El tirón del empleo en el último trimestre eleva a 22,4 millones el número de ocupados y baja del 10% la tasa de paro

Creció el número de hogares con todos sus miembros ocupados en 263.000, mientras que los hogares con todos en paro descendieron en 60.200, situándose en 772.300.

El sector privado lideró el crecimiento del empleo, generando el 92% de los nuevos puestos de trabajo, con un aumento de 555.300 empleos frente a 50.100 en el sector público.

La tasa de paro bajó al 9,93%, situándose por primera vez desde 2008 por debajo del 10% gracias al estancamiento de la población activa en torno a los 25 millones.

El número de ocupados en España aumentó en 76.200 personas en el último trimestre, alcanzando un récord histórico de 22,46 millones de trabajadores.

El número de ocupados aumentó en 76.200 personas en el último trimestre del año y alcanzó un récord histórico de 22,46 millones, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados este martes por el INE.

El estancamiento de la población activa total a final de año en cerca de 25 millones de personas permitió además un recorte de medio punto sobre la tasa de paro, hasta dejarla en un 9,93%, por primera vez desde 2008 por debajo de la cota del 10%.

La mayor parte del crecimiento de la ocupación en 2025 fue en el sector privado, con un incremento de 555.300 personas, frente a las 50.100 en el sector público. Es decir, el sector privado es responsable de casi el 92% de la mejora de la ocupación en España, con el incremento, 18,82 millones de empleos.

El Ministerio de Economía destaca que la fortaleza de ese mercado laboral se refleja en los hogares, con un aumento de 263.000 en 2025 con todos sus miembros ocupados, mientras que bajó en 60.200 entre quienes estaban todos en paro (772.300).

