Feijóo rehúsa posicionarse en contra de la reducción de la jornada laboral pese al rechazo frontal de Garamendi

Alberto Núñez Feijóo ha rehusado posicionarse en contra de la reducción de la jornada laboral, y eso que la cúpula empresarial se lo ha puesto en bandeja. El líder del PP ha criticado duramente el "triunfalismo" y las políticas económicas del Gobierno, pero no se ha sumado a los presidentes de CEOE y CEIM, quienes ante el propio Feijóo se han opuesto frontalmente a la reducción de jornada.

Durante la clausura de la Asamblea General de la CEIM —la patronal de las empresas madrileñas—, el presidente del PP ha hecho una dura crítica de las políticas económicas del Gobierno.

En concreto, ha asegurado que el "modelo económico" del Ejecutivo es "trabajos precarios, empresas desconcertadas, familias empobrecidas y repartir la pobreza a la que nos condenan sus políticas".

[Los españoles, cada vez más pobres en la UE: su riqueza crece un 3,4% en 16 años, 5,5 puntos menos que la eurozona]

Feijóo ha esgrimido la evolución del PIB y otros indicadores de riqueza desde 2019 y la falta de convergencia con la Unión Europea (UE) para atacar a Pedro Sánchez. "Desde 2019 hasta 2023, España es la economía que ha crecido en el puesto número 21 de 27 de la UE. Por consiguiente, esto no va como un cohete", ha sentenciado el gallego, que ha dicho sentir "pudor" por las expresiones triunfalistas del Ejecutivo.

Sin embargo, el popular no ha querido hacer ninguna mención a uno de los debates más candentes: la reducción de la jornada laboral. No ha sido porque los empresarios no le hayan dado pie: tanto Miguel Garrido, presidente de CEIM, como Antonio Garamendi, líder de la CEOE, han dedicado la mayor parte de sus discursos a criticar esta medida que Yolanda Díaz quiere aprobar "antes de verano".

Garamendi, contra la "imposición"

El líder de la CEOE, que ha intervenido justo antes de Feijóo, ha enfatizado que su organización representa "a todos, desde grandes empresas hasta los autónomos", en una respuesta a la decisión del Gobierno de este mismo martes de incluir a Conpymes en Consejo Estatal de la Pyme y del Observatorio Estatal de la Morosidad Privada.

Asimismo, Garamendi ha defendido la independencia de la CEOE, afirmando que, como sabe el propio Feijóo, trabajan "con independencia". Además, ha subrayado el compromiso de la organización con el sentido de Estado y la lealtad institucional. Y, en este sentido, el presidente de la CEOE ha criticado la actuación del Gobierno en materia de negociación colectiva.

Así, ha cargado contra la "imposición" de cambios en los horarios laborales sin una adecuada negociación. "Cuando se nos habla de un ultimátum y se nos dice que las líneas están trazadas nítidamente… no sé de qué negociación se está hablando", ha expresado, señalando que la cuestión de los horarios laborales afecta especialmente a las pequeñas empresas que no pueden aumentar su productividad mediante la inteligencia artificial, como bares y peluquerías.

Garamendi ha resaltado la importancia del diálogo social y ha cuestionado las recientes decisiones del Gobierno. "El diálogo social es la mejor infraestructura que tiene el país", ha afirmado, criticando la falta de flexibilidad en las negociaciones y el aumento del absentismo laboral en los últimos cinco años.

"Si no se quiere hablar de esas cosas, saldrá la norma (de la reducción de jornada) que tenga que sacar, y si (el Gobierno) quiere hacerlo el 1 de julio, que lo haga", ha sentenciado.

De hecho, el líder de los empresarios ha citado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha señalado la necesidad de un diálogo social tripartito y ha acusado al Gobierno de no cumplir con las normas establecidas.