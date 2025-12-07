El rally de Sánchez con los fondos UE: 26.000 millones a fondo perdido en 8 meses y media docena de leyes 'colgadas'

Instituciones como Funcas y BBVA Research advierten que el impacto de estos fondos en la inversión real privada ha sido menor de lo previsto.

El Ejecutivo ha renunciado a la mayor parte de los 66.900 millones en créditos por su escaso atractivo frente a la financiación de mercado.

España debe aprobar media docena de leyes clave en el Congreso y cumplir varios hitos para acceder a estos fondos europeos.

El Gobierno tiene ocho meses para lograr los últimos cuatro pagos de subvenciones Next Generation por más de 26.000 millones de euros.

Una vez que Economía ha descartado pedir la mayor parte de los 66.900 millones en créditos de los fondos Next Generation, el Gobierno afronta un rally de ocho meses para lograr los últimos cuatro pagos de subvenciones a fondo perdido por más de 26.000 millones de euros.

Antes debe superar multitud de hitos cuantitativos y sacar adelante media docena de leyes clave en el Congreso.

Desde el Ministerio de Economía se negocia ahora con Bruselas una nueva adenda para adaptar todas esas exigencias e intentar llegar a tiempo.

La última oportunidad. A España sólo le queda esta ventana de negociación para cambiar las condiciones o negociar los hitos pendientes de cumplir. Hay que tener en cuenta que en agosto del año que viene se termina el plazo de ejecución de los fondos.

Esa nueva adenda se deberá aprobar próximamente en un Consejo de Ministros.

Será entonces cuando se confirme la cantidad concreta de créditos a los que se renuncia y se cuantifique a cuantos se accede.

Desde algunas instituciones no se descarta que los cuatro pagos pendientes de fondos Next Gen (dos de más 8.000 millones de euros y otros dos de más de 5.000) se recorten y reordenen, por la premura de los plazos. Ya se bajó de diez a nueve pagos hace dos años.

El Gobierno asegura que la adenda en la que se está trabajando permitirá dar continuidad a los proyectos de inversión más allá de agosto de 2026.

Guerra de cifras: Carlos Cuerpo comparecerá de nuevo en el Congreso antes de que finalice el año para explicar el grado de cumplimiento y ejecución de los fondos, tanto créditos como ayudas a fondo perdido.

Hay distintos métodos y aplicaciones para conocer el grado de cumplimiento. Desde el programa 'Elisa' creado por Economía, hasta aplicaciones 'ad hoc' de instituciones como la Airef y otros cálculos de entidades como LLYC, Funcas, BBVA Research o partidos políticos.

Apenas ha pasado un mes desde la última vez que compareció Carlos Cuerpo en el Congreso con sus últimos datos oficiales.

En ese momento aseguró que había convocados (propuestas) 84.345 millones, asignados 74.854 y resueltos 58.787 millones . Una terminología que da un alto grado de cumplimiento, pero que tiene otros puntos de vista.

y . Una terminología que da un alto grado de cumplimiento, pero que tiene otros puntos de vista. De hecho, si nos vamos a los datos oficiales de la UE, España ha recibido en total 55.000 millones en forma de subvenciones (de las casi 80.000 totales) y 16.000 para créditos (de los 84.000 previstos).

(de las casi 80.000 totales) y (de los 84.000 previstos). Según los últimos datos de la Intervención General del Estado , el grado de ejecución es de apenas la tercera parte , unos 31.800 millones en total. Es más, el ritmo de ejecución se ha reducido a la mitad en 2025 frente a los tres años anteriores.

, el grado de ejecución es de , unos 31.800 millones en total. Es más, el ritmo de ejecución se ha reducido a la mitad en 2025 frente a los tres años anteriores. Hasta ahora, quedan 1.100 millones retenidos por incumplimientos en cuestiones como el impuesto al diésel y la digitalización de CCAA y ayuntamientos.

Los cuatro pagos pendientes: Se ha generado una ceremonia de la confusión en la terminología que ha reinado durante estos cuatro años de asignación y ejecución de los Fondos UE.

Lo único que queda claro ahora es que quedan cuatro pagos por llegar y hay poco tiempo para llegar al total y muchos hitos por cumplir.

La mayoría son derivadas de otras acciones en ámbitos como la vivienda social, el despliegue del 5G, descarbonización y un sinfín de aspectos, muchos de los cuales casi se han ido cumpliendo en estos años.



Sexto pago (5.341 millones). Es el más complicado de cumplir sobre el papel. Deben aprobarse hasta seis leyes pendientes. Ley de Industria (más de un año de retraso).



La el marco estatutario del personal sanitario y la Ley de garantías en el uso de los medicamentos. El sector está en pie de guerra y con huelgas convocadas.



Entrada en vigor de la .



Entrada en vigor de la ley de ordenación de y el plan social del deporte. Esta semana se ha presentado el del deporte para darle cobertura.

