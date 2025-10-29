La Fed baja los tipos 25 puntos básicos por segunda reunión consecutiva por la debilidad del mercado laboral de EEUU

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha presionado para que la Fed reduzca los tipos, criticando previamente a Jerome Powell por su enfoque.

Desde septiembre de 2024, la Fed ha recortado los tipos un punto y medio, tras un periodo de 14 meses sin cambios.

La decisión de bajar los tipos responde a la debilidad del mercado laboral estadounidense y a una inflación menor de lo esperado en septiembre.

La Reserva Federal de EE.UU. ha reducido los tipos de interés en 25 puntos básicos, situándolos entre el 3,75% y 4%, el nivel más bajo en tres años.

Segunda bajada consecutiva de los tipos de interés en Estados Unidos. La Reserva Federal (Fed) ha acordado en su reunión de este miércoles recortar en otros 25 básicos las tasas de referencia, hasta situarlas en el rango de entre el 3,75% y el 4%. Se trata de su nivel más bajo en tres años.

La institución presidida por Jerome Powell ha cumplido con las previsiones de los mercados, que esperaban una nueva bajada debido a la debilidad del mercado laboral estadounidense y al hecho de que la inflación del mes de septiembre registrara un incremento menor del previsto.

La Fed ha cumplido con el guion marcado en su anterior reunión pese a que el cierre de la Administración federal de Estados Unidos haya impedido la publicación en las últimas semanas de datos macroeconómicos que suelen ser claves para las decisiones de política monetaria, salvo el relativo a la inflación.

Asimismo, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) también ha acordado este miércoles concluir el próximo 1 de diciembre, de forma anticipada, su programa para reducir su balance de activos.

En su análisis de la situación económica, la Fed señala que los indicadores disponibles sugieren que la actividad económica "se ha expandido a un ritmo moderado" y admite que la inflación "ha repuntado desde principios de año y se mantiene algo elevada".

En cuanto al mercado laboral, incide en que el "crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, aunque se ha mantenido baja hasta agosto". "Los indicadores más recientes concuerdan con esta evolución" agrega.

Stephen Miran, ideólogo de los aranceles de Trump y nombrado miembro del FOMC por el republicano, ha vuelto a votar en contra de la decisión, ya que prefería un recorte de medio punto. También se ha desmarcado Jeffrey R. Schmid, quien, en cambio, optaba por mantener sin cambios las tasas de referencia.

Datos macroeconómicos

El IPC de EEUU aumentó una décima en septiembre, hasta el 3%. Sin embargo, el hecho de que esta subida fuera más baja de lo que esperaba el mercado ha permitido a la Fed mantener su plan inicial de continuar con los recortes de tipos en esta reunión.

En cuanto al mercado laboral, el hecho de que el Departamento de Trabajo no haya publicado las cifras de septiembre no ha sido un impedimento para un nuevo recorte. Y es que los datos de los meses anteriores y de otras estadísticas laborales confirman la debilidad del empleo en el país norteamericano.

Por ejemplo, la firma de procesamiento de nóminas ADP apuntó que el sector privado eliminó el mes pasado 32.000 puestos de trabajo. Unas semanas antes, el BLS revisó a la baja los puestos de trabajo creados entre abril de 2024 y marzo de 2025. En concreto, fueron 911.000 menos de los calculados inicialmente.

Todo ello, después de confirmarse que en junio la economía de EEUU destruyó empleo por primera vez en 53 meses y que la tasa de paro subiera en agosto hasta el 4,3%, su nivel más alto en cuatro años.

Evolución

Con esta nueva rebaja acordada en octubre de 2025, los tipos en Estados Unidos marcan niveles que no se veían desde diciembre de 2022, cuando la Reserva Federal los incrementó 50 puntos básicos, hasta el rango de entre 4,25% y 4,5%, para intentar contener el repunte de la inflación.

La institución comenzó a reducir las tasas de referencia hace poco más de un año, en su reunión de septiembre de 2024. La bajada de tipos aprobada por aquel entonces fue de 50 puntos básicos y desde entonces se han recortado un punto y medio.

La reducción llegó tras casi catorce meses en los que las tasas se mantuvieron sin cambios en la horquilla situada entre el 5,25% y el 5,5%, máximos desde enero de 2001.

La decisión de la Fed seguro que es también del agrado de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien desde que regresó a la Casa Blanca ha reclamado a la Fed que baje los tipos y ha cargado duramente contra Powell por su postura de esperar y ver cuál es el impacto de las políticas del Gobierno antes de retomar las bajadas de las tasas.

Diciembre

El foco estará ahora en la rueda de prensa que ofrecerá esta tarde Powell y en las pistas que el presidente de la Fed pueda dar sobre si finalmente habrá o no un nuevo recorte en el mes de diciembre, dada la ausencia de indicadores económicos que apoyen la definición de la política monetaria.

Las previsiones publicadas tras la reunión de septiembre del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) apuntaban a dos nuevas bajadas de tipos antes de que acabara el año, una en la reunión de septiembre y otra en la de diciembre.

Los mensajes que traslade Powell en su comparecencia son especialmente relevantes, dado que en la reunión de octubre no habrá actualización de previsiones tanto macroeconómicos como de evolución de los tipos. No obstante, el presidente de la Fed tiende a recordar en todas sus intervenciones que estas previsiones no están grabadas en piedra