Paradela: “Empiezan a aparecer proyectos que podrían caerse en Andalucía si no se ve una planificación eléctrica correcta”

Si no se ve pronto y con claridad una planificación eléctrica que cubra las necesidades de la industria, hay proyectos que podrían caerse en Andalucía. El aviso es de Jorge Paradela, que dirige la consejería de Industria, Energía y Minas. Es decir, gestiona las grandes esperanzas de una comunidad que ansía no depender tanto del turismo y la agricultura, motores económicos que tienen como cara negativa la pesada carga del empleo estacional.

Equilibrar eso es parte de la tarea de este hombre, cuyo plan para que la industria represente más del actual 13,5% de la economía andaluza pasa por las renovables -mención especial al hidrógeno verde- y la carrera de exploración minera abierta con concursos en todas las provincias: en este subsuelo hay 22 de los 34 minerales críticos definidos como tal por la Unión Europea. También bajo el suelo de Aznalcóllar, que sigue esperando.

El nubarrón que puede impedir parte de ese florecimiento es que la industria no acceda como necesita a la red eléctrica. Es una tarea que queda ahora en manos de Sara Aagesen. También vigila de cerca lo que pueda pasar con el impuesto a las energéticas, manteniendo en permanente comunicación con Cepsa. Se entienden bien: Paradela fue cocinero antes que fraile.

Su nombre fue anunciado en la segunda legislatura de Juanma Moreno como incorporación estelar de la empresa privada. Formado en Sevilla, Fontainebleau, Filadelfia y California, el ahora consejero ha tenido varios cargos en Heineken, donde llegó a ser director general para Europa de Relaciones Corporativas. También fue, hasta su fichaje por la Junta, director general de Negocio del Sevilla FC.

Sale Teresa Ribera, entra Sara Aagesen. ¿Es una buena noticia para Andalucía?

La nueva ministra y vicepresidenta es una persona con la que hemos tenido mucha relación. Ha habido una relación siempre constructiva y muy fluida, con un fundamento técnico muy importante. Esperamos mantener esa relación también basada, sobre todo, en hechos, y le deseamos la mejor de las suertes.

¿Qué le pide Andalucía a la nueva ministra, hay cosas que quedaran inconclusas o no se abordaran con Ribera?

Yo le daría continuidad a cosas que tenemos iniciadas con ellos desde hace algún tiempo. Por ejemplo, para nosotros es muy importante que la planificación eléctrica, -que propone Red Eléctrica Española, pero aprueba y lanza el Ministerio- trate a Andalucía como se merece.

Pero como se merece por los fundamentos en los que hemos basado nuestra propuesta de planificación. Andalucía ha hecho una propuesta de planificación fundamentada y priorizada y eso es tremendamente importante para el propio Ministerio, según nos han reconocido en alguna ocasión. Eso es quizás el reto número uno.

Jorge Paradela. Luis Serrano.

El segundo: nosotros probablemente fuimos la primera comunidad autónoma que les propuso elevar los topes de inversión. El potencial es enorme, pero tenemos la inversión en redes de transporte eléctrico y en red de distribución topada por ley. Es hora de revisar esos topes y me consta que el Ministerio está haciendo ese ejercicio de revisión.

También es tremendamente importante también ir a un modelo distinto, mucho más simple de ayudas de las que diseña el Instituto para la Diversificación y Ahorro Energético y ejecutamos las comunidades autónomas.

Si Andalucía consigue lo que ha pedido, ¿qué impacto habrá para el sector energético?

Pues uno muy importante. Andalucía parte de una situación de infradotación. Tenemos un 42% menos de redes de transporte eléctrico por millón de habitantes respecto a la media peninsular. A pesar de nuestro enorme potencial, pensemos que Andalucía tiene un 13% más de radiación solar que la media española y el doble que países como Alemania o Países Bajos.

Segundo aspecto para mí a destacar: Andalucía ha hecho un esfuerzo muy importante en la planificación anterior, que ponía como primer criterio la generación renovable. Andalucía está tramitando más de un 20% -25%, si incorporamos los proyectos que tramita el propio Ministerio- de las renovables actualmente en tramitación en España.

Y por supuesto, claro que parte de nuestro territorio se está dedicando a estas instalaciones renovables. Es el momento de que, en esa siguiente planificación en la que se pone énfasis en atender la demanda eléctrica de la industria, Andalucía vea correspondido su esfuerzo y desde luego empiece a saldar esa situación de infradotación.

¿A usted le consta que haya proyectos empresariales que estén pensando en irse o no desarrollarse por estos problemas con la red eléctrica?

Hay proyectos que están esperando a dar determinados pasos en función de si existe o no la potencia eléctrica suficiente. Nosotros pensamos que es el momento de atender a zonas de Andalucía que conectan con el reto demográfico y que tienen una dotación de infraestructuras muy baja.

Hablamos fundamentalmente de la provincia de Jaén, el norte de la provincia de Córdoba y parte de la provincia de Granada. Ahí no hay mayor desarrollo porque no hay potencia eléctrica y hay quien dice que no hay potencia eléctrica porque no hay demanda industrial. Ahora empieza a haberla.

