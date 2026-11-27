La plancha de pelo que también es un secador y está tirada este Black Friday: "El pelo queda liso, suave y brillante"
Esta plancha de pelo 3 en 1 también funciona como secador, por lo que alisa y seca al mismo tiempo con tecnología Air Keratin. ¡Una maravilla!
Las mejores planchas de pelo para alisar sin dañar en 2026: ¿cuál comprar?
¿Cuánto tiempo tardas entre lavarte el pelo, secarlo y peinarlo? Mucho más de lo que te gustaría, sobre todo si tienes una melena larga o con mucha cantidad. Y como sabemos que no querrías prescindir de ningún paso (nosotras tampoco), te vamos a recomendar nuestro descubrimiento beauty del Black Friday: la plancha de pelo Air Kerastraight Ultimate Experience de Rowenta.
Frente a una plancha convencional, su ventaja es que cumple también la función de secador, por lo que seca y alisa al mismo tiempo. ¡Vas a tardar la mitad! Y también le vas a dar una alegría a tu bolsillo, porque esta plancha de Rowenta está rebajada en su tienda online este Black Friday y tienes otro 15% de descuento extra con nuestro cupón ELESPANOL15. En total, ¡se queda por poco más de 100€!
Beneficios para el pelo de esta plancha y secador de Rowenta
- Seca y alisa al mismo tiempo para quitar humedad y dar forma al pelo.
- El motor de 1.000 W elimina el exceso de humedad desde la raíz y el aire alcanza los 160 km/h.
- Con tecnología iónica que reduce el encrespamiento y el frizz.
- El sistema Air Keratin analiza la temperatura hasta 1.000 veces por segundo y la va ajustando según las necesidades del cabello.
Air Kerastraight Ultimate
La plancha de pelo Air Kerastraight Ultimate Experience de Rowenta es uno de los dispositivos más cómodos y prácticos que hemos probado para una buena rutina haircare. Es tan fácil como elegir entre sus cuatro ajustes para empezar a secarte el pelo y después activar las placas (entre 80ºC y 140ºC) para alisar. Lo ideal es que utilices la temperatura más baja posible según tu tipo de cabello.
Y una vez que el pelo esté completamente seco, puedes desactivar el aire y quedarte solo con las placas para terminar de alisar algún mechón rebelde. O si no es día de lavarte el pelo y quieres igualmente dar volumen en la raíz o forma en las puntas.
¿Cumple lo que promete? Opiniones del Air Kerastraight Ultimate Experience de Rowenta
Si te convence el descuento de Black Friday y quieres esta plancha secador 3 en 1, tiene 4,7/5 estrellas de valoración de clientes reales en Rowenta.
- "Son literalmente 2 aparatos en 1, genial para llevar en la maleta y guardarlo en un cajón. Es muy ligero, por lo que es fácil de manejar".
- "Antes, tardaba cerca de 20 a 25 minutos en secar, preparar la plancha y alisar mi pelo. Y ahora, ya no necesito hacer esa rutina porque hoy, nada más salir de la ducha, me seco y aliso el pelo al mismo tiempo".
- "He probado varios estilos de peinado y he conseguido hacerlos sin demasiadas dificultades, incluso mi hija. El pelo queda liso, suave y brillante, no me lo podía creer".
Además del descuento por el Black Friday, no olvides aplicar en el carrito el cupón ELESPANOL15 para ahorrarte un 15% adicional en este dispositivo o en cualquier otro del catálogo de Rowenta. ¡Merece mucho la pena!
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