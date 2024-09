Los sindicatos se manifiestan frente a la sede de CEOE por la reducción de jornada: "La negociación está finiquitada"

Se abre un nuevo capítulo en las negociaciones para reducir la jornada laboral: la movilización en las calles. Los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este jueves a las puertas de la sede de la CEOE para exigir avances en la rebaja del tiempo de trabajo y han dejado un mensaje claro: si la patronal no cambia de actitud, la mesa de negociación entre los agentes sociales y el Gobierno "está finiquitada".

"A la negociación le quedan dos telediarios si la CEOE no cambia de actitud (…). La patronal no puede tener derecho de veto", ha espetado Unai Sordo, secretario general de CCOO, ante los cientos de personas concentradas en las inmediaciones del número 52 de la madrileña calle Diego de León.

Los sindicatos han replicado el movimiento en todas las capitales de provincia del país, si bien los secretarios generales han estado presente en la de Madrid. "Que no se pongan nerviosos, que esto va para largo. Más pronto que tarde tendremos el respaldo para conseguir la reducción de la jornada", ha afirmado el líder ugetista, Pepe Álvarez.

Unai Sordo y Pepe Álvarez. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Entre gritos de "reducción, reducción" y "que viva la lucha de la clase obrera", los líderes sindicales han exigido a la patronal que se avenga a aceptar la reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas semanales para, entonces sí, entrar en una negociación que avance. Consideran que la mesa tripartita constituida por el Gobierno y los agentes sociales ya está agotada.

"Vamos a implicar al Gobierno, que tiene que tomar posición; tiene que cumplir sus compromisos", ha indicado Sordo, para quien la empresa española "puede asumir perfectamente la reducción del tiempo de trabajo manteniendo los salarios y mejorando la productividad".

Manifestantes frente a la sede de la patronal en la concentración convocada por CCOO y UGT. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Además, el líder de CCOO ha señalado que la rebaja por ley ayudará a "dar certezas" a los negociadores de los convenios colectivos. Y es que el objetivo, ha declarado, es que la jornada pueda seguir reduciéndose en la negociación colectiva para alcanzar las 35 horas semanales. Por tanto, el asunto debe quedar zanjado antes de que termine el año.

No obstante, los sindicatos seguirán acudiendo a las reuniones de la mesa de diálogo social, aunque consideren que no se está avanzando. "Si no hay negociación y CEOE no reconoce que la reducción se puede hacer en unas determinadas condiciones, lo razonable es levantarse de la mesa. Pero no vamos a ser nosotros. Son ellos los que, si no quieren negociar, se tienen que levantar", ha explicado Álvarez.

Incidentes

La jornada dio comienzo alrededor de las 11:00 horas y no sin complicaciones. Mientras que Delegación de Gobierno autorizó la manifestación en los números impares de Diego de León —frente a la sede de CEOE—, el Ayuntamiento de Madrid les avisó la mañana de este jueves de que el escenario sólo podían montarlo en los números pares; es decir, en la misma puerta de la patronal.

Así, el escenario y los líderes sindicales se encontraban a un lado de la calle y los manifestantes, al otro. Entre medias, el habitual tráfico madrileño y unos agentes de la Policía Nacional tratando de que los manifestantes no cruzaran y cortaran la calle.

EE CEOE recurre a Junts para tumbar la reducción de jornada si Yolanda Díaz la cierra sólo con los sindicatos

El despliegue policial incluía cinco furgones blindados para una concentración en la que los organizadores han sumado 2.500 personas.

Los esfuerzos de los agentes, no obstante, han resultado en vano. A mitad del acto, con los ánimos encendidos, los asistentes han terminado invadiendo la calzada y, por tanto, cortando el tráfico. Manuel Lago, diputado de Sumar y asesor del Ministerio de Trabajo desde la llegada de Yolanda Díaz al Gobierno, que había llegado momentos antes, ha sido uno de los que han alentado a cruzar la calle.

"Gente corriente"

"Somos gente corriente. No tenemos apellidos compuestos, patrimonios ni posesiones. Y entonces pasa que no podemos tener razón, no podemos organizarnos ni tener verdadera libertad", ha declarado Unai Sordo durante su discurso ante los manifestantes. Es secretario general de CCOO ha sacado pecho de que medidas como la subida del salario mínimo han demostrado que los argumentos de la derecha "eran pura mentira".

Y, en la misma línea, ha indicado que ahora también tienen razón. "Hemos decidido que sus ideas eran pura propaganda y hemos demostrado que la clase trabajadora tenía razón y la tenemos cuando decimos que se puede y se debe reducir la jornada laboral", ha zanjado el sindicalista.

Unai Sordo, durante la concentración frente a la sede de la patronal. J. P. Gandul EFE

Para Pepe Álvarez, por su parte, los que se oponen a la rebaja del tiempo de trabajo "no creen en la libertad, la democracia y los derechos de los trabajadores". "Les duele que podamos continuar esta senda de conseguir nuevos derechos, pero nos asiste la razón", ha asegurado.

El ugetista ha ido más allá al señalar que sus reclamaciones no van sólo de la jornada legal, sino también de la distribución del tiempo de trabajo y el control horario. "Sabemos que en nuestro país no se están cumpliendo las 40 horas de jornada y queremos el control horario para acabar con esta situación", ha apuntado.

Pepe Álvarez, durante la concentración frente a la sede de la patronal. J. P. Gandul EFE

Además, se ha dirigido a sectores concretos como la hostelería: "con la mierda de salarios que pagáis en este país, ¿cómo vais a encontrar personal?", ha explotado Álvarez para referirse a la polémica sobre las vacantes. "Hay que repartir la riqueza que se genera en nuestro país", lo que incluye reducir la jornada laboral, ha terminado el ugetista.

"La actitud de CEOE y Cepyme es dilatar la negociación pensando que no hay mayoría parlamentaria o, incluso, que la legislatura ya está terminada", ha criticado Sordo, que ha pedido al Gobierno valentía para tomar una decisión sobre la jornada. "Si no se avienen a negociar, continuaremos por la vía de la movilización", ha concluido el secretario general de CCOO.

Manifestantes frente a la sede de la patronal en la concentración convocada por CCOO y UGT. Alejandro Martínez Vélez Europa Press

Pese al corte del tráfico con la invasión de la calzada, esta primera jornada de movilización sindical se ha saldado sin incidentes y en un ambiente festivo y reivindicativo. La próxima reunión con el Ministerio de Trabajo y la patronal, a la que los sindicatos llegarán con pocas expectativas, será el 11 de octubre.

A partir de ahí se conocerá qué ocurre, pero, si como todo indica, se salda nuevamente sin acuerdo, los representantes de los trabajadores seguirán adelante con su campaña, ahora ya implicando a toda la ciudadanía.