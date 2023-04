¿Qué es el First Republic Bank y por qué su desplome en EEUU inquieta a Europa?

El nerviosismo, como la confianza, se deja notar en las bolsas. Y las europeas han arrancado la sesión con pérdidas a cuenta de una volatilidad que no da tregua al First Republic Bank y, con ello, al resto del sector bancario estadounidense, tan íntimamente relacionado con el europeo. Mientras EEUU busca una solución para el First Republic Bank, las entidades que más sufren son las italianas, las alemanas o el Banco Santander.

Ya a finales de marzo una decena de bancos estadounidenses, entre ellos Bank of America, Citigroup, JP Morgan y Wellls Fargo, acordaron inyectar 30.000 millones de dólares al First Republic Bank para evitar un contagio mayor al resto del sistema financiero. Y es que, semanas atrás, esta entidad había pedido un préstamo a la Reserva Federal y a la Federal Home Loans Banks de decenas de miles de millones de dólares para gestionar su salida de depósitos: un producto al que estaba sumamente expuesto y que provocó la quiebra de Silicon Valley Bank.

Y pese a todos los préstamos, First Republic Bank vio cómo la agencia Standard and Poor's llevaba al suelo el valor de su bono basura después de suspender su dividendo en las acciones ordinarias. Todo ello indica que el banco lleva tiempo atravesando un periodo de estrés de liquidez. En los tres primeros meses del año ha sufrido salidas en sus depósitos por más de 100.000 millones de dólares, lo que supone el 58%.

¿Qué es el First Republic Bank?

Fundado en 1985 y con sede en San Francisco, fue uno de los bancos más pequeños de EEUU desde sus inicios, si bien en poco menos de 40 años, en 2020, llegó a convertirse en el decimocuarto banco más grande de la potencia financiera. No ha precisado de un alto patrimonio neto para crecer, sino que ha empleado cuentas de depósito, de jubilación individuales y los productos de préstamos para aprovechar toda la potencia de la banca personal y comercial con sólo 94 sucursales.

Un enfoque que llevó al First Republic Bank a posicionarse finalista en el ranking de Mejores Bancos del 2023 de GOBankingsRates, entre otros motivos, por erigirse como una de las "mejores opciones para personas de alto poder adquisitivo en California y el noreste del país".

Tras publicar su informe del primer trimestre del año se hizo público un nuevo mínimo histórico en el precio de su acción, que ha caído un 90%, mientras sus cuentas se evaporan por los problemas de liquidez. Larry Fink, financiero, empresario y politólogo estadounidense, presidente y consejero delegado de BlackRock, ha llegado a decir que "la crisis bancaria aún no ha terminado".

El First Republic Bank fue uno de los bancos más cuestionados durante la crisis de confianza que atravesó el sector con la caída del Silicon Valley Bank en marzo debido a las similitudes con su modelo de negocio. La situación que atraviesa ahora el First Republic Bank es delicada y está impregnada de la preocupación del mercado por sus posibilidades para recuperarse en un contexto de crisis económica. El 68% de los depósitos de First Republic Bank no están asegurados, una tasa más alta que la de la mayoría de sus competidores, que tampoco dista mucho del 94% de Silicon Valley Bank y el 90% de Signature Bank.

¿Quiénes son los dueños del First Republic Bank?

Entre sus accionistas destacan la mayor gestora de fondos de inversión del mundo y el segundo proveedor de fondos cotizados de bolsa (EFTs), The Vanguard Group Inc., con un 10,8%; una de las tres gestoras de fondos de pensiones más grandes del mundo (junto a The Vanguard Inc. y Fidelity), Capital Group Companies, con un 5,6%; la empresa de inversión y gestión de carteras SSgA Funds Management, con un 5,26%; la firma de capital privado líder en el mercado medio superior, GI Partners LP, con un 4,25%; seguido del fondo de inversión de pensiones sueco Alecta Pension Insurance Mutual; las empresas globales de gestión de inversiones, Select Equity Group, Inc. y RBC Global Asset Management Ltd.; el famoso y más grande fondo de inversión del mundo, BlackRock Fund Advisors, conocido como fondo buitre, que según varias publicaciones es el mayor accionista del Ibex35 español; y seguidos de las empresas de inversión Geode Capital Management LLC y Harding Loevner LP.

First Republic Bank, el ojo del huracán: ¿cómo afecta a las bolsas europeas?

La bolsa italiana, el FTSE MIB está en pérdidas con un arranque de sesión pesimista para Bmp, Bper Banca e Intesa Sanpaolo. También los índices de la principal bolsa alemana, el Dax de Frankfurt, están resintiéndose a causa del desplome del First Republic Bank cuando suelen dar buenos resultados.

El Ibex 35, que se encuentra por encima de los 9.000 puntos, está experimentando retrocesos siendo el Banco Santander el protagonista de la sangría, mientras Sabadell, CaizaBank y BBVA le siguen con pérdidas.

