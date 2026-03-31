La inflación de la eurozona aumenta hasta el 2,5% por la guerra de Irán y empuja al BCE hacia la subida de tipos

La inflación subyacente en la eurozona baja al 2,3%, mientras que la energía lidera la subida de precios con un incremento del 4,9% anual.

España registra la inflación más alta entre los grandes países del euro, con un 3,3%, seguida de Alemania (2,8%) y Francia (1,9%).

El Banco Central Europeo (BCE) se prepara para una posible subida de tipos, que podría afectar a créditos e hipotecas.

La inflación de la eurozona sube al 2,5% en marzo, impulsada por el encarecimiento de la energía tras la guerra de Irán.

Apenas ha pasado un mes desde el inicio de la guerra de Donald Trump y Benjamin Netanyahu contra Irán, pero el conflicto ya golpea con fuerza el bolsillo de los ciudadanos europeos de a pie.

La inflación de la eurozona aumentó seis décimas en marzo, hasta situarse en el 2,5%, impulsada por el encarecimiento inmediato de la energía tras el inicio de las hostilidades, según el dato provisional publicado este martes por Eurostat.

La escalada de precios empuja al Banco Central Europeo (BCE) hacia una inminente subida de tipos, anclados en el 2% desde junio de 2025. Un alza que se trasladará de inmediato a créditos e hipotecas.

En sus últimas intervenciones públicas, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ya ha avisado de que los mercados están "demasiado optimistas" sobre el impacto de la guerra de Irán, cuyas réplicas podrían durar "años".

Lagarde ha dejado claro además que el Consejo de Gobierno está listo para subir los tipos desde su próxima reunión, programada para el 30 de abril.

"No nos paralizará la duda: nuestro compromiso de mantener la inflación en el 2% a medio plazo es incondicional", asegura la presidenta del BCE.

Si se analizan los componentes de la inflación de la eurozona, la energía ha sido la gran responsable de la escalada de precios en marzo, con un aumento interanual del 4,9% (frente a la caída del 3,1% registrada en febrero).

.-

El shock energético provocado por el cierre del estrecho de Ormuz y la destrucción de infraestructuras en el Golfo todavía no se ha contagiado al resto de sectores económicos, que en marzo seguían mostrando una tendencia desinflacionista.

En este sentido, los servicios han subido un 3,2% este mes (por debajo del incremento del 3,4% registrado en febrero); mientras que alimentos, alcohol y tabaco aumentan un 2,4% (frente al 2,5%); y los productos no energéticos apenas repuntaron un 0,5% (frente al 0,7%).

Por su parte, la inflación subyacente -que excluye los elementos más volátiles, energía, alimentos, alcohol y tabaco- bajó una décima en marzo hasta situarse en el 2,3%.

Entre los grandes países de la eurozona, España es el que registra una tasa de inflación más alta (3,3%), ocho décimas por encima de la media comunitaria, lo que se traduce en una pérdida de competitividad en materia de costes.

A continuación se sitúa Alemania, donde el índice de precios de consumo armonizado aumenta ocho décimas, hasta el 2,8%. En Francia, la inflación se disparó también ocho décimas en marzo, aunque como el nivel de partida era mucho más bajo, la tasa se queda en el 1,9%. Italia, en cambio, mantiene estable su nivel de precios en el 1,5%.

En marzo, los países de la eurozona que registraron una mayor inflación fueron Croacia (4,7%), Lituania (4,5%), Luxemburgo (3,8%) y Eslovaquia (3,7%). Los Estados miembros con menor presión de precios son Italia y Chipre (1,5%), Francia (1,9%) y Bélgica (2%).