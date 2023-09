La UE no puede salvar la incipiente industria solar, los parques fotovoltaicos necesitan los paneles chinos

La Unión Europea tiene como objetivo defender su industria, especialmente la vinculada a la transición energética, para evitar que de la dependencia de los países productores de combustibles fósiles pase a depender de la producción china.

Sin embargo, es difícil que en el sector fotovoltaico eso se pueda evitar. "La industria local europea es muy pequeña, si sólo consumiéramos productos autóctonos, la transición energética no se podría llevar a cabo", explican fuentes del sector a EL ESPAÑOL-Invertia.

"Cuando un desarrollador solar busca paneles para sus proyectos mira el precio, por supuesto, pero también la eficacia técnica, la garantía del producto y su fiabilidad".

"Los problemas de nuestro sector son otros, los más importantes son la falta de infraestructura de red adecuada al crecimiento de capacidad renovable y la falta de mano de obra cualificada. Nos faltan perfiles profesionales mientras Estados Unidos y China trabajan en ese ámbito", subrayan.

Por eso, "aunque Bruselas quiera proteger la industria de fabricantes solares europeos, y es una preocupación con todo el sentido, no podemos parar el flujo de productos chinos, si no, no cumpliremos con los objetivos a 2030 previstos".

Necesidad de un PPA

Europa es un mercado maduro para el sector de las renovables, pero las expectativas de crecimiento se espera que se multipliquen por tres en los próximos años. "Hace tiempo la solar no era competitiva, pero ahora sigue siéndolo incluso con la tendencia a la baja en los precios del mercado durante las horas del día", continúan las mismas fuentes.

Otra empresa del sector explica a este diario que "no debería haber esta polémica porque no hay una industria de fabricantes europeos de módulos solares. La voz de alarma la ha dado la empresa suiza Meyer Burger Technology, que, como cotiza, se ha visto perjudicada con la llegada de más productos chinos con mejores precios".

"Pero Europa sólo tiene capacidad para producir 300 MW al año de módulos solares y, por ejemplo, si saltamos a Estados Unidos, ya hablamos de 9 GW (9.000 MW) al año". Con datos de 2021, China produce 10 veces más, hasta 90 GW en módulos solares cada año, que no sólo exporta, sino que además suministra a su mercado interior.

Ahora los promotores renovables en Europa se enfrentan a la subida de los tipos de interés.

"A quien hay que preguntar cómo está este sector (fotovoltaico) es a los bancos. ¿Nos dan financiación? La respuesta es que sólo si tienes un PPA (power purchase agreement o contrato bilateral de compraventa de energía), lo tienes difícil si vas a merchant".

Problemas de red

Las congestiones en los nudos, la falta de nuevos puntos de acceso y conexión, los curtailments... Los promotores tienen que hacer frente a otros retos que los de comprar módulos solares a China o buscar fabricantes europeos.

"Es necesario reforzar la red, no sólo en España, es un problema en toda Europa, y los distintos organismos nacionales de cada país operan con plazos de tiempo demasiado largos para nuestros planes de negocio", continúan las fuentes del sector eléctrico.

"El consumo de energía se concentra en los grandes polos industriales y las ciudades, pero nuestros parques tienen más posibilidad de desarrollo en zonas poco pobladas".

Y precisamente por esta razón "es necesario contar con una buena red de transporte y de distribución que pueda facilitar que unos produzcan y que a otros les llegue esa generación", concluyen.

