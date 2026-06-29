El Gobierno aumenta cuatro décimas el crecimiento del PIB en 2026 hasta el 2,6%

El nuevo cuadro macroeconómico es clave para fijar el techo de gasto y preparar los próximos Presupuestos Generales del Estado.

El Ejecutivo prevé que el crecimiento del PIB se mantenga por encima del 2% hasta 2029.

La revisión al alza se debe al mejor comportamiento de la economía en el segundo trimestre del año.

El Gobierno ha elevado su previsión de crecimiento del PIB para 2026 al 2,6%, cuatro décimas más que la estimación anterior.

El Gobierno ha revisado al alza su previsión de crecimiento económico para 2026, situándola en el 2,6%, cuatro décimas por encima de la estimación anterior.

La actualización forma parte del nuevo cuadro macroeconómico que el Ejecutivo aprobará en el Consejo de Ministros de este lunes.

La mejora de las previsiones responde al comportamiento de la economía en el segundo trimestre del año, que ha sido mejor de lo esperado.

Este impulso ha llevado al Ejecutivo a reforzar su escenario de crecimiento no solo para 2026, sino también para el conjunto del periodo hasta 2029, en el que espera que el avance del PIB se mantenga por encima del 2%.

Cabe recordar que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ya avanzó recientemente que también prevé actualizar al alza sus propias estimaciones de crecimiento, en un contexto de mayor dinamismo económico del inicialmente previsto.

El nuevo cuadro macroeconómico constituye un paso previo clave para la fijación del techo de gasto, que permitirá al Gobierno iniciar la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Asimismo, el Consejo de Ministros aprobará un nuevo paquete de medidas destinadas a mitigar el impacto económico derivado de la guerra en Oriente Próximo, en un contexto de elevada incertidumbre internacional y tensiones en los mercados energéticos.