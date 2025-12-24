El año del aterrizaje de la IA en las startups con la creación de campeones tecnológicos como asignatura pendiente

Los últimos compases de este 2025 confirman que el ecosistema startup español está atravesando un momento de madurez y consolidación.

Cuando pronto se cumplirán dos años de la entrada en vigor de la Ley de Startups -con sus luces, pero también sus sombras-, el talento emprendedor brilla con luz propia ya fuera de los grandes núcleos urbanos capitaneados por Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Bilbao.

Emprendedores experimentados y de perfil más senior -que van por su segunda, e incluso tercera generación de startups- conviven con perfiles junior en una prolífica combinación que, en algunos proyectos, propicia un efecto polinizador de startups que roza la cuadratura del círculo.

Y es que "las startups son las mejores escuelas de startups". Así se ha demostrado en el Mapa del Emprendimiento 2025, elaborado por South Summit en colaboración con IE University, donde se destaca que el 30% de los emprendedores proviene de otra startup, ya sea como fundador o como empleado.

Salvador Aragón, Chief Innovation Officer (CIO) de IE University, apuntaba durante la presentación del informe, uno de los documentos de referencia del ecosistema: "Las startups son las mejores escuelas startups. El año pasado la principal fuente de fundadores de startups eran antiguos fundadores, pero este año vemos cómo cada vez más empleados dan el paso y se atreven a lanzar sus propios proyectos".

En un 2025 en que ya comienza a hablarse sin reparos del final del invierno inversor -cuestión que abordaremos en próximas entregas de este especial 'Lo Más Destacado del Año'-, todo apunta a que el ecosistema está preparado para afrontar los desafíos que tocan a la puerta y donde la inteligencia artificial ejerce de piedra angular.

La tendencia tecnológica del momento ha fagocitado a todas las demás este 2025 en el ecosistema startup. Ya no hablamos de un coqueteo o primera toma de contacto, sino de un aterrizaje de forma más o menos avanzada dependiendo del tipo de proyecto.

Más del 50% de las startups españolas utiliza ya la inteligencia artificial como parte de su modelo de negocio

El Mapa del Emprendimiento 2025 de South Summit es clarificador al respecto de este fenómeno al revelar que más del 50% de las startups españolas utiliza ya la IA como parte de su modelo de negocio.

Esta realidad ha derribado las barreras de entrada en el mercado gracias a la automatización de tareas y a la eficiencia que aporta esta tecnología tan transformadora, pero también suscita interrogantes sobre la rentabilidad a medio plazo y la capacidad de los equipos para surfear la ola de la IA más allá de un primer impacto. ¿Burbuja o cambio de era tecnológica? El debate está abierto y el ecosistema startup va a ser una pieza clave a la hora de encontrar la respuesta.

Crear campeones tecnológicos: el hándicap

Sin embargo, esta realidad choca con la falta de marcos regulatorios que ayuden a las startups a escalar fuera de nuestras fronteras y a cubrir la necesaria creación de campeones tecnológicos en Europa en un momento en que la geopolítica tiene un pilar fundamental en el sector tecnológico.

El informe State of European Tech 2025, que elabora la firma de capital riesgo Atomico, ha puesto el acento este año precisamente en esta cuestión: los fundadores de startups consultados -un 70%- creen que la regulación en Europa en cuestiones como la IA, les hace perder oportunidades frente a sus competidores y a crecer para convertirse en los referentes tecnológicos que la región demanda.

También desde las scaleups españolas, las startups de mayor envergadura e impacto de alto valor añadido en la economía, se viene reclamando una normativa que las ayude a escalar y a competir con sus rivales fuera de nuestras fronteras, como se viene haciendo desde instituciones como EsTech.

En este contexto, España destaca por su resiliencia y capacidad de crecimiento. Se espera que España, que ocupa el séptimo puesto en Europa, alcance los 2.000 millones de dólares en inversión tecnológica en 2025, frente a los 1.700 millones del año anterior, lo que supone un incremento del 18% interanual.

Se prevé que España alcance los 2.000 millones de inversión tecnológica en 2025, un incremento interanual del 18%, según el informe de Atomico

El país cuenta ya con 12 unicornios, uno más que el año pasado, según indica el informe de Atomico, entre ellos vLex, que combina inteligencia artificial con la mayor base de datos jurídica del mundo para transformar la investigación y práctica legal.

También destacan las rondas de financiación de Multiverse Computing (208 millones de dólares) y Factorial (120 millones en marzo de 2025).

El auge de la IA y el 'deeptech' español

La pujanza de la IA y el deep tech, que concentran ya el 36% del capital de riesgo europeo, refuerza el posicionamiento de España como referente del sur de Europa en sectores estratégicos.

Destacan aquí proyectos como lo del Integra Therapeutics, startup española que ha desarrollado una IA generativa más eficiente que la naturaleza diseñando proteínas para editar el genoma; o la prometedora tecnología de Molecular, la spinoff de la UJI de Castellón que se ha erigido en la esperanza contra el brote del 'hongo asesino' en hospitales, por nombrar sólo algunos ejemplos de impacto.

Mención especial requiere también el interés que ha mostrado el sector de la defensa por el sector emprendedor este 2025. Proyectos muy disruptivos están desarrollándose de la mano de las Administraciones públicas españolas y europeas para poner la innovación y la tecnología al servicio de la realidad geopolítica mundial.

Caben destacar en este área startups como Fossa Systems, la canaria XRF, Orbotix o las propuestas que ayudan a España a avanzar en su soberanía tecnológica como la valenciana Internxt o Wodan AI, entre otras.

Por último, el informe de Atomico indica que España capta el 5,5% de las primeras contrataciones internacionales de startups europeas en fase Serie A, lo que refleja "su atractivo como puerta de entrada al mercado hispanohablante".

Precisamente ese viaje de ida y vuelta en el ecosistema emprendedor a ambos lados del Atlántico ha sido una constante al alza este 2025 y se consolida como una de las tendencias de cara al próximo ejercicio.

Cambiar la cultura del error: primer paso

Pero 2025 también será recordado como el año en que el sector emprendedor español comenzó a luchar por un cambio de cultura empresarial que no estigmatice el error y el cierre de startups.

Diferentes iniciativas como Ancla.Life, impulsada por Diego Ballesteros, y el paso al frente de valientes emprendedores que este 2025 bajaron la persiana en startups han propiciado ese necesario punto de inflexión para transitar hacia una cultura del emprendimiento menos dañina con la salud mental de los fundadores.

El camino por delante aún es largo, pero la mayor visibilización de la salud mental que trajo la pandemia, y unas nuevas generaciones de fundadores comprometidas con estas cuestiones están detrás del cambio.

Ahí destacan los testimonios recogidos por DISRUPTORES - EL ESPAÑOL de miembros de Hemper, Frontwave Imaging y Vetypet.app que han sido claves para tratar de normalizar un episodio que sufre el 85% de las startups. "Es duro, se afronta en soledad y nadie te enseña a gestionarlo en la universidad".

En definitiva, un sector startup maduro que sin ser ajeno a los retos que plantea la IA, el nuevo tablero geopolítico mundial y las normativas en marcha en la región está listo para librar la batalla este 2026.