Inglés, ballet y negocios: la educación financiera se 'cuela' entre las actividades extraescolares de los niños

La educación financiera sigue siendo una asignatura pendiente en España. El país sigue en el vagón de cola de Europa en conocimientos financieros, por lo que cada día surgen nuevas iniciativas para combatir esta situación. Los expertos coinciden en que la mejor manera de hacerlo es educando a los ciudadanos desde niños para que aprendan a relacionarse con el dinero y su valor desde un inicio. Y en este contexto las actividades extraescolares de educación financiera están emergiendo con fuerza.

Aunque pueda parecer algo para adultos, saber de finanzas también es, o debe ser, cosa de niños. "Tener conocimientos financieros nos hace más libres, independientes, nos ayuda a organizarnos a prever mejor los acontecimientos inesperados que puedan suceder. Es la mejor forma de tener mayor control y visibilidad sobre tu dinero y las decisiones que tomas con respecto a él", explica a EL ESPAÑOL-Invertia Patricia Benito, directora general de Negocio de Openbank.

Inculcar estas ideas a los ciudadanos desde que son pequeños, aparte de favorecerles, redunda en un bien para la sociedad, como saben bien desde el sector financiero. "Apostar por la educación financiera desde las edades más tempranas es una inversión para el futuro, no sólo de manera individual, sino para todo el conjunto de la sociedad. Tener buenos conocimientos financieros permitirá tomar mejores decisiones y, por lo tanto, mejorar la calidad de vida al estar más capacitados para controlarla", agrega Beatriz Arce, country manager de Pixpay en España.

Teniendo claro esto, muchos expertos en finanzas se han lanzado a poner en marcha plataformas desde las que educan a los jóvenes en esta materia, ya sea en las actividades de los propios colegios o en extraescolares. Estas últimas representan "la mejor solución" para José Antonio Martínez, socio fundador de MBA Kids, dado que "actualmente el sistema educativo no cubre esta área de forma suficiente y menos aún en edades tempranas".

Esta plataforma, autodenominada "la primera escuela de negocios para niños y niñas", ofrece formación en el ámbito del emprendimiento y la educación financiera en edades tempranas en colaboración con centros educativos. "Las actividades extraescolares permiten, además, que los niños perciban las actividades de una forma más lúdica y divertida, lo que facilita su predisposición al aprendizaje", añade Martínez.

Imagen de un taller de Educación Financiera. MBA Kids

Una de las actividades de la plataforma que está teniendo más éxito es el taller Pensamiento financiero, que ha desarrollado MBA Kids con una experta en educación financiera de la CNMV y con aportaciones de altos directivos.

En él se enseña a los niños conceptos financieros básicos, como dinero, ahorro, gasto o inversión, mediante dinámicas divertidas y el uso de nuevas tecnologías.

De hecho, se entrega a los niños una pulsera con tecnología NFC que funciona como monedero virtual, al que se va sumando o restando dinero virtual en base a las decisiones que toman los niños en las dinámicas del taller.

Y es que para fomentar la educación financiera también es fundamental hablar el lenguaje de los más pequeños. "Hay que explicar bien y saber cómo llegar a las nuevas generaciones a través de los nuevos canales y narrativas. Sin ir más lejos, una serie de televisión o, incluso, un videojuego, si está bien diseñado, tecnológica y visualmente, puede ser muy atractivo y educativo al mismo tiempo", afirma Benito, de Openbank.

Combatir los hábitos dañinos

El Recetario Financiero es otra plataforma que ofrece actividades lúdicas y educativas -como las Olimpiadas de la Educación Financiera- en los colegios e institutos con el fin de enseñar a los niños y los adolescentes nociones sobre consumo responsable, uso ético del dinero, administración inteligente de los recursos y emprendimiento. Formaciones que se imparten tanto en horario lectivo como a través de actividades extraescolares.

En opinión de Verónica Deambrogio, directora y fundadora de esta escuela, el objetivo de impartir esta formación pasa por que los jóvenes no adopten hábitos financieros dañinos en un mundo en el que están "constantemente bombardeados por mensajes publicitarios que fomentan un consumo sin límites".

