40 mil personas, sino en hostelería, transporte, construcción… Siempre hablo de sectores con convenios firmados con los sindicatos. Hablamos de la gente que hace las cosas bien, y esa gente no encuentra mano de obra. Si no se encuentra aquí, es lógico que vengan personas de fuera y que podamos acogerlas. También debemos trabajar en la formación dual y adaptar los títulos para que la gente se desarrolle en el mercado laboral.

¿Veremos en la mesa de diálogo social a nuevas patronales, como se comprometió el Gobierno?

No toca hablar de nadie cuando no representa a nadie. Eso es política de amiguetes.

Antonio Garamendi. Cristina Villarino

Estamos en octubre, casi noviembre ya. Dentro de poco nos va a tocar hablar del salario mínimo. ¿Cuánto debería subir el SMI?

¿Pero van a bajar las horas? Según el Instituto de Estudios Económicos, el crecimiento del empleo en la mediana y gran empresa es de un 10%, pero en las empresas más pequeñas es del 0,1%. Yo creo que todavía nadie piensa en esos sectores que están en una situación más complicada. Además, en ningún caso se menciona cómo esto afecta a las empresas de contratación pública, como las de limpieza, donde este coste [la subida del SMI] no se indexa en los contratos públicos.

El Banco de España, RTVE, el CIS… ¿Estamos ante un Gobierno que está ocupando demasiado las instituciones?

Por sus hechos los conoceréis. Vamos a ver cómo actúan estos elementos. Yo insisto, en política no entro, pero me gusta que las instituciones funcionen con independencia. Especialmente las que mencionas. Espero que el Banco de España mantenga el equilibrio, que es lo que tiene que tener. Y sobre la televisión pública, pues debería ser una televisión libre y de servicio público.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, es entrevistado por EL ESPAÑOL-Invertia. Cristina Villarino

¿Creen que la calidad democrática en España ha empeorado?

Hay encuestas por ahí… Pero pongámoslo al revés. Este año, los Premios Nobel han hecho un informe que dice que cuanto mayor es la calidad democrática en un país, mayor es el crecimiento, la calidad de vida… Es lo que nosotros planteamos permanentemente. Menos intervencionismo, menos burocracia, más espacios abiertos, porque pensamos que eso mejora la vida de todos.

¿Dónde ha quedado aquel "querido Antonio" que le decía Yolanda Díaz?

Bueno, yo creo que eso se lo tienes que preguntar a la vicepresidenta. Soy una persona educada, siempre lo seré. Voy a defender lo que tenga que defender. Mi relación personal con ella es de respeto, pero no comparto en absoluto su política. Esa es otra historia, pero, como te digo, esa pregunta se la puedes hacer a la vicepresidenta.