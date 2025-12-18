Lagarde (BCE) aleja la perspectiva de una subida de tipos: "Todas las opciones deben seguir sobre la mesa"

El Consejo de Gobierno del BCE ha mostrado unanimidad en actuar reunión a reunión, sin fijar una trayectoria predeterminada para los tipos de interés.

Las previsiones del BCE anticipan un crecimiento de la eurozona del 1,4% en 2025, 1,2% en 2026 y una inflación cercana al objetivo del 2% hasta 2028.

La presidenta Christine Lagarde se ha esforzado este jueves en alejar lo máximo posible la perspectiva de un incremento del precio del dinero. El Banco Central Europeo (BCE) está ahora mismo en una "buena posición" con los tipos en el 2% y mantiene "todas las opciones" sobre la mesa: es decir, puede decantarse por subir o bajar según convenga.

Con esta insistencia, Lagarde ha intentado desactivar las últimas declaraciones de la representante alemana en el directorio del BCE, Isabel Schnabel, que lidera en el Consejo de Gobierno el bando de los 'halcones' partidarios de endurecer la política monetaria.

"Los tipos de interés se encuentran en un buen nivel y, en ausencia de perturbaciones de mayor envergadura, espero que permanezcan en él durante algún tiempo", dijo Schnabel en una entrevista a principios de diciembre.

"La distribución de los riesgos para la inflación se ha desplazado al alza y, en consecuencia, tanto los mercados como los agentes encuestados prevén que el próximo movimiento de tipos será una subida, aunque no en el corto plazo", ha señalado.

"¿Le parecen adecuadas las expectativas de que el próximo movimiento será una subida? ¿Está de acuerdo con esas expectativas?", le pregunta el periodista. "Me siento bastante cómodo con esas expectativas", contesta Schnabel.

A Lagarde le han interrogado varias veces sobre estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de este jueves y ella siempre ha dado la misma contestación.

"Ha habido unanimidad (en el Consejo de Gobierno) en que todas las opciones deben seguir sobre la mesa y en que actuaremos dependiendo de los datos, reunión a reunión, sin fijar una trayectoria de tipos predeterminada y sin una fecha establecida para ningún movimiento", ha dicho.

"Sé que a todo el mundo le gustaría contar con alguna orientación a futuro, pero sencillamente, en la situación actual y con el grado de incertidumbre al que nos enfrentamos, no podemos ofrecer esa orientación", ha zanjado.

Cumpliendo el guion previsto, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado este jueves, en su última reunión del año, por dejar sin cambios los tipos de interés en el 2% por cuarta vez consecutiva, un movimiento que certifica el cierre definitivo del ciclo de bajadas del precio del dinero. Lagarde ha explicado que esta decisión se ha adoptado por unanimidad.