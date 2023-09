Letras, depósitos, cuentas o fondos: por qué es importante invertir el ahorro para combatir la inflación

"La inflación es el asesino silencioso de la economía y los ciudadanos. Destruye la confianza en la moneda y los ahorros". Con estas palabras ejemplificaba una banquera hace unos meses el efecto que el fuerte crecimiento de los precios durante los últimos dos años tiene sobre el dinero de las familias. Aparcar los ahorros en una cuenta bancaria o bajo el colchón puede sonar muy protector, pero en tiempos de inflación no parece ser la mejor idea, pues esta no hace más que devaluar el dinero que no se mueve para evitarlo.