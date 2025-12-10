La Fed cierra 2025 con tres bajadas de tipos y limita a uno los recortes de 2026

La institución ha mejorado sus previsiones de crecimiento económico para EE.UU. y ha reducido sus estimaciones de inflación para los próximos años.

La decisión de la Fed responde al enfriamiento del mercado laboral y a la moderación de la inflación, aunque sigue por encima del objetivo del 2%.

La Fed prevé solo un recorte de tipos en 2026 y mantiene su previsión de tipos para 2027 y 2028 en el 3,1%.

La Reserva Federal de EE.UU. ha bajado los tipos de interés por tercera vez consecutiva en 2025, situándolos entre el 3,5% y el 3,75%.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha vuelto a bajar los tipos de interés. La institución presidida por Jerome Powell ha movido ficha por tercera reunión consecutiva, dejando las tasas de referencia en el rango de entre el 3,5% y el 3,75%. Es el nivel más bajo desde 2022.

Los miembros de la institución han adelantado que, por el momento, sólo habrá un recorte en 2026.

La decisión de este miércoles culmina un giro de calado en la política monetaria. Entre marzo de 2022 y julio de 2023, la Fed elevó los tipos de interés del 0,25% al 5,5%. Estuvieron en dicho nivel hasta septiembre de 2024.

El recorte fue de 50 puntos básicos. Le siguió un nuevo descenso en noviembre de ese año y otro en diciembre.

Sin cambios en los siguientes nueve meses, el precio del dinero volvió a descender el pasado septiembre. Entonces, el banco central decidió reducir las tasas de referencia tras meses de presión del presidente del país, Donald Trump.

Desde entonces, ha bajado los tipos de interés en tres ocasiones. Es decir, en las tres reuniones que han tenido lugar.

Con el movimiento de este miércoles, la Fed consolida la senda de relajación iniciada en 2024 y sitúa el precio del dinero claramente por debajo de los máximos alcanzados durante el ciclo de subidas contra la inflación.

El giro del banco central se ha producido bajo una creciente presión política desde la Casa Blanca.

Donald Trump, que ha criticado abiertamente a Jerome Powell por no recortar con más rapidez, lleva meses reclamando tipos más bajos y ha llegado a insinuar que el actual presidente del banco central debería dejar el cargo.

En paralelo, la Casa Blanca ha dejado entrever que el proceso para elegir a su sustituto ha entrado en la recta final. Trump asegura que ya ha tomado una decisión y que el anuncio podría llegar incluso antes de que termine el año.

La sombra del sustituto de Powell -quien termina mandato el próximo mayo- convierte cada reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC, por sus siglas en inglés) en un ensayo general de la nueva etapa con un presidente más alineado con el Gobierno estadounidense.

Empleo e inflación

Más allá del ruido político, la justificación económica de la bajada está en el enfriamiento del mercado laboral. Los últimos datos disponibles muestran que el impulso del empleo en Estados Unidos se está debilitando.

En noviembre, y según las cifras de ADP, el sector privado estadounidense destruyó 32.000 empleos. La pérdida de puestos de trabajo afectó especialmente a las pequeñas empresas, mientras que los salarios avanzaron de manera moderada.

A su vez, aunque las vacantes de empleo siguen siendo elevadas -7,67 millones en octubre-, la contratación se mantiene estable y la tasa de renuncias voluntarias ha disminuido. Todo ello refleja una menor confianza de los trabajadores.

Este patrón de poco contratar y poco despedir, junto con un aumento de las prestaciones por desempleo, refuerza la idea de que el mercado laboral ya no actúa como el motor robusto que fue hace uno o dos años.

El último informe oficial de nóminas no agrícolas, el de septiembre, mostró un crecimiento de 119.000 puestos y una tasa de desempleo del 4,4%.

Los datos oficiales para octubre y noviembre, retrasados por el cierre del Gobierno federal –el conocido como shutdown–, se conocerán en los próximos días y ofrecerán una visión más completa de la evolución reciente del empleo.

Al mismo tiempo, el principal termómetro de precios que vigila la Fed, el índice de gasto en consumo personal (PCE), muestra que la inflación se ha moderado, aunque sigue por encima del objetivo del 2%.

En septiembre, la tasa interanual se situó en el 2,8%, tanto en el PCE general como en el subyacente, que excluye alimentos y energía.

División

De los 12 miembros del FOMC con derecho a voto en esta reunión, nueve se han mostrado favorables a bajar los tipos 25 puntos básicos.

Stephen I. Miran, gobernador nombrado por Trump, ha defendido recortar las tasas 50 puntos básicos; mientras que el presidente de la Fed de Chicago, Austan D. Goolsbee, y el de la Fed de Kansas, Jeffrey R. Schmid, preferían mantenerlos sin cambios.

Una bajada en 2026

Como en todos los últimos encuentros de cada trimestre, los miembros del FOMC han publicado sus expectativas sobre dónde se encontrarán los tipos de interés en el corto y medio plazo.

En esta ocasión, los responsables de política monetaria han mantenido los niveles en el que terminarán las tasas en 2026 y 2027.

Exactamente, esperan que el próximo ejercicio el precio del dinero se sitúe en el 3,4%, lo que implica un descenso frente al rango de entre el 3,5% y el 3,75% en el que se encuentran en la actualidad.

Asimismo, consideran que los tipos se situarán en el 3,1% en 2027 y que se mantendrán en ese nivel en 2028.

Más crecimiento

Los miembros del FOMC también han revisado sus previsiones económicas. En esta ocasión, los banqueros centrales han mejorado sus estimaciones de crecimiento para este año y los siguientes y han reducido sus pronósticos de inflación.

Así, la Fed espera que EEUU crezca un 1,7% en 2025, una décima más que lo calculado en septiembre.

Además, prevé que el PIB estadounidense aumente un 2,3% en 2026 y que se expanda un 2% en 2027. Las estimaciones son una y cinco décimas superiores a las de hace tres meses.

La institución anticipa que los precios escalarán un 2,9% este ejercicio, una décima menos, y que crezcan un 2,4% el siguiente, dos décimas menos. Ha mantenido la subida de la inflación de 2027 sin cambios, situándola en el 2,1%.

Pese a las preocupaciones mostradas por el mercado laboral, la Fed no ha tocado su previsión de desempleo ni para este ni para el próximo. Estima que la tasa de paro será del 4,5% este ejercicio y del 4,4% el siguiente.

Sin embargo, sí ha reducido una décima su pronóstico de 2027, al 4,2%.