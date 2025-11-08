La gripe aviar certifica un otoño 'horribilis' de enfermedades en granjas, con subidas del huevo y tensión en ternera y cordero

El cambio climático es señalado como principal responsable del aumento de estos virus ganaderos, que tienen consecuencias directas en la oferta, precios de huevos, ternera y cordero, y en la disponibilidad de estos productos para la campaña navideña.

El impacto económico de estas enfermedades se estima en millones de euros por las pérdidas y el coste de las medidas sanitarias, y se prevé que las granjas tarden al menos medio año en recuperarse.

El sector ganadero enfrenta también brotes de dermatosis nodular en el vacuno, que ha provocado bloqueos a las exportaciones en una veintena de países, y una inédita proliferación simultánea de cuatro serotipos de lengua azul que afecta al cordero.

España prohibirá la cría de aves de corral al aire libre como medida preventiva ante el aumento del riesgo de gripe aviar, lo que ya ha obligado a sacrificar el 5% del censo de gallinas y ha encarecido el precio del huevo.

A partir de la próxima semana, estará prohibida en España la cría de aves de corral al aire libre. Es una medida preventiva que toma el Gobierno ante el aumento del riesgo de que se expanda la gripe aviar, que ha obligado ya a sacrificar el 5% de las gallinas con las que cuenta nuestro país y, con ello, ha encarecido el huevo.

Pero este no es el único virus que está tensionando a la ganadería española. Este otoño ha entrado por primera vez la dermatosis nodular, que afecta al vacuno y está perjudicando las exportaciones, y la lengua azul, de la que proliferan de forma inédita cuatro serotipos de forma simultánea, ya anuncia pérdidas en el cordero que se notarán en esta campaña navideña.

Es, por tanto, una temporada horribilis para los ganaderos que tiene un coste que se estima en millones de euros, entre las actividades para ponerles coto y el recorte de ventas, y del que tardarán al menos medio año en reponerse, en algunos casos.

Pero también representa un complicado panorama para las perspectivas de consumo de huevos, ternera y cordero, que en el último año se han encarecido un 18%, 16,5% y un 9%, respectivamente.

¿Por qué esta coincidencia de virus? En los tres casos, se señala como responsable principal al cambio climático.

Las modificaciones en el clima han alterado los comportamientos de los vectores –aumentándolos o adelantando su llegada– y trastocado los calendarios de migración de aves que favorecen su expansión.

Es un problema de sanidad animal, puesto que ninguna de estas enfermedades se transmite a humanos, pero su impacto va a sentirse en numerosos bolsillos y muy especialmente en las exportaciones.

Menos huevos y más subidas

Por ejemplo, en el huevo, el producto más afectado por la gripe aviar, dado que en España se ha cebado con las gallinas ponedoras.

Ellas suponen más del 90% de los sacrificios que se han realizado hasta la fecha como parte del protocolo de erradicación, que ha afectado a más de tres millones de aves, sobre todo en Valladolid, según datos del Ministerio de Agricultura.

Hasta el 5% del censo de gallinas de España se ha perdido ya, apunta a EL ESPAÑOL-Invertia Mari Luz de Santos, directora de la Federación Española de Empresas del Sector de la Producción de Huevos y Ovoproductos (Federovo)

"Lo que está repercutiendo significativamente en la subida del precio del huevo", añade.

Imagen de de archivo en la que un especialista toma una prueba de saliva de un ave de granja para detectar posibles casos de gripe aviar. John Riley EFE

De Santos sostiene que la oferta va a tardar seis meses en normalizarse. Es el tiempo necesario, explica, para que las granjas se puedan reponer "tanto económica como emocionalmente"; en su mayoría, remarca, se trata de explotaciones familiares.

Algunos ejecutivos autonómicos, como Castilla y León, ya han anunciado ayudas para los productores afectados, mientras los impactos inmediatos se sienten también en las exportaciones, que ya venían ajustándose a la baja.

En el primer semestre de este año se han reducido un 6,3% con respecto al mismo periodo de 2024, según datos de Federovo.

El responsable es el incremento del consumo interno: los hogares españoles han aumentado un 17% la compra de este producto en los últimos cinco años, animados por su bajo precio y sus características nutricionales, y se ha ajustado el producto disponible para atender la demanda.

