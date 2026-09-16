La Fed desafía a Trump, sube los tipos por primera vez desde 2023 y prevé un alza adicional antes de que acabe el año

La Fed actualiza sus previsiones: espera un crecimiento del PIB del 2,4% en 2026 y prevé que la inflación se sitúe en el 3,7% ese año, moderándose al 2,3% en 2027.

El movimiento desafía la voluntad de Donald Trump, quien había presionado para mantener los tipos bajos, y responde al encarecimiento energético por la guerra en Irán.

La decisión busca frenar la inflación, que sigue siendo elevada y alejada del objetivo del 2%, y prevé otra subida antes de fin de año.

La Reserva Federal de EE.UU. sube los tipos de interés 25 puntos básicos, situándolos entre el 3,75% y el 4%, la primera subida desde julio de 2023.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) vuelve a cumplir con la expectativa del mercado. La Fed ha decidido subir los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta dejarlos en el rango de entre el 3,75% y el 4%.

La institución monetaria ha tomado la decisión por unanimidad y para frenar una inflación que admite "sigue siendo elevada" y está aún alejada de su objetivo del 2%.

Además, la Fed prevé un alza adicional en las tasas antes de que acabe el año. Así lo ha señalado en sus nuevas previsiones económicas, que también han sido actualizadas en este encuentro.

Con la decisión tomada, la institución monetaria rompe con la pausa en la política monetaria estadounidense. La Fed no había tocado el precio del dinero en todo el año, a pesar de las presiones inflacionistas derivadas de la guerra en Irán.

La subida es también la primera que sufren las tasas desde julio de 2023. Y el primer movimiento que afronta Kevin Warsh como guardián del dólar, que supone un desafío directo a la voluntad de Donald Trump de mantener los tipos lo más bajos posible.

El presidente de la Fed ya había avisado. Lo hizo a finales de agosto, en el seno del simposio Jackson Hole, cuando advirtió de que si la inflación no tomaba un rumbo claro hacia el objetivo del banco central —situado en el 2%— habría "trabajo por hacer". Y este trabajo se acaba de materializar.

En el comunicado emitido al término de la reunión, los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) han admitido que aunque "la actividad económica se está expandiendo a ritmo sólido, la incertidumbre sigue siendo elevada", principalmente por los riesgos geopolíticos.

Asimismo, la Fed ha reconocido en el mismo que la inflación sigue siendo elevada y que la subida de tipos hará que retorne más rápido al objetivo del 2% planteado por el banco central. Algo que Warsh ha vuelto a resaltar en su comparecencia posterior a la decisión sobre las tasas.

"La inflación está muy elevada y lo ha estado durante mucho tiempo", señalaba el líder de la institución monetaria ante la prensa en una intervención en la que también se ha referido a su discurso en Jackson Hole.

De esta manera, las tasas vuelven a niveles de finales del año pasado, cuando el banco central se encontraba en pleno ciclo de bajadas. Un ciclo que trajo tres recortes consecutivos de 25 puntos básicos entre septiembre y diciembre y que se culminó a término del 2025, cuando todavía Jerome Powell era el presidente de la institución monetaria.

Antes del mismo, la Fed había mantenido los tipos estables durante nueve meses en el rango de entre el 4,5% y el 4,5%. Y previamente el banco central había asumido otro ciclo de bajadas tras la oleada de subidas que autorizó entre 2022 y 2023 y que llevó a los tipos a su nivel más alto en casi dos décadas.

Presión inflacionaria

En aquel momento las alzas pretendían frenar la inflación disparada por la guerra en Ucrania. Ahora, la subida del precio del dinero también busca paliar el exponencial incremento de los precios al consumo, pero, esta vez, a consecuencia del conflicto en Irán.

El estrecho de Ormuz lleva bloqueado prácticamente desde marzo y esto ha tenido un sólido impacto en los precios de la energía, que, a su vez, se ha trasladado al IPC de EEUU.