Tener conocimientos financieros nos hace más libres e independientes Patricia Benito, directora general de Negocio de Openbank

Además de ayudar a luchar contra ello, "la educación financiera se convierte en un vehículo eficaz para inculcar valores fundamentales para el éxito en la vida, como la paciencia, la perseverancia y el autocontrol". Valores que "se pueden inculcar a través del manejo del dinero: ganar dinero requiere esfuerzo, ahorrar necesita paciencia y obtener recompensas a largo plazo exige autocontrol. El beneficio de todo esto es mucho mayor que el sacrificio que implica", añade Deambrogio.

Valores que, según los expertos, deberían inculcarse en casa, algo que no siempre es fácil para los progenitores. "El desafío radica en que la mayoría de los padres no han recibido educación financiera ellos mismos, lo que les dificulta hablar sobre dinero con sus hijos de manera efectiva. En este contexto, las clases extraescolares emergen como una solución viable y necesaria, al menos hasta que la educación financiera se integre en el currículo escolar, como debería ser", valora esta experta.

Materia obligatoria

Así, las actividades extraescolares pueden ejercer de transición hasta que la materia de educación financiera sea una más del currículo escolar, lo que constituye una meta para muchos expertos. De hecho, para algunos es la única vía para lograr que la formación llegue a todo tipo de alumnos.

"Incluyendo esta formación en las aulas hacemos que llegue a todos los estudiantes sin exclusión ni excepción. Las actividades extraescolares no llegan a todo el alumnado, normalmente las disfrutan aquellos con más recursos económicos. Uno de los desafíos más importantes a los que se enfrentarán los estudiantes en su futuro próximo es generar recursos económicos para vivir y evitar caer en situaciones de pobreza o exclusión social. Es fundamental que esta educación llegue a todos por igual", considera Juana León, directora de Aprender Cuenta.

La educación financiera debería estar incluida en los planes de estudios de los niños y niñas desde primaria hasta finalizar su etapa de educación secundaria obligatoria Juana León, directora de Aprender Cuenta

¿Cómo hacerlo? De acuerdo con esta experta, "la educación financiera debería estar incluida en los planes de estudios de los niños y niñas desde primaria hasta finalizar su etapa de educación secundaria obligatoria", si bien "no es necesario crear una materia en concreto", pues "se puede desarrollar la competencia financiera de forma transversal".

La plataforma Aprender Cuenta aplica la formación por otra vía, pues pone a disposición de profesores y padres recursos educativos adaptados a diferentes edades y niveles de desarrollo para que sean ellos los que enseñen a sus alumnos o hijos. "Nuestra formación no está elaborada para que los niños aprendan solos, queremos que las familias y profesores se impliquen, estén con ellos y les enseñen en primera persona", añade León.

Y es que la implicación de los adultos es fundamental, dado que "si aprendes desde pequeño hábitos financieros adecuados será mucho más fácil que los tengas instaurados de adulto; si los has puesto en práctica desde niño, seguro que se han convertido en una forma de vida".

Sobre todo en estos tiempos. "Los niños cada vez acceden al consumo antes, tienen mucho peso en la cesta de la compra familiar, es un público muy sensible al consumo, hay mucha publicidad dirigida al público infantil que les invita a consumir y es el momento de empezar a prepararles para ser consumidores responsables", apunta León.

Desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) comparten la visión de que "la educación financiera es una competencia transversal".

Es por eso que Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera del supervisor de los mercados, explica a EL ESPAÑOL-Invertia "que se puede impartir en los colegios en varias asignaturas, como matemáticas, ciencias sociales, TIC, asignaturas relacionadas con la economía o, incluso, en talleres específicos desarrollados al efecto".

La propia CNMV, junto con el Banco de España y el Ministerio de Asuntos Económicos, ha trabajado con el Ministerio de Educación para incluir competencias y contenidos de educación financiera en el currículo escolar.

"Podemos decir que, por primera vez, la educación financiera se considera un saber básico, que ha sido integrado en la competencia matemática en educación primaria y secundaria", expone Caballero. Algo que se suma a las 500 iniciativas que estas instituciones desarrollan en colegios de toda España para fomentar la educación financiera.

Educar desde casa

Las clases extraescolares de finanzas o emprendimiento son una opción, pero no la única para avanzar en educación financiera. Y es que la base pasa por que los padres se impliquen e introduzcan en tema en casa.

