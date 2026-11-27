Ofertón de Movistar Plus este Black Friday: 2 meses de fútbol, cine y series con el Plan Libre por solo 2€ en total

Movistar Plus se ha pasado el juego este Black Friday. La plataforma de streaming ha lanzado una promo con la que podrás suscribirte al Plan Libre —incluye cine, series y deportes— durante 2 meses por 2€ en total y sin permanencia. Es decir, 1€ al mes por disfrutar de todos los contenidos originales de Movistar Plus, los últimos estrenos de cine, series originales y el mejor deporte nacional e internacional.

Para aprovechar la promoción de Black Friday de M+, solo tienes que suscribirte a su Plan Libre antes del lunes 30 de noviembre. Tendrás acceso a todos los contenidos incluidos en esta suscripción durante 2 meses por 2€ en total. Si te gusta el cine, las series y el deporte, ¡es un chollazo!

Todos los detalles de la promo Black Friday de Movistar Plus

2 meses de suscripción en Movistar Plus al Plan Libre por solo 2€ en total.

La suscripción a la plataforma de streaming no tiene permanencia (puedes cancelar cuando quieras).

Solo puedes aprovechar la promo de Black Friday de Movistar Plus si te suscribes antes del 30 de noviembre.

Incluye todo el contenido habitual del Plan Libre: cine, series y deportes.

Plan Libre de Movistar Plus

Plan Libre Movistar Plus .jpg Plan Libre de Movistar Plus

El Plan Libre de Movistar Plus habitualmente cuesta 4,99€ al mes, pero este Black Friday puedes acceder a él durante 2 meses por 2€ en total y sin permanencia. ¿Y qué incluye? Para empezar, nuevos estrenos de cine y series todas las semanas, además de todo el catálogo de títulos que M+ ya tiene en su plataforma: 'El ser querido' (llega el 4/12), la segunda temporada de 'Celeste', 'Querer', 'Más que rivales', 'Sirat', 'Flores para Antonio'… Además, muy pronto se va a estrenar en exclusiva en Movistar Plus 'La bola negra' después de su exitazo en cines.

Pero hay muchos más contenidos para todos los gustos: el partido Movistar Plus de cada jornada de LaLiga, toda LaLiga Hypermotion, uno por jornada de la Champions y la Europa League, el mejor de la Premier y mucho más fútbol internacional. También lo mejor del baloncesto, pádel, rugby y la Copa Davis (los mