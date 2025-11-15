Comer es cada vez más caro: los huevos suben un 22% y la carne un 17% con una inflación un 50% más alta que la media UE

Lenta pero inexorablemente, las subidas de precios siguen acumulándose en nuestro país. En octubre la inflación alcanzó el 3,1%, la mayor subida desde diciembre de 2024. Con ella, encadenamos ya seis meses de alzas interanuales superiores a la media europea, de acuerdo con los datos de Eurostat.

Es más: la inflación española en octubre fue un 50% más alta que la comunitaria, que se quedó en el 2,1% en octubre.

La situación es especialmente crítica en el caso de los alimentos, sobre todo en algunos básicos. Algo que afecta a las familias con menos recursos. Productos clave como la ternera, los huevos y el pescado son inaccesibles en muchos casos.

Son alimentos que están hoy un 17,8%, un 22,5% y un 7,2%, respectivamente, más caros que hace un año, de acuerdo con los datos actualizados del INE. Se trata de la mayor escalada vista en estos productos desde 2022.

Aquel fue un año de terror constante para los bolsillos de los españoles a consecuencia de la inflación desatada tras la invasión rusa de Ucrania. Prácticamente todos los alimentos se encarecieron dos dígitos en octubre de 2022 respecto al mismo mes del año anterior: un 15% el pan, un 18% el pollo, casi un 20% la fruta o un 25% la leche.

Con todo, la ternera se disparó tanto entonces. La subida interanual fue del 15%. En cambio, ahora la subida es de casi tres puntos más.

Lo mismo sucede con el café, otro producto que se ha disparado este año. Cuesta un 19,4% más que hace doce meses.Una inflación ocho puntos superior a la de octubre de 2022.

Mientras, huevos y pescado sufren sus mayores encarecimientos desde entonces y ya están muy cerca (a casi cuatro puntos) de aquellos récords. Están a la cabeza de una cesta de la compra que, en general, está acelerando sus subidas.

Alzas que también comparten la electricidad (18,7%), los vuelos internacionales (10,5%) y el transporte en tren (17,9%). Estos son los gastos que más sumaron para que el IPC español creciera un 50% más que el europeo en octubre.

Con todo, no hay que olvidarse de que lo que más disparó su precio en octubre son la tasa de basuras (30,3%), la joyería y la bisutería (26,8%) y el transporte combinado de viajeros (26,7%).

Cabe recordar que, en términos generales, la categoría de precios que más creció en octubre es la relativa a vivienda, agua y electricidad, un 7,5% anual. En segundo lugar quedaron restaurantes y hoteles, con un incremento del 4,4%, seguidos de las bebidas alcohólicas y el tabaco, con un 4,1%.

De vuelta a los alimentos, 2025 está siendo un año más que complicado para quienes compran pasta, cereales, pollo, croquetas, empanadillas, pescado fresco o congelados, mariscos, leche, queso, mantequilla o frutos secos.

Todos estos alimentos registran subidas interanuales de hasta siete puntos. Esto, junto al espectacular encarecimiento de los huevos (en buena medida incentivado por los brotes de gripe aviar) está resucitando el debate de retomar ciertas bonificaciones fiscales.

El IVA extraordinario

¿Hay que retomar la rebaja extraordinaria del IVA que el Gobierno aplicó a los productos básicos de la cesta de la compra? Aquella medida fue activada por el Gobierno a principios de 2023 para paliar la inflación desbocada a raíz de la guerra de Ucrania, que disparó un 15,7% el precio de los alimentos. La eliminó el 1 de enero de este año al entender que el rally de precios había terminado.

Consistió en suprimir el IVA de los alimentos que ya tenían el tipo reducido del 4%, como el pan, los huevos, las verduras, las frutas, el queso y la leche. Y, además, bajar del 10% al 5% el IVA de los aceites vegetales -incluido el de oliva- y las pastas.

La iniciativa fue eliminándose progresivamente hasta desaparecer de forma total el 1 de enero de este año. Pero ante el panorama actual, las peticiones para que la medida se retome han vuelto.

La OCU lidera la reclamación. Advierte de que comer de acuerdo a los cánones de la dieta mediterránea tiene ya un sobrecoste del 20% frente a una cesta de la compra que se base en alimentos ultraprocesados.

El coste medio de la cesta saludable es de 216 €/mes por persona. En el otro lado del ring alimentario están los 181 €/mes que cuesta la cesta de productos no tan beneficiosos, señala la OCU tras realizar un estudio comparativo de precios en 41 cadenas de supermercados.

Así, las subidas de alimentos "se sienten mucho en los hogares", indica la OCU. Según una encuesta de la organización, el 30% de las familias dice que ya les resulta difícil o muy difícil afrontar el gasto en pan, pasta, arroz, aceite y lácteos. La cifra se eleva hasta el 33% si se trata de frutas y verduras y hasta el 42% cuando se menciona la carne y el pescado.