La afiliación recupera el pulso con 97.000 ocupados más en febrero gracias a construcción, industria y educación

El paro registrado subió en 3.584 personas en febrero, alcanzando los 2,44 millones de desempleados, con aumentos destacados entre jóvenes y el colectivo sin empleo anterior.

El número de autónomos aumentó en 7.868 personas, y los extranjeros por cuenta propia superaron por primera vez el medio millón.

El empleo mantiene un ritmo de crecimiento anual del 2,24%, aunque es el nivel más bajo desde junio del año pasado.

La afiliación a la Seguridad Social creció en febrero en 97.000 ocupados, impulsada por los sectores de construcción, industria y educación.

La afiliación a la Seguridad Social recuperó el pulso en el mes de febrero y aumentó en 97.000 ocupados, tras la debacle del primer mes del año (270.700 menos). Construcción, industria y educación tiraron del empleo en el mes más corto del año.

España acabó febrero con una afiliación media de 21,67 millones de personas, tras crecer apenas un 0,47%. La subida mensual se quedó por debajo de los 100.000 afiliados de mejora de ese mismo mes en 2025 y 2024.

El empleo mantuvo en febrero un ritmo de crecimiento del 2,24%, dos décimas menos que en enero y el nivel más bajo desde junio del año pasado. Aún así, en los últimos doce meses se han creado 474.482 empleos, por debajo del medio millón con que cerró 2025.

El mes de febrero suele servir para recuperar la normalidad en la estructura del mercado laboral español, después del tremendo ajuste estacional que se produce tras la Navidad en una economía tan vinculada a los servicios y la hostelería.

De hecho, en febrero destacan los 17.478 afiliados más que ha habido en la construcción, un sector en auge que está llamado a recuperar parte de la inversión productiva a partir de este año.

Junto a ese sector, destacan los 30.142 ocupados más en educación (un 2,28% de aumento), con el inicio del año, y los casi 23.000 en que mejora la hostelería, tras el ajuste sufrido en enero.

Del lado negativo, la afiliación cayó sobre todo en el comercio (casi 13.500 menos), la logística (2.000) y las actividades sanitarias, que se dejaron en febrero 9.500 afiliaciones.

En esa tendencia a la recuperación de la actividad, en febrero aumentó también el número de trabajadores autónomos en 7.868 personas, hasta dejar un colectivo de 3,41 millones, casi 37.500 más que hace un año.

De ese aumento anual, desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se destaca que casi 23.000 empleos son de sectores de alto valor añadido, como actividades profesionales, científicas y técnicas, telecomunicaciones, informática, consultoría y otros servicios de información.

Además, el número de extranjeros que trabajan por cuenta propia ha superado en febrero por primera vez la cota histórica del medio millón (500.038), un 16% de los tres millones de afiliados de fuera de España que tiene el sistema.

Muchos de esos autónomos inmigrantes que han llegado a España en los últimos años están dentro de los más de 647.000 que se dedican al comercio, los 405.000 de la construcción y los 320.000 de la hostelería.

Sube el paro

La mejora de la afiliación no ha evitado que el paro registrado en las oficinas del SEPE subiera en febrero en 3.584 personas. El total de desempleados se coloca en 2,44 millones, en niveles del mismo mes en 2008.

Si contamos la evolución en los últimos doce meses, el desempleo mensual se ha reducido en 150.803 personas, gracias sobre todo a la creación de empleo del año pasado.



Por sectores económicos con respecto a enero, el paro registrado desciende en la construcción en 2.140 personas (-1,23%), y se queda casi estable en industria, con 1.122 personas menos, y agricultura con un recorte de 575 personas.

La subida del paro en el segundo mes del año se centra en el colectivo sin empleo anterior, que sube en 6.263 personas, un 2,85%. En los servicios se queda también estable pese a subir en 1.158 personas (un 0,06%).

El desempleo femenino aumenta en 4.130 mujeres (0,28%) en relación con el mes de enero y se sitúa en 1.473.413, su nivel más bajo en este mes desde 2008.

El desempleo masculino, por su parte, se sitúa en 969.233 hombres al descender en 546 hombres (-0,06%). Si lo comparamos con febrero de 2025, el paro masculino baja en 61.262 hombres, casi un 6% menos.

De forma paralela a los parados sin empleo anterior, el desempleo de los jóvenes menores de 25 años asciende en febrero en 8.516 personas (4,71%) respecto al mes anterior.

El paro registrado baja en seis comunidades autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-2.629 personas), País Vasco (-1.146 personas) y Comunidad Valenciana (-1.102 personas).

Pero sube en las once restantes, encabezadas por Madrid, con 3.694 parados más, seguida de los 2.039 de Cataluña y los 1.070 de Castilla-La Mancha

El número total de contratos registrados durante el mes de febrero ha sido de 1.118.996. De ellos, 494.001 tienen carácter indefinido y suponen un 44,15% de todos los contratos.