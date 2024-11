Un asistente en el bolsillo para saber desde WhatsApp qué comer según tu nutrigenética en cualquier restaurante

Imagine poder en todo momento y lugar saber si esa comida que le apetece muchísimo se ajusta a su dieta, si la tapa que va a compartir en su bar de confianza le sentará bien ese día en concreto o, simplemente, si es posible con lo tiene en la nevera sorprender a esa persona especial con una cena sofisticada pero saludable.

No es ciencia ficción sino una combinación milimetradamente diseñada entre ciencia, tecnología y, por qué no, arrojo y determinación de una empresa española que está revolucionando el campo de la nutrigenética y para la que soplan vientos a favor.

Hablamos de 24Genetics, la compañía liderada por Nacho Esteban, CEO y cofundador que reconoce sintió un "flechazo" con la genética que no pudo apartar de su cabeza hasta dar vida a la compañía que ahora vuelve a situarse en un momento de eclosión de la mano de la inteligencia artificial.

"No provengo del campo de la ciencia, sino de IT, pero me fascinó lo que la genética puede ayudarnos a vivir mejor", confiesa en conversación con DISRUPTORES-EL ESPAÑOL. Así fue como nació en 2017 la startup que en su etapa más reciente y tras la última ola de la inteligencia artificial afronta un futuro prometedor.

Pero ¿cuál es su foco y cómo ahora lo puede potenciar la inteligencia artificial? 24Genetics ofrece desde hace años su test de nutrigenética, una valiosa herramienta para los nutricionistas que analiza cómo los genes influyen en la forma en que cada individuo metaboliza los nutrientes.

Avatar con IA desarrollado por la biotecnológica 24Genetics.

A través de una muestra de ADN, el test ofrece recomendaciones personalizadas sobre alimentación, metabolismo y estilo de vida, con el objetivo de mejorar la salud y bienestar general.

El salto cualitativo que acaban de imprimir a su proyecto pasa por completar el test de nutrigenética con el lanzamiento de su asistente nutricional, un avatar desarrollado a partir de la IA, que ayuda a los clientes a mantener una alimentación saludable de forma sencilla e incorporando múltiples funcionalidades.

"No perseguimos sustituir al nutricionista. Ellos son los especialistas y a ellos corresponde el seguimiento, el asesoramiento, la elaboración de las dietas... Este asistente es un aliado de ellos y, además, también va dirigido al cliente final", recalca el CEO. De hecho, reconoce que "estos profesionales son los primeros que lo están utilizando para su uso diario y personal".

Y es que a partir de ahora basta con abrir WhatsApp en el móvil y en cualquier momento y lugar se puede tener un diagnóstico claro y preciso, con rigor técnico y científico, sobre cómo afectará aquello que queremos ingerir a nuestro organismo según nuestra nutrigenética, hábitos e, incluso, nuestros gustos o estado de salud reciente.

El avatar ayuda a elegir el plato más adecuado del menú; informa de las calorías y macronutrientes y prepara la lista de la compra para una semana según las necesidades del usuario

Tan sólo es necesario escanear la carta del restaurante, hacer una foto o subir un audio al chat de 24Genetics para que su avatar nos indique qué opciones se ajustan mejor a nuestras necesidades en cada momento.

En concreto, su último desarrollo tecnológico ayuda a elegir el plato más adecuado entre las opciones del menú de un restaurante; informa de las calorías y los macronutrientes de cada plato o, por ejemplo, está desarrollado para preparar la lista de la compra para toda una semana de acuerdo con las necesidades dietéticas de cada persona.

"Incluso podemos hacerle una foto de nuestra nevera y preguntarle qué podemos preparar para una cena sofisticada sin saltarnos la dieta", puntualiza el responsable de 24Genetics.

La compañía afronta un 2024 y 2025 con grandes retos por delante. Realizó en 2021 una primera ronda de financiación de 1,3 millones de euros, con una valoración de la compañía (tras la ronda) de 10 millones de euros.

Segunda ronda de financiación

En la actualidad está inmersa en una segunda ronda con la que quieren captar entre 1,5 y dos millones de euros con una valoración de 14 millones de euros.

"El objetivo que perseguía 24Genetics con la primera ronda de financiación era consolidar la presencia en el mercado internacional, desarrollar nuevos productos e invertir en áreas estratégicas como el marketing digital. Tres años después la empresa vende en 100 países y ha logrado multiplicar por tres su facturación", relata el fundador de la biotecnológica.

Nacho Esteban, CEO de 24Genetics.

El objetivo de 24Genetics con esta segunda ronda de financiación es desarrollar nuevas versiones de sus productos y servicios incorporando la inteligencia artificial y ampliar y reforzar la estrategia comercial y de marketing. El objetivo es multiplicar las ventas por 4,5 veces respecto al año 2023.

"Tenemos en marcha otros cinco proyectos con IA que irán viendo la luz de ahora en adelante", adelanta a esta redacción. 24Genetics lanza esta iniciativa de la mano de Capital Cell, plataforma de equity crowdfunding online especializada en biomedicina.

24Genetics vende en más de 100 países y sólo el 15% de los clientes son españoles, "el resto provienen de todas las partes del mundo", informa Nacho Esteban. Además, matiza que el negocio de 24Genetics está relacionado con los tests genéticos dado que "no comercializa los datos genéticos de sus clientes con terceras partes".

"Tenemos en marcha otros cinco proyectos con inteligencia artificial que irán viendo la luz" Nacho Esteban, CEO y fundador de 24Genetics

Por otra parte, la startup tiene acuerdos de partnership con laboratorios de análisis clínicos, como Eurofins, o con empresas líderes en distribución, como Amazon y El Corte Inglés, entre otros, que le permiten llegar a un mayor número de clientes en todo el mundo.

¿Qué será lo próximo? El CEO no se pone límites. "Estoy fascinado con la cuántica", reconoce al término de la entrevista con esta redacción. Viendo su trayectoria, que nadie descarte nada.