"Saber gestionar y administrarse financieramente es algo que les facilitará el día de mañana cualquier gestión, pero sobre todo les hará personas mucho más conscientes, mucho más organizadas y mucho más sanas financieramente hablando. Usar el lenguaje financiero, con términos sencillos y simples, en el ámbito familiar es algo que deberíamos normalizar en casa", explica Martínez, fundador de MBA Kids.

La educación financiera es una competencia transversal Gloria Caballero, subdirectora de Educación Financiera de la CNMV

Lo cierto es que muchos padres no conocen qué vías existen para ayudar a sus hijos a aprender a gestionar su dinero y desconocen que pueden encontrarlas en su propio hogar. "La más simple de todas es dejar fuera los tabúes y hablar de dinero en casa, con tranquilidad y de manera positiva. Si normalizamos hablar de dinero y empezamos a introducir conceptos básicos desde que son pequeños, como ingresos, gastos o ahorro, ya estamos marcando una gran diferencia", añade Arce, de Pixpay.

Esta fintech, precisamente, pretende introducir una vía para facilitar a padres e hijos la gestión de las finanzas de estos últimos. En concreto, ha creado una tarjeta para que niños y adolescentes puedan realizar los pagos del día a día, pero siempre bajo la vigilancia y la autorización de sus padres, que lo gestionan a través de una aplicación.

Suspenso en educación financiera

El objetivo de todas estas vías de actuación no es otra que sacar a España del vagón de cola de Europa en conocimientos financieros. Este país fue el cuarto con peor nota en el monitor publicado por la Comisión Europea el pasado mes de julio, que también valora el comportamiento. Los tres que quedaron por debajo fueron Chipre, Portugal y Rumanía.

Y es que solamente el 19% de los participantes españoles en el estudio realizado por el Gobierno comunitario obtuvo una nota alta en el test (al menos cuatro de cinco respuestas acertadas), que incorporaba cinco sencillas preguntas sobre cómo impactan los tipos de interés o la inflación en el ahorro, entre otras cuestiones. Una cifra muy baja en comparación con el 43% de Países Bajos, el 40% de Finlandia y Dinamarca o el 39% de Estonia. La media de la Unión Europea fue un 26%.

Un desconocimiento sobre el funcionamiento de las finanzas que lleva a muchos ciudadanos a no tener ni idea sobre cuáles son las opciones de inversión, cómo se pide una hipoteca, qué implica sobre los ahorros que haya inflación o por qué es necesario pensar qué ingresos se tendrán durante la jubilación.

Estas situaciones, ¿son culpa de los propios ciudadanos, que no se preocupan por aprender, o de las entidades y organizaciones, que no lo explican correctamente? Los expertos en educación financiera suelen remontarse al origen del problema para explicar las causas de esta baja cultura en materia de finanzas.

"Cuando desde la Unión Europea se hacen preguntas sobre conocimientos financieros, en España estamos siempre en niveles muy bajos. No puede ser que no entendamos qué es el interés compuesto, que la renta fija no es fija. Es una falta de educación financiera", afirmaba hace unos días Eva Valero, directora del Observatorio Caser y experta en ahorro y previsión, durante la presentación de un estudio.

De hecho, en su opinión "debería haber una asignatura casi desde primero de primaria para todos" con el objetivo de mejorar los conocimientos financieros de la población. "Si es algo que se da en los colegios probablemente los padres nos preocupemos también y nos tengamos que actualizar un poco. Podría ser una de las asignaturas, no durante todos los cursos, pero sí de vez en cuando", añadió.

Precisamente el próximo 2 de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera, que pretende visibilizar esta problemática con iniciativas desarrolladas por toda España y para todos los públicos. Una iniciativa que se celebra desde 2015 en el marco del Plan de Educación Financiera que impulsan el Banco de España y la CNMV.

Es posible que dentro de unos años España recoja los frutos de todas estas iniciativas en forma de ciudadanos más formados en finanzas y más conscientes de la importancia de gestionar bien su dinero. Pero habrá que esperar para verlo, porque, como concluye Arce, de Pixpay, "todavía queda mucho por hacer, y en España hay mucho margen de mejora en lo que a educación financiera se refiere en todos los grupos de edad". Manos a la obra.