Pero después hay otras prioridades que tienen que ver con demanda industrial firme. Es decir, asistimos, por ejemplo, a un momento muy interesante de desarrollo de la minería metálica y hay que asegurar que toda la faja pirítica (entre las provincias de Huelva y Sevilla) cuenta con la dotación de infraestructura adecuada.

Por ahí empiezan a aparecer proyectos que podrían caerse si a futuro no se ve una planificación eléctrica correcta. Y lo mismo podemos decir en relación al famoso Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

¿Hay un plazo crítico para que esos proyectos cuenten con la seguridad o decidan parar?

Cuando uno analiza los los plazos que se contemplan para proyectos tan emblemáticos como ese Valle Andaluz del Hidrógeno Verde o el proyecto Puerto Europa de Iberdrola, son proyectos que aspiran estar en funcionamiento, produciendo ya a escala industrial entre el 2027 y el 2028. Y por tanto, hay que dar señales en esa planificación eléctrica de que las infraestructuras van a estar ahí.

Justo en relación al hidrógeno verde, se señala que va a retrasarse porque la demanda no casa con la oferta. En Andalucía se está apostando fuerte por el hidrógeno verde. Mientras la demanda despega, subvenciones a empresas ¿sí o no? ¿Qué dice la Junta?

Nosotros lo que queremos es desarrollar cadenas de valor. Entonces, lo que hemos anunciado son 70 millones de euros para desarrollar tecnologías asociadas al hidrógeno. Queremos es que tecnologías como electrolizadores, pero también pilas de combustible, tanques de almacenamiento e infraestructuras de distribución de hidrógeno se desarrollen en Andalucía. Y a eso vamos a dedicar fundamentalmente estos recursos.

Jorge Paradela. Luis Serrano.

Pasemos a la minería. ¿Qué pasa con Aznalcóllar, por qué se van retrasando los plazos y para cuándo se puede esperar el 'ok' definitivo?

Ese es el proyecto del que menos me gusta dar plazos, y la verdad es que el tiempo me enseñó: hace un año y medio daba plazos.

Estamos en la fase ya de autorizaciones sustantivas. ¿Sigue siendo posible tenerlo antes de final de año? Sigue siendo posible, Pero hombre, está cada vez más 'achuchao'. Me gustaría pensar que si no somos capaces de llegar al 31 de diciembre, que en el primer trimestre del año tenemos que ser capaces sí o sí. En este proyecto en especial no podemos dar ni un paso en falso.

¿Si esto no fuera Aznalcóllar, sino otro yacimiento de Andalucía, ya estaría resuelto?

Yo creo que es correcto afirmar que en este proyecto nos estamos yendo a los extremos de lo que permite la normativa. Por supuesto y para empezar, en el ámbito quizá más delicado, el medioambiental.

La Autorización Ambiental Unificada contempla los parámetros más exigentes que permite la normativa, es que en el propio permiso de aguas también hemos ido a extremos que no se han utilizado antes en ningún proyecto minero. Luego creo que es correcto afirmar que en este proyecto se está haciendo todo de forma aún más exigente. Y hay que recordar que es un proyecto completamente distinto a aquel que todos recordamos, pero el celo es extremo.

El último gran apartado que gestiona es la industria. Hace poco llegaron anuncios millonarios en ese ámbito desde China y se trabaja en una cooperación renovada, ¿pueden esperarse más inversiones desde allí?

Pensamos que el Gobierno chino trata de proteger sus intereses frente a cualquier movimiento de de retaliación, cualquier movimiento de límites al libre comercio. Es lógico pensar -estamos asistiendo ya a ello- que el libre comercio no va a vivir su mejor momento en los próximos años.

Y pensamos que el Gobierno chino está buscando dónde instalar su sus capacidades fuera de China y Andalucía ofrece seguridad jurídica, ofrece estabilidad institucional, estabilidad presupuestaria, un gobierno favorable a la instalación de inversión y por tanto parece un un destino atractivo para ello.

Pensamos que van a venir más cosas. Hay conversaciones en fases más preliminares con otras empresas y yo creo que esto es algo a lo que no hay que no hay que tenerle miedo.

Lo que pasa es que parte de esas tensiones comerciales las protagoniza precisamente con la Unión Europea. ¿Es coherente que seamos europeos y al mismo tiempo los mejores amigos de China?

Yo no hablaría de mejores amigos. Vamos a estudiar qué posibilidad de colaboración hay. Evidentemente, inversión, riqueza y empleo son factores a los que siempre vamos a prestar atención. Y desde luego pensamos que la Unión Europea lo que está buscando es una forma inteligente de enfrentarse a estos retos.

Si observamos por ejemplo lo que está ocurriendo con el vehículo eléctrico los aranceles que aprueba la Unión Europea no llegan al nivel de lo que ha establecido la administración estadounidense. O sea, pensamos que Europa está buscando también la forma de la forma de llegar a entendimientos, de tender puentes. Y eso es también lo que lo que ha hecho el gobierno de Juanma Moreno en el viaje a China.