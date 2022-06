South Summit 2022: la libertad de Ayuso, los inversores en grupo y los corrillos políticos

En España no somos de madrugar, al menos no tanto como nuestros vecinos europeos. En Money 2020, el congreso 'fintech' que se celebra estos días en Ámsterdam, todos sus pabellones están a rebosar desde primera hora. En cambio, llegar antes de las diez de la mañana a South Summit, el evento emblema de las startups e inversores españoles, supone encontrarse con La Nave prácticamente desierta.

Tanto que uno podría pensar que aún seguimos plantados en plena pandemia, si no fuera por la ausencia total de mascarillas en este recinto. También nos devuelve a esta realidad postcovid la notoria presencia de stands institucionales de varios países latinoamericanos. No, no somos reticentes a los encuentros presenciales: simplemente no nos gusta madrugar.

Además, somos de hacer las cosas todos a una, como en Fuenteovejuna. Y, en el caso de South Summit 2022, el reclamo para que en el recinto no entrara ni un alfiler tiene nombre y apellidos: Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se dio un baño de masas en este congreso. Primero, sacándose una foto con un grupo de inversores comandado por Aquilino Peña (Kibo Ventures). Ni una palabra necesitó la política para que el público se entregara a la vorágine y se peleara por su hueco en la foto del día.

Sí habló luego Díaz Ayuso en el escenario principal de South Summit, acompañada por su propia impulsora María Benjumea. Una intervención que ya fue precedida por aplausos... incluso pese a que su discurso fue poco menos que un calco de los que ha ido dando en las últimas semanas en eventos similares -como la inauguración de la región cloud de Google-.

Madrid como "región libre", que fomenta "la libertad" para "tratar a los ciudadanos como adultos", incidiendo en "la libertad" y cuidando "a las ideas y personas" para asegurar el crecimiento económico. Ponerse "en la cabeza de la economía digital gracias a la libertad, sin intervenir en el sector privado pero ayudándole a tener las mejores condiciones". Un discurso 'libre', qué duda cabe; esa palabra es el mantra que acompaña a Isabel Díaz Ayuso allá donde vaya.

Acompañó esta reiteración de algunos comentarios algo más concretos sobre el objeto que nos ocupa en South Summit: fomentar el ecosistema emprendedor. Incidió la presidenta de la Comunidad de Madrid que en esta región hay 3.200 startups, que suponen el 27% de las startups de España y el 60% de la inversión recibida. "También somos la segunda zona europea que más gente emplea en puestos de alta tecnología: 262.000 personas", presumió la líder del PP madrileño.

La magia de los corrillos

Ayuso fue la comidilla del día, pero no fue la única política que se hizo ver por Villaverde en esta segunda jornada de South Summit 2022. De hecho, las serendipias quisieron que encontrarse a los representantes públicos fuera relativamente sencillo en esta ocasión.

En una recóndita esquina, pegada a una salida, aparecía Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ateniendo a la prensa. Por la entrada principal llegaba Begoña Villacís, cabeza visible de Ciudadanos y vicealcaldesa de Madrid. Del PP al PSOE y a Ciudadanos: todos unidos por una causa común, la que representa convertir a nuestro país en una potencia del emprendimiento innovador. Con excepción de Unidas Podemos y Vox: su rol en estas lides sigue pendiente de definirse...

En otra muestra de serendipias, o de la magia de los corrillos, fueron los encuentros inesperados entre líderes de distintas formaciones. A primera hora de la mañana, en ese momento en que el público todavía estaba quitándose las legañas, D+I fue testigo de una de esas conversaciones que reconcilian la política con lo humano: Francisco Polo, Alto Comisionado para España Nación Emprendedora, charlando y bromeando con Ángel Niño, concejal de emprendimiento e innovación del Ayuntamiento de Madrid.

Dos políticos de formaciones distintas, enemigos ideológicos, pero que demuestran la sintonía y el respeto público necesario para aunar fuerzas de cara al reto digital que enfrentamos en estos momentos.

Esto iba de startups, ¿verdad?

Si han leído hasta aquí podrían sorprenderse de que, en una crónica sobre un congreso de startups, no hayamos mencionado a ninguna de ellas. La triste realidad es que lo anecdótico, lo brillante, tiende a llevarse consigo todas las miradas. Sea un diamante o simple papel de aluminio.

Pero por supuesto que hemos visto importantes e ilusionantes proyectos de emprendimiento digital en este sarao. Y la viva prueba de ello la encontramos en los diez ganadores de sendos verticales en competición en South Summit (y finalistas del premio global que se anuncia mañana).

Es el caso de Codee, una startup coruñesa de inteligencia artificial aplicada a la mejora del rendimiento de aplicaciones y la automatización de procesos. O de Nextmol, barcelonesa que ha creado un laboratorio virtual a base de modelado molecular y aprendizaje automático para simular el desarrollo de productos químicos. Y de Unsyncro, liderada por Cristina Martín, impulsora de una plataforma cloud para el sector logístico. Ryp Labs, a su vez, diseña tecnologías para prolongar la vida de alimentos frescos; mientras que Payflow fue reconocida por su propuesta para adelantar la nómina en cualquier momento del mes.

Cinco nombres a tener en cuenta de cara al presente y futuro, pero no los únicos: Tucuvi es una spinoff de la UC3M que usa el reconocimiento de voz para monitorizar en remoto a pacientes crónicos. Singularity Experts actúa en la capa de la formación, mientras que la británica (una de las dos extranjeras galardonadas este año) ZEG.ai ha destacado por la democratización de imágenes de alta calidad para distintos productos de e-commerce. Cerramos la lista con la valenciana Zeleros y su proyecto de Hyperloop y con Nware, dedicada al cloud gaming.

Sigue los temas que te interesan