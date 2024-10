Meir Statman, catedrático de Finanzas en California: "El dinero no da la felicidad, pero no puedes ser feliz sin dinero"

El dinero no da la felicidad, pero casi. Y, sobre todo, es clave para alcanzar el bienestar financiero, es decir, el bienestar vital en general. Así lo cree el catedrático de Economía de la Universidad de Santa Clara (California, Estados Unidos) Meir Statman.

El profesor de la cátedra Glenn Klimek de Finanzas en la Leavey School of Business de esta universidad acaba de presentar en España su libro El valor del bienestar, cuya publicación en español ha sido promovida por Ibercaja.

En el mismo, el autor, experto en finanzas conductuales, reflexiona sobre cómo toman las personas sus decisiones financieras y cómo afectan estas a su bienestar vital. Su estudio aborda todos los ámbitos de la vida, no solamente el financiero.

"Cuando preguntas a alguien qué es importante en la vida, la gente dice que la familia, la salud, el trabajo, la educación, la religión... y algunos dicen que el dinero también. Si preguntas a un economista, dirá que el dinero. Porque cuando un economista habla de bienestar se refiere al bienestar financiero. Ahorrar lo suficiente para tener dinero para la jubilación", explica Statman en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia.

Para el economista, el dinero es clave para "tener una buena vida". "Necesitas dinero, bienestar financiero, porque no puedes sacar adelante una familia sin dinero. La educación cuesta dinero, la salud cuesta dinero, incluso ir a la iglesia cuesta dinero. El dinero es importante por sí mismo, te da una sensación de bienestar, de que si algo va mal tienes dinero para remediarlo", apunta.

El catedrático de Finanzas de la Universidad de Santa Clara Meir Statman en una sede de Ibercaja. Ibercaja Madrid

Entonces, ¿el dinero da la felicidad? "No, no por sí solo. Pero no puedes ser feliz sin dinero", responde el catedrático a este periódico. En su opinión, "el dinero importa, pero no es lo único. El dinero son los cimientos para el bienestar".

Doctor en Economía por la Universidad de Columbia (Nueva York), Statman observa las prioridades de la vida como una cartera de valores, en la que "hay acciones maravillosas y otras peores".

Gastar o malgastar

Para el economista, es importante diferenciar entre gastar y malgastar. Y, sobre todo, convertir el ahorro en un hábito para poder ejercitarlo en todos los momentos de la vida.

"Es importante saber que cuando eres joven la inversión más importante que puedes hacer no es en la bolsa, ni siquiera en una vivienda, es en ti mismo, en educación. Lo importante cuando eres joven es que veas en ti mismo a alguien que tiene futuro", afirma.

Y es que "la cuestión no es ahorrar para una casa o para un coche, la cuestión es adquirir un hábito de gastar dinero, pero no malgastarlo. Disfruta de la vida, pero recuerda que un día serás un adulto. Adquirir el hábito de ahorrar es muy útil cuando creces".

El premiado economista considera que "ahorrar es relativamente fácil". Y, de hecho, ni siquiera es necesario contar con un elevado sueldo para ello.

"Puedes hacerlo con muy poco dinero. Si miras la teoría, te dirá que puedes empezar a ahorrar en la treintena y eso es cierto, pero ahorrar es un hábito más que nada. Tú no te levantas un día y dices: ahora es el momento de empezar a ahorrar, cuando tengo 35 años, porque mi horizonte son los 65 años. Lo que necesitas es tener un marco mental que diga: hay un mañana, tengo que pensar en el mañana", señala el profesor.

Una vez se consigue ahorrar, hay que pensar en la inversión, un ámbito en el que "la diversificación importa".

La educación financiera empieza en casa

Es por eso que es clave enseñar a las personas a ahorrar desde que son niños, un proceso en el que es clave la familia. "Si tienes suerte, aprendes estas cosas de tus padres. Mi padre me abrió una cuenta de ahorro cuando era niño y si conseguía algún ingreso lo depositaba ahí y él doblaba la cantidad. Y yo lo hice con mis hijas", recuerda el economista.

Statman considera que la educación financiera de la gente es "importante" para un país. Ahora bien, "es necesario saber qué es realmente la educación financiera", pues a veces no se está enseñando "lo importante".

El catedrático de Finanzas de la Universidad de Santa Clara Meir Statman durante la entrevista.

Para el economista, no es tan relevante enseñar a los ciudadanos qué es el interés compuesto como que comprendan que si hoy deciden no gastarse 5 dólares en un café, pueden invertirlo y convertirlo en un importe mucho mayor en el futuro. "Si tomas cada mes una cierta cantidad de café, en un año te costará 500 dólares; si lo ahorras al 6% cada año, a los 65 años tendrás 5.000 dólares", ejemplifica.

"Es una cuestión de gastar razonablemente en cada momento. Tener hijos en el momento adecuado. Pensar en el futuro. No puedes persuadir a la gente para que ahorre sólo diciéndole que cuando tengan 65 años les pasará esto, pero es verdad", reflexiona.

En este contexto, ¿qué puede hacer el país para mejorar la educación financiera? "Lo que necesitas no es enseñar a la gente el interés compuesto, ni siquiera la diversificación, sino buenos hábitos de ahorro. Y enseñarles cómo manejar el ahorro, el gasto y la inversión", explica.

Y esta educación no sólo debe enseñarse a nivel de toda la sociedad, en los colegios, sino que es muy importante que se facilite en el hogar. "Es mejor en casa, empiezas al principio, incluso antes de que vayan a la guardería. Les enseñas mostrándoles lo que haces", señala Statman.