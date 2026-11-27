La plancha de pelo que también es un secador y está tirada este Black Friday: "El pelo queda liso, suave y brillante"

¿Cuánto tiempo tardas entre lavarte el pelo, secarlo y peinarlo? Mucho más de lo que te gustaría, sobre todo si tienes una melena larga o con mucha cantidad. Y como sabemos que no querrías prescindir de ningún paso (nosotras tampoco), te vamos a recomendar nuestro descubrimiento beauty del Black Friday: la plancha de pelo Air Kerastraight Ultimate Experience de Rowenta.

Frente a una plancha convencional, su ventaja es que cumple también la función de secador, por lo que seca y alisa al mismo tiempo. ¡Vas a tardar la mitad! Y también le vas a dar una alegría a tu bolsillo, porque esta plancha de Rowenta está rebajada en su tienda online este Black Friday y tienes otro 15% de descuento extra con nuestro cupón ELESPANOL15. En total, ¡se queda por poco más de 100€!

Beneficios para el pelo de esta plancha y secador de Rowenta

Seca y alisa al mismo tiempo para quitar humedad y dar forma al pelo.

El motor de 1.000 W elimina el exceso de humedad desde la raíz y el aire alcanza los 160 km/h.

Con tecnología iónica que reduce el encrespamiento y el frizz.

El sistema Air Keratin analiza la temperatura hasta 1.000 veces por segundo y la va ajustando según las necesidades del cabello.

Air Kerastraight Ultimate

Air Kerastraight .jpg Air Kerastraight Ultimate

La plancha de pelo Air Kerastraight Ultimate Experience de Rowenta es uno de los dispositivos más cómodos y prácticos que hemos probado para una buena rutina haircare. Es tan fácil como elegir entre sus cuatro ajustes para empezar a secarte el pelo y después activar las placas (entre 80ºC y 140ºC) para alisar. Lo ideal es que utilices la temperatura más baja posible según tu tipo de cabello.

Y una vez que el pelo esté completamente seco, puedes desactivar el aire y quedarte solo con las placas para terminar de alisar algún mechón rebelde. O si no es día de lavarte el pelo y quieres igualmente dar volumen en la raíz o forma en las puntas.

¿Cumple lo que promete? Opiniones del Air Kerastraight Ultimate Experience de Rowenta

Si te convence el descuento de Black Friday y quieres esta plancha secador 3 en 1, tiene 4,7/5 estrellas de valoración de clientes reales en Rowenta.

"Son literalmente 2 aparatos en 1, genial para llevar en la maleta y guardarlo en un cajón. Es muy ligero, por lo que es fácil de manejar".

"Antes, tardaba cerca de 20 a 25 minutos en secar, preparar la plancha y alisar mi pelo. Y ahora, ya no necesito hacer esa rutina porque hoy, nada más salir de la ducha, me seco y aliso el pelo al mismo tiempo".

"He probado varios estilos de peinado y he conseguido hacerlos sin demasiadas dificultades, incluso mi hija. El pelo queda liso, suave y brillante, no me lo podía creer".

Además del descuento por el Black Friday, no olvides aplicar en el carrito el cupón ELESPANOL15 para ahorrarte un 15% adicional en este dispositivo o en cualquier otro del catálogo de Rowenta. ¡Merece mucho la pena!

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