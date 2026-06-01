Jerome Powell vuelve a defender la independencia de la Fed y asegura que la institución ha pasado por un "test de estrés"

Christine Lagarde, presidenta del BCE, subrayó la importancia de la credibilidad y autonomía de los bancos centrales ante la presión política, citando el ejemplo de la Fed.

Powell recordó que los gobernadores de la Fed y presidentes de los bancos regionales tienen protección legal contra la destitución y sus mandatos son ajenos al ciclo electoral.

Jerome Powell defendió la independencia de la Reserva Federal tras finalizar su mandato como presidente, resaltando la presión política sobre la institución.

Jerome Powell, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha vuelto a defender la independencia de la institución monetaria. Lo ha hecho durante un acto en Boston, quince días después de haber terminado su mandato como guardián del dólar y tras volver a recordar la presión política que ha sobrevolado el banco central, especialmente al término de su presidencia.

"Al igual que muchas otras instituciones, la Reserva Federal ha estado sometida a una prueba de estrés", comentó Powell.

Asimismo, el exlíder del banco central ha recordado que los gobernadores de la Fed y los presidentes de los bancos que forman parte de la institución monetaria tienen protección legal contra la destitución y la duración de sus mandatos es independiente del ciclo electoral presidencial de cuatro años.

Durante su intervención, Powell también ha recordado que las administraciones no intervienen en la selección ni en la supervisión de los 12 presidentes de los bancos de la Reserva Federal.

"Estas garantías han beneficiado al público y las administraciones de ambos partidos las han respetado", ha subrayado el expresidente del banco central estadounidense. A su vez, Powell ha manifestado que si alguna administración encuentra la manera de destituir a funcionarios de la Reserva Federal por diferencias políticas, las futuras administraciones harán lo mismo.

Powell señalaba que si esto llegase a ocurrir, la ciudadanía perdería la confianza en que el banco central tomará decisiones basadas únicamente en lo que sea mejor para todos los estadounidenses y "la credibilidad de la Reserva Federal se vería comprometida".

No es la única vez que el expresidente de la Fed denuncia estas presiones. De hecho, parte de ellas han sido las que han llevado a Powell a mantener su asiento como gobernador de la Reserva Federal una vez terminado su mandato como presidente.

La era Warsh

En este sentido, en la rueda de prensa posterior a la última reunión del banco central que lideró Powell, la última de su era, comunicó que permanecería en la institución como gobernador "de perfil bajo".

Tras expirar el mandato de Jerome Powell como presidente de la Fed, el pasado 22 de mayo Kevin Warsh juró su cargo como su sucesor, en una ceremonia tutelada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien le reclamó que su desempeño sea "totalmente independiente".

"Quiero que Kevin sea totalmente independiente. Quiero que sea independiente y que simplemente haga un excelente trabajo. No me mires a mí. No mires a nadie. Simplemente haz lo tuyo y haz un excelente trabajo", comentó el inquilino de la Casa Blanca en la ceremonia de juramento. Y Warsh recogió el encargo manifestando su voluntad de liderar el banco central "con independencia".

En este sentido, durante un acto celebrado la semana pasada, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, defendió la importancia de la credibilidad de los bancos centrales ante un nuevo orden mundial que implica difíciles decisiones de política monetaria.

Además, advirtió de que defender la independencia de las instituciones no depende exclusivamente de estas, como refleja la situación con la Fed de Estados Unidos, una cuestión que aún no se ha resuelto.

En el caso del banco central estadounidense, bajo presión desde el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, la francesa destacó que la capacidad de Powell para defender públicamente la independencia de la institución y contener las presiones políticas se debió al apoyo público acumulado a lo largo de los años gracias a la toma de decisiones independiente.

"La cuestión no está zanjada, pero podemos ver claramente el mecanismo en juego: cuando existe credibilidad, la defensa de la independencia no recae únicamente sobre los hombros del banco central", dijo Lagarde.