Trump exige bajar ya los tipos de interés mientras su candidato a presidir la Fed reivindica su independencia

La oposición demócrata cuestiona la imparcialidad de Warsh y su transparencia en la gestión de activos y decisiones pasadas durante la crisis financiera.

Warsh reconoce que los recortes de tipos están justificados por cambios tecnológicos, pero subraya la necesidad de un nuevo marco para controlar la inflación.

Kevin Warsh, candidato de Trump para presidir la Fed, defiende la independencia del banco central ante el Senado.

Donald Trump exige una bajada inmediata de los tipos de interés y presiona públicamente a la Reserva Federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido sin rodeos una bajada de tipos de interés inmediata, topándose de frente con el hombre que él mismo ha nominado para liderar la Reserva Federal (Fed), Kevin Warsh, quien ha defendido la independencia del banco central.

El republicano ha dicho en una entrevista con la cadena CNBC que se sentiría "decepcionado" si Warsh no recorta las tasas de interés "inmediatamente" tras asumir el cargo para sustituir a Jerome Powell.

El republicano ha hecho esta exigencia pública justo mientras Warsh comparece ante la Comisión Bancaria del Senado.

El economista se está sometiendo a las preguntas de los senadores, que le están interrogando sobre sus planes al frente del banco central estadounidense. El exgobernador de la Fed ha subrayado ante los legisladores que "la independencia de la política monetaria es esencial".

Para restar gravedad a la afirmación, el abogado y financiero de 56 años ha señalado que "los presidentes tienden a estar a favor de recortar los tipos" y que Trump simplemente "lo expresa de forma muy pública".

En este sentido, Warsh ha dicho que la independencia operativa de la entidad no se ve amenazada sólo porque los políticos, ya sean presidentes o congresistas, expresen sus puntos de vista sobre el precio del dinero.

De hecho, ha indicado que el mandato de la Fed es garantizar la estabilidad de precios sin excusas, subrayando que "la inflación es una elección" y que mantenerla baja es la mayor protección de la institución.

Los recortes están justificados

A pesar de marcar distancias con las órdenes de la Casa Blanca, Warsh ha indicado que los recortes de tipos sí están justificados, argumentando que los cambios tecnológicos impulsados por la inteligencia artificial van a aumentar la productividad.

Sin embargo, ha señalado que la Fed necesita un "cambio de régimen" y un nuevo marco para controlar la inflación, un objetivo del 2% que la entidad lleva más de cinco años sin cumplir debido al impacto de la pandemia, los aranceles y los conflictos en Oriente Próximo.

En un tono muy crítico, Warsh ha dicho que hace cuatro o cinco años la institución cometió "errores políticos fatales" que agravaron la crisis de precios que aún castiga a las familias estadounidenses.

Durante la misma comparecencia, la oposición demócrata ha señalado sus serias dudas sobre la imparcialidad del candidato.

Para la senadora Elizabeth Warren, reconocer que Trump perdió las elecciones de 2020 es una prueba de fuego de la independencia de un candidato a la Fed, un tema sobre el que Warsh no se ha pronunciado de forma directa

Además, los legisladores han señalado que tienen una larga lista de preocupaciones, desde el papel de Warsh en los rescates bancarios de la crisis financiera hasta la falta de transparencia sobre los más de 100 millones de dólares en activos que prometió desinvertir sin especificar a quién se venderían.

Un despacho en la Casa Blanca

Casi a la vez, Trump ha insistido en la validez de la investigación del Departamento de Justicia contra Powell por el sobrecosto de la renovación multimillonaria en la sede de la entidad. Según ha advertido, "tenemos que averiguar" que sucedió con este gasto adicional.



"Me temo que Kevin (Warsh) tendrá que tener una oficina junto a la mía en la Casa Blanca, porque ese edificio no va a estar terminado", ha asegurado Trump.

El presidente estadounidense ha reiterado su descontento con la gestión de Powell frente a la Fed, al que exige una bajada agresiva de las tasas de interés desde hace meses.

Frente a estas presiones, Powell ha señalado en diversas ocasiones que la investigación es un "pretexto" motivado por haberse negado a seguir "las preferencias del presidente". Cabe destacar que, en marzo, un juez federal ya anuló citaciones de esta investigación al considerar que tenía motivaciones políticas.

Además, el actual líder de la Fed ha indicado que no tiene intención de abandonar su cargo de manera anticipada y que seguirá de forma interina tras el fin de su mandato en mayo si es necesario, recordando que su puesto en la Junta de Gobernadores dura hasta 2028.

Como respuesta, Trump ha dicho que podría despedir a Powell si este permanece en la entidad, una medida que con toda seguridad desataría una gran batalla legal.