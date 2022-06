El "cambio profundo" de los medios de pago como Mastercard con las 'fintech', las 'cripto' y la ciberseguridad

Las fintech viven esta semana una de sus mayores ventanas de exposición, con dos eventos -Money 2020 y South Summit- en que son las grandes estrellas del lugar. En esta última cita, en la capital española, Mastercard ha organizado varias sesiones en su Demo Stage para analizar el potencial de la digitalización del sector y de segmentos como los medios de pago.

La primera de ellas tenía como objeto de debate las criptomonedas y democratización por el camino de la regulación adecuada. En ese sentido, Oriol Sabat, COO de Criptan, explicaba que las cripto son ya "el futuro y también el presente, porque cuando interactuamos con el dinero no sabemos como funcionan los bancos centrales. Con las cripto pasará lo mismo: cuando llegue la regulación, la gente las usará sin darse cuenta y se sentirá más cómoda al invertir en ellas".

A su vez, Edwin Mata, CEO Briccken, era más pragmático en su visión: "La regulación ya está ahi, cometemos el error de pensar que necesitamos normas nuevas, cuando las que tenemos actualmente se pueden aplicar en muchos de los caoss de uso". Y, lo que es más interesante en su opinión, contando con instrumentos que flexibilicen esa ejecución, como el sandbox existente en España.

Por último, Pol Martin, CEO de Rand, reconoció que "la estructura y modelo de negocio y financiación de las cripto son completamente distintos de lo tradicional e incluso entre ellas. Así, los modelos centralizados son mas rápidos que aquellos que toman decisiones consensuadas, con lo que la gobernanza de los proyectos afecta a su escalabilidad".

La importancia de la ciberseguridad

Alberto López, vicepresidente de Digital Assets Security Lead en Mastercard Europa, ha hablado durante su ponencia sobre la ciberseguridad dentro del mundo 'cripto', un factor "indiscutible en todas las transacciones".

López ha explicado que, a pesar de que se cree que hay una gran cantidad de operaciones fraudulentas en este espacio, lo cierto es que estas apenas suponen el 1% de todas las actividades relacionadas con las criptomonedas.

Aún así, el directivo ha señalado que es necesario manejar los riesgos a los que se exponen estos movimientos, poniendo el foco en la protección del propio ecosistema de la firma, pero también en el de sus socios. A la par, ha destacado la necesidad de identificar a sus clientes, "el más relevante" en su opinión, y entender cuáles son los peligros a los que se enfrentan.

"Al final, hablar de ciberseguridad en el espacio 'cripto' no es muy distinto de hablar de ciberseguridad en general", ha afirmado.

Reemplazo por los sistemas P2P

Por su parte, Susana Rubio, directora general de soluciones digitales e innovación en Mastercard, ha conversado con Naike Sainz, COO de Verse, para desgranar algunas de las tendencias que afectan al sistema bancario en la actualidad.

Sainz ha explicado que las necesidades de las nuevas generaciones han provocado un cambio relevante en este ecosistema, redefiniendo nuevas necesidades y reemplazando los métodos tradicionales de pago por los sistemas P2P (peer to peer, es decir, de individuo a individuo).

Según ha precisado, los nuevos clientes valoran la inmediatez, el uso fácil, la posibilidad de controlar sus finanzas y el hecho de participar y formar parte de una comunidad. Esto último, de hecho, es clave en el negocio de Verse que, de acuerdo con su COO, se basa en atraer "grupos de individuos", no "uno en uno".

"Un cambio profundo"

Alejandro Banegas, vicepresidente de desarrollo de negocio en Mastercard España, ha sido el encargado de analizar la transformación de la industria en los últimos años, donde se está produciendo "un cambio profundo" a la hora de realizar pagos.

Banegas ha explicado que el surgimiento de nuevas tecnologías como el 5G, la inteligencia artificial o el blockchain, unido a la aceleración de la transición digital por la pandemia, ha introducido nuevas opciones y tendencias en el mercado.

"Los actores digitales crecen y los tradicionales necesitan renovarse para mantenerse", ha apuntado.

Pagar cómo, dónde y con la fórmula que quieran

Por último, Carlos Madrona, director de métodos de pago y fraude en Mango, y Antonio de Stefano, Head of B2C Financial Services and Special Projects en Lastminute, han debatido sobre la implementación y el uso de los servicios "buy now, pay later".

De Stefano ha señalado que, en su caso, adoptaron esta tendencia hace años y supuso una gran oportunidad para ellos, ya que los usuarios respondieron de forma exitosa a su implementación, aunque admite que "puede haber riesgos y consecuencias".

Desde su posición, Madrona ha explicado que "su misión" es ofrecer métodos a los clientes que les permitan pagar "cómo, dónde y con la fórmula que quieran", pero ha precisado que antes de introducir cualquier método es necesario realizar un análisis exhaustivo sobre su utilidad.

