España agota las medidas para atajar la gripe aviar y se resigna a una vigilancia semanal sin fecha de fin

Con la ampliación del confinamiento de aves de cría a todas las granjas de España, el Gobierno agota la batería de medidas posibles para atajar el avance de la gripe aviar y pasa a un modelo de vigilancia semanal hasta que pase lo peor, algo que podría durar todo el invierno.

Tal es la hoja de ruta una vez se ha dado el último paso posible por parte del Ministerio de Agricultura, que quiere llamar a la serenidad: ya en 2022, con 36 focos en nuestro país, se aplicó una iniciativa prácticamente idéntica en extensión y forma.

Pese a ello, lo visto ahora sorprende. Por su celeridad: el confinamiento se ha extendido por primera vez a través de una orden publicada en el BOE –hace tres años fue por consenso en reunión técnica– solo cuatro días después de que entrara en vigor la prohibición de la cría de aves al aire libre en los 1.200 municipios considerados más sensibles, y con 14 focos detectados.

La explicación a esta rapidez en la toma de decisiones es el empeoramiento registrado a través de los sistemas de vigilancia en los que se basa Agricultura, que analizan mediante un software y el conocimiento de expertos las trayectorias que acostumbran realizar las aves migratorias que propagan el contagio.

Datos con los que contaban las administraciones a finales de octubre sobre el riesgo de gripe aviar. Ministerio de Agricultura

Estos modelos de análisis han disparado la alarma en cuestión de días, al mostrar su paso por países afectados por la gripe aviar justo antes de recalar en nuestro país. Ello ha obligado a mover ficha antes de que el frío se instale y, con él, crezca aún más el impacto.

Datos recopilados por Agricultura que llevaron a la decisión de ampliar el confinamiento. Ministerio de Agricultura.

España arranca así un confinamiento completo de aves de corral que ya aplican Irlanda, Francia y varios Länder alemanes.

Vigilancia semanal

Dado este paso, se llega al límite de medidas preventivas en materia de bioseguridad de las que dispone la Administración. ¿Y ahora?

Ahora las autoridades pasarán a centrarse en una vigilancia semanal a través de los citados sistemas para, si éstos lo permiten, valorar 'desescaladas' de las medidas, que podrán ser graduales. Con todo, la prudencia se ha instalado en el Gobierno, que advierte de que el invierno, periodo clave para la expansión de la enfermedad, es largo.

De hecho, ni siquiera ha empezado aún, por lo que resulta imposible establecer plazos sobre cuándo podrá aminorar la gripe aviar. Se va a vivir semana a semana, sin olvidar que este confinamiento supone un fuerte golpe para el sector productivo, que se ha visto obligado a sacrificar 2,5 millones de gallinas aproximadamente.

Con todo, la confianza es que esta medida transmita también el mensaje, sobre todo a países terceros, de que se han tomado todas las precauciones para cortar el avance de la gripe aviar. Porque los brotes han impactado en las exportaciones a estos Estados, admite el Ejecutivo, esencialmente a aquellos que no admiten la importación de ejemplares vivos de países afectados.

Por eso se confía en que la idea que llegue a los clientes de España sea también la de "determinación", ha dicho el ministro de Agricultura, Luis Planas. De que las administraciones tomarán "las medidas que sean necesarias" frente al virus.

Tomadas las decisiones, en suma, ahora toca esperar, sin que se considere, insiste Agricultura, que la situación es "catastrófica".

Porque hasta el momento hay menos focos que en 2022, y entonces no se tomaron medidas más allá de las ahora vistas, por lo que esta vez también puede darse idéntico final. Además, no se ha detectado hasta la fecha implicación alguna para la salud pública.

Es un aspecto que coordinan Agricultura y Sanidad, que hace seguimiento del estado de los trabajadores en las granjas afectadas, a los que se practican pruebas PCR y que no muestran impacto por ahora.

Así las cosas, el apartado de consecuencias se centra por ahora en el precio del huevo, tensionado por el sacrificio de gallinas ponedoras, pero también por el aumento de la demanda visto en los últimos años: desde 2023 su consumo se ha disparado un 30%.

Por unas cosas y por otras, lo cierto es que la docena está ya por encima de los 3 euros de media en nuestro país. También irá viéndose semana a semana a partir de ahora.