El BCE deja los tipos sin cambios en el 2% por cuarta reunión consecutiva y da por cerrado el ciclo de bajadas

Las previsiones del BCE apuntan a un crecimiento de la eurozona del 1,4% en 2025 y a una inflación estable en torno al 2% hasta 2028.

El BCE decidirá los próximos movimientos sobre los tipos de interés reunión a reunión, sin comprometer una senda concreta.

La economía de la eurozona muestra resistencia ante el contexto internacional y la inflación se mantiene cerca del objetivo del 2%.

El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 2% por cuarta reunión consecutiva, cerrando el ciclo de bajadas.

Cumpliendo el guion previsto, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado este jueves, en su última reunión del año, por dejar sin cambios los tipos de interés en el 2% por cuarta vez consecutiva, un movimiento que certifica el cierre definitivo del ciclo de bajadas del precio del dinero.

La economía de la eurozona está resistiendo mucho mejor de lo previsto al impacto del caos arancelario creado por Donald Trump, mientras la inflación se mantiene anclada en torno al objetivo del 2%, el nivel que el BCE asocia con la estabilidad de precios.

Con este telón de fondo, la institución dirigida por Christine Lagarde se considera en una “buena posición” y no ve ninguna urgencia para volver a mover los tipos. De hecho, los halcones del Consejo de Gobierno, encabezados por la alemana Isabel Schnabel, empiezan a deslizar que la próxima jugada podría ser una subida.

La mayoría de los analistas esperan que los tipos se mantengan en el 2% al menos todo el año 2026. Pero el BCE no ha querido adelantar cuáles serán sus próximos pasos. Decidirá reunión a reunión, basándose en los últimos datos disponibles y sin comprometerse de antemano con ninguna senda concreta de tipos.

Tal y como adelantó la propia Lagarde, el BCE ha mejorado su previsión de crecimiento para los próximos años, gracias sobre todo al aumento previsto del gasto en Defensa e infraestructuras, en particular en Alemania. La eurozona se expandirá un 1,4% este año, un 1,2% en 2026 y un 1,4% en 2027 y 2028.

Por su parte, la inflación general se situará, en promedio, en el 2,1% en 2025, el 1,9% en 2026, el 1,8% en 2027 y el 2,0% en 2028. Esta previsión "sigue confirmando que la inflación debería estabilizarse en el objetivo del 2% a medio plazo", ha dicho el Consejo de Gobierno en el comunicado publicado al término de su reunión.

Con la pausa de este jueves, el tipo de interés de la facilidad de depósito (es decir, lo que cobran las entidades por aparcar su dinero en Fráncfort a un día), que es la que guía ahora la orientación de la política monetaria, se mantiene en el 2%, su nivel más bajo desde diciembre de 2022.

La tasa aplicable a las operaciones principales de financiación se queda en el 2,15%, mientras que la facilidad marginal de crédito (lo que pagan los bancos por la financiación a un día) se deja también sin cambios en el 2,4%.

El Consejo de Gobierno opta de nuevo por guardar la pólvora tras haber ejecutado ocho recortes del precio del dinero entre junio de 2024 y junio de 2025, que han rebajado los tipos a la mitad: desde máximos del 4% al actual 2%.

El BCE ha tenido en cuenta que la eurozona creció un 0,3% en el tercer trimestre, más de lo previsto, impulsada por la fortaleza de la demanda interna. La tasa de paro sigue en mínimos históricos del 6,4%, mientras que el nivel de precios se mantuvo estable en el 2,1% en noviembre.