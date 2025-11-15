Guía de la gripe aviar: qué puede pasar con los huevos, hasta cuándo habrá tensión y por qué no sirve vacunar

Con el confinamiento decretado esta semana a las aves de corral de toda España, nuestro país entra en un nuevo escenario de combate frente a la gripe aviar. Esta enfermedad se ha extendido en 2025 de una forma inusualmente rápida y ha demostrado que puede poner en jaque economías de gigantes potencias como Estados Unidos.

Ese escenario es el de la espera. No quedan ya más medidas preventivas que tomar. Con este confinamiento masivo, el Gobierno agota el abanico de posibilidades y ahora pasa a vigilar semanalmente la situación.

La idea es aguantar hasta que pase el temporal. Cuando los sistemas de vigilancia empiecen a mostrar mejoría, se valorarán desescaladas para las gallinas como las vistas en la población con la pandemia: graduales y siempre en revisión para evitar males mayores.

Sin embargo, con el huevo un 22% más caro que hace un año y 2,5 millones de gallinas sacrificadas por el virus, el confinamiento ha desatado la alerta. Estas son algunas de las claves para entender qué está pasando en las granjas y qué horizontes se vislumbran.

¿Es este año más grave la situación? España ya tomó medidas idénticas de confinamiento en 2022, el hasta considerado peor año de gripe aviar y en el que se acumularon 36 focos. Por ahora hay 14, pero esta vez, admiten las autoridades, hay sorpresa por la rapidez de propagación. Porque esta enfermedad acostumbraba aparecer con el frío del otoño y mostrar su peor cara en invierno, pero en esta ocasión los primeros brotes se han detectado en agosto. Consecuentemente, se han adelantado los sacrificios, obligatorios cuando se encuentra el virus. En lo que llevamos de temporada de gripe aviar, que arrancó en julio, se han perdido 2,5 millones de gallinas en nuestro país; llegaron a sacrificarse dos millones en un mes, cuando en 2022 el récord de sacrificios en un mes fue de 600.000. Esta rapidez no se observa solo en España. El cambio climático ha adelantado la migración de aves silvestres, principal reservorio del virus, y disparado antes de lo habitual el contagio por toda Europa. Irlanda, Francia y varios Länder alemanes también tienen ya un confinamiento completo de aves de corral.

¿Hasta cuándo habrá peligro? Teniendo en cuenta que lo peor en cuanto a gripe aviar suele venir con el frío, en realidad podemos estar a las puertas de que comience una severa temporada. El impacto que tenga la gripe aviar en España va a depender de la efectividad de las medidas preventivas de bioseguridad, como el confinamiento decretado esta semana, que será supervisado cada siete días. Si el nivel de riesgo mejora podría haber 'desescalada' de medidas, aunque desde el Ministerio de Agricultura son prudentes e insisten en la cuestión estacional: "El invierno es largo", remarcan desde el departamento que dirige Luis Planas.

¿No se puede vacunar frente a la gripe aviar? Existen vacunas y está permitido aplicarlas en España, pero no resultan un instrumento eficaz a nivel masivo y acaban por descartarse. Principalmente porque protege a las aves de la enfermedad, pero no completamente de las infecciones. Esto implica que aves vacunadas puedan seguir transmitiendo el virus a sus congéneres, lo que produciría un enmascaramiento de la incidencia del virus en el sistema productivo: se tendría el virus de igual forma pero no se notaría. Es un riesgo continuo que no quiere el sector. Está también el condicionante comercial. Casi ningún país tercero acepta aves vivas vacunadas frente a la gripe aviar, así que acaba por ser también una cortapisa económica. Dentro de la UE solo Francia ha aplicado una vacunación amplia frente a la gripe aviar y lo hizo tras registrar más de 1.000 focos en 2022 que pusieron en jaque a sector productor del pato, un emblema nacional por el foie gras. Y en todo caso, desde entonces solo vacuna patos, no gallinas.

¿Cuánto pueden empeorar los precios del huevo? Desde el sector se da por hecho que los precios van a subir. Porque los incrementos registrados hasta ahora –un 22,5% más en los últimos doce meses– no se deben esencialmente a la gripe aviar, sino a un desfase entre la oferta y la demanda. Impulsado por ser un alimento rico en proteína y sus bajos precios, los huevos han ganado una tremenda popularidad en España en los últimos años. Desde 2019 su consumo ha aumentado un 17%, sostiene la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos (Federovo). Pero no se ha incrementado en un 17% la producción de huevos, así que los precios se han ido tensando poco a poco. En este escenario, la gripe aviar introduce presión adicional porque ya ha mermado la oferta. Incluso si no se detectaran más contagios, reponer las gallinas ya sacrificadas y retomar la normalidad de oferta tardará seis meses, de acuerdo con cálculos de Federovo, que admite que solo lo visto hasta por el momento ya "está repercutiendo significativamente" en la subida del precio del huevo. Además hay que tener en cuenta los efectos del confinamiento, que genera un estrés en las gallinas que suele desembocar en una menor puesta. La oferta va a tensionarse más y, con ella, seguramente escalen los precios.