Séptimo pago (8.147 millones) . La clave en este tramo está en aprobar la ley que regula los lobbies y la ley de atención al cliente, ambas en marcha en el Congreso en distintas fases. Para el séptimo pago debe avanzarse más en el PERTE Chip, tanto en inversiones como en regulación. Entrada en vigor de la Ley de Diversidad Familiar, año y medio paralizada en el Congreso con más de 50 prórrogas.

. La clave en este tramo está en aprobar la y la ley de atención al cliente, ambas en marcha en el Congreso en distintas fases.

Octavo pago (5.307 millones). Es uno de los más sencillos de cumplir. Contiene las modificaciones de la Ley de Defensa de la Competencia y varias medidas sobre medicamentos y deporte, ya asumidas en su mayor parte.

Es uno de los más sencillos de cumplir. Contiene las modificaciones de la y varias medidas sobre medicamentos y deporte, ya asumidas en su mayor parte. Noveno pago (8.334 millones). Deben cumplirse los últimos hitos cuantitativos en vivienda, digitalización y despliegue del 5G. Contempla la entrada en vigor de la Ley de Pesca , la ejecución de varios proyectos de almacenamiento energético y la actualización de las líneas de Cercanías.

Deben cumplirse los últimos hitos cuantitativos en vivienda, digitalización y despliegue del 5G.

Préstamos perdidos. Desde la oposición se ha criticado con dureza la renuncia a los 69.000 millones en préstamos, concebidos como la red de seguridad para los proyectos a los que no se llegara con las ayudas reembolsables.

Hay razones de mercado para la renuncia: es más barato el tipo de interés medio del mercado que el que conllevan los préstamos de Bruselas.

que el que conllevan los préstamos de Bruselas. La maraña burocrática que hay que superar para lograrlos es tremenda y se prolonga en el tiempo. Es algo imposible para las pymes.

que hay que superar para lograrlos es tremenda y se prolonga en el tiempo. Es algo imposible para las pymes. La banca española ya venía advirtiendo al ICO y otras entidades mediadoras de líneas de crédito que ninguno de sus clientes quería los préstamos de la UE, simplemente porque estaban fuera de mercado.

ya venía advirtiendo al y otras entidades mediadoras de líneas de crédito que ninguno de sus clientes quería los préstamos de la UE, simplemente porque estaban fuera de mercado. El gran reproche que se hace al Gobierno es haberlos puesto en marcha en noviembre pasado , apenas un año y medio antes de la finalización del plan de recuperación.

, apenas un año y medio antes de la finalización del plan de recuperación. Italia los puso en marcha en 2021, en el inicio del plan, y está logrando un nivel de cumplimiento superior al 75% cuatro años después.

los puso en marcha en 2021, en el inicio del plan, y está logrando un nivel de cumplimiento cuatro años después. En estos momentos, la marcha de la economía española y el exceso de liquidez del mercado los han dejado fuera de los circuitos financieros.

Sin impulso a la inversión real: Desde el punto de vista del análisis económico, instituciones como Funcas y otros servicios de estudios españoles han reprochado la falta de avance en la inversión que se ha logrado con las subvenciones de la UE.

Bruselas llegó a advertir a España el excesivo uso que hacía en el inicio de los fondos para cubrir necesidades de gasto de la administración.

Los últimos datos que maneja Funcas demuestran que la inversión real privada (descontada la inflación) no ha superado en España aún los niveles de 2019. Está cinco puntos por debajo.

(descontada la inflación) no ha superado en España aún los niveles de 2019. Está cinco puntos por debajo. Sin embargo, la inversión pública se dispara en ese mismo periodo de tiempo un 41% , con esos mismos cálculos a precios constantes.

, con esos mismos cálculos a El Gobierno calculaba una aportación al PIB de 3,4 puntos al final del periodo (2021-2026). Según sus datos, este año ya habría aportado 2,6 puntos.

al final del periodo (2021-2026). Según sus datos, este año ya habría aportado El último informe de Funcas advertía que el impacto de los Next Generation en la inversión real estaba siendo "decepcionante".

Desde BBVA Research se calcula que la inversión se ha impulsado hasta ahora, más o menos, la mitad de lo previsto por el Gobierno, no más de 1,7 puntos.

por el Gobierno, no más de 1,7 puntos. Otras instituciones, como Airef, que tiene su medidor propio, dudan que se lleguen a aportar al PIB los 3,4 puntos previstos en estos años.

Las incógnitas pendientes: A corto plazo, falta saber si los tramos se retocarán o los pagos se reducirán por la falta de cumplimiento de los hitos.

Más a largo plazo, la gran duda es cómo va a evolucionar la economía española a partir de ahora sin los fondos europeos. Es evidente un recorte de la inversión pública y hay dudas sobre la reanimación de la privada, más allá de la construcción.

El modelo de crecimiento con dinero de Bruselas más la llegada de inmigrantes al turismo y los servicios, está agotado. Todos los analistas auguran una desaceleración para España, a pesar de que suba su PIB. Lo que nadie sabe es si llegará poco a poco o será drástica.