Una reducción en la producción puede ahondar en esta bajada. Porque, recuerda De Santos, España es 120% autosuficiente y exportamos alrededor del 20%, principalmente a la UE.

Se puede, por tanto, "ajustar temporalmente las exportaciones para priorizar el abastecimiento interno cuando hay tensiones".

Vacunación de emergencia al vacuno

Mientras la gripe aviar avanzaba, se detectaba por primera vez en España un brote de dermatosis nodular. Concentrado en la provincia de Gerona, la enfermedad provoca fiebre, nódulos en la piel, membranas mucosas y órganos internos, extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y, a veces, muerte.

"No afecta a los humanos ni a la carne, pero es muy contagiosa para los animales, tiene una elevada morbilidad y, por lo tanto, produce graves pérdidas económicas", remarca a este periódico Lucía T. Díez Córdova, técnico de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac).

Ganado vacuno con sintomatología evidente (nódulos) de dermatosis nodular contagiosa. Ministerio de Agricultura.

El golpe se siente especialmente en el comercio exterior. Una veintena de países terceros han bloqueado certificados de exportación de España que tienen como requisito que la totalidad del territorio español se encuentra libre de esta enfermedad, según datos de Agricultura.

O sea, da igual que el foco esté en Cataluña, porque países como Argentina, Emiratos o Marruecos ya no admiten envíos de semen de bovino, bovinos para reproducción, engorde o sacrificio, bovinos de lidia para sacrificio, embriones bovinos, cueros y pieles, incluso tripas artificiales a partir de colágeno bovino y algunos productos lácteos por tomar como referencia el conjunto de España.

Sobre todo preocupa Marruecos, el país que más bovino vivo nos compra y que ahora bloquea la entrada de bovino para reproducción y para engorde y sacrificio. El año pasado adquirió más de 28.500 toneladas, el 43% del total que exportó España, de acuerdo con datos de Comercio Exterior.

"El trabajo de la administración se centra ahora mismo en dar las garantías necesarias que permitan renegociar certificados y lo normal debería ser que los países, poco a poco, vayan aceptando lo que se denomina “regionalización”; en ese caso, solo se mantendrían ciertas restricciones para la zona", señala Díez.

¿Mermará esta situación la oferta de carne a tal punto que eleve los precios para el consumidor en España? La experta admite la situación "genera preocupación" teniendo en cuenta que la ternera lleva tiempo encareciéndose, aunque la tensión en precios, recuerda, se debe al "importante desequilibrio" en el mercado europeo en general por la caída de producción de los últimos años, no por este virus.

En todo caso, la situación ha obligado al Gobierno a adquirir vacunas de emergencia por 660.000 euros para poner coto al impacto.

Cordero para Navidad, en la incertidumbre

La tormenta perfecta la cierra el cordero. En este caso, afectado por la lengua azul, un virus que afecta especialmente a las ovejas y del que están circulando por primera vez cuatro serotipos de forma simultánea en nuestro país.

Tres de ellos eran conocidos para los ganaderos, pero el último es una novedad que va a encarecer uno de los platos estrella de la Navidad, el cordero. Se trata del serotipo 3, registrado por primera vez hace dos años en Holanda y que ha puesto en jaque a toda Europa por su alta mortalidad.

Vacunación de una oveja frente a la lengua azul. Europa Press.

Como ya contó este periódico, desde COAG se estima ya que la situación derive en "un déficit importantísimo" del cordero que viene para Navidad. Porque en Extremadura (principal productora, con el 18,17% de las explotaciones de ovino), los ganaderos que más han sufrido la incidencia del virus han perdido este año al menos el 10% de sus ovejas, según cálculos recogidos por Asaja.

Pero el problema es también que la cepa se ceba con las ovejas durante la época de nacimientos. Las pérdidas son en muchos casos de ejemplares que no llegaron a vivir. También, apuntan desde Asaja, se ven golpeados corderos jóvenes que, aunque no mueren, quedan debilitados y sin poder llegar a la fase de madurez, engorde y matadero.

Por eso, la incertidumbre es total de cara a los próximos dos meses, cuando se espera generar la producción que abastece el mercado de Navidad, justo el que no pueden permitirse perder, porque hace tiempo que van a la baja: los hogares españoles consumieron en 2024 un 9% menos de este tipo de carne que el año anterior.