El nominado de Trump para presidir la Fed supera el principal escollo en el Senado para sustituir a Powell

El siguiente paso para Warsh será la votación del pleno del Senado para su nombramiento definitivo.

Diez de los once demócratas del Comité abandonaron la sala tras la votación en señal de protesta.

La votación fue de 13 a favor y 11 en contra, con el respaldo del senador republicano Thom Tillis pese a dudas iniciales.

Kevin Warsh, candidato de Trump, supera la votación clave del Comité de Banca del Senado para presidir la Reserva Federal.

El candidato de Donald Trump para ser el próximo presidente de la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, ha superado con éxito uno de los principales escollos para sustituir a Jerome Powell: la votación del Comité de Banca del Senado de Estados Unidos.

Se trata del penúltimo trámite para su nombramiento -ahora queda la votación del pleno de la Cámara Alta-, que ha solventado a pesar de las dudas sobre el voto del senador republicano Thom Tillis.

Finalmente, y tras el cierre de la investigación del Departamento de Justicia a Powell por los sobrecostes de la reforma de la sede de la Fed, Tillis ha votado a favor de Warsh. En total, el ex gobernador de la Fed ha contado con 13 votos a favor y 11 en contra.

Diez de los 11 demócratas que forman parte del Comité han salido de la sala tras la votación como forma de protesta.

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