El precio del West Texas Intermediate (WTI), el crudo estadounidense, se ha encarecido casi un 80% en lo que va de año. Sólo dos meses de 2026 han dado una tregua al barril de crudo de Texas: mayo y junio.

Fueron aquellos en los que las expectativas de que Estados Unidos e Irán llegasen a un pacto que acabase con la guerra en Oriente Próximo eran reales e hicieron frenar la escalada del precio del crudo.

Pero lejos de alcanzar cualquier tipo de acuerdo, la tensión en el golfo sigue recrudeciéndose y ambos países continúan atacándose de manera mutua con el foco puesto en los petroleros que intentan atravesar Ormuz. Lo que, de nuevo, presiona al alza a la materia prima energética.

Con todo, los últimos datos de inflación en EEUU no han sido los más altos del año. La inflación se mantuvo en el 3,4% en agosto, el mismo nivel que en julio, cuando se moderó una décima respecto a junio.

Un mes antes, en mayo, los precios al consumo escalaron un 4,2%, su nivel más alto en tres años. Y pese a ello, en junio, los miembros del FOMC también se decantaron por no tocar los tipos.

Por su parte, el mercado laboral -la otra gran guía macro para el banco central- borró en el último balance cualquier signo de ralentización. Estados Unidos superó las expectativas de los analistas al crear 162.000 puestos de trabajo en agosto, mientras que la tasa de paro se mantuvo en el 4,1%, mismo nivel que en el mes anterior.

Warsh avisó

Sin embargo, el fantasma de la inflación no ha sido lo único que ha atormentado a Kevin Warsh en esta reunión. El actual guardián del dólar ha llegado al encuentro de este septiembre presionado por otra importante cuestión: su credibilidad y la de la institución que preside.

A pesar de que él mismo pidió que sus palabras en Jackson Hole no se interpretaran como forward guidance u orientación prospectiva, Warsh ya abrió la puerta a una posible subida del precio del dinero hace menos de un mes.

En su discurso en el simposio anual de banca central, Warsh aseguró que garantizar la estabilidad de precios era responsabilidad de la Reserva Federal. Y añadió que si la inflación no avanzaba de manera clara hacia los objetivos de la institución monetaria, habría "trabajo por hacer".

Pese a ello, la subida de tipos aprobada por la Reserva Federal choca con la voluntad de Donald Trump, el presidente de EEUU. El mandatario estadounidense, que ha reclamado de manera pública y en multitud de ocasiones unas tasas más bajas, volvió a pedir a principios de septiembre a la Fed un recorte en los tipos porque, a sus ojos, "EEUU tiene un crédito mucho más sólido que en los últimos tiempos".

Además, Trump amenazó con cortar el comercio con todos aquellos países con los que Estados Unidos mantenga superávit comercial si la Fed no hacía caso a su petición.

La reunión de este miércoles ha traído -como cada encuentro de fin de trimestre- una actualización del dot plot o mapa de previsiones económicas de la Fed, que ha esclarecido el futuro de los pasos que prevé dar la institución monetaria.

Nuevas previsiones

Los miembros del FOMC prevén que tengan que volver a subir el precio del dinero antes de que acabe el año, lo que actualiza la hoja de ruta del banco central. En la última revisión de previsiones únicamente descontaron una subida en 2026, que ya estaría cumplimentada con la decisión tomada este miércoles.

Además, también se han actualizado las previsiones de crecimiento e inflación. En cuanto al primer punto, los miembros del Comité esperan que EEUU crezca un 2,4% en 2026, una décima más que lo calculado en junio.

También actualizan, bajo una visión más optimista, el crecimiento de cara a 2027. Pasan de estimar un PIB del 2,3% a pronosticar una expansión del 2,4% el próximo año.

Sobre la inflación, la Fed espera que los precios al consumo suban, de media, un 3,7% en 2026. La actualización supone aumentar en una décima lo previsto hace tres meses.

Para el próximo año frenan las perspectivas de escalada y no cambian sus previsiones. Esperan que la inflación se modere al 2,3% en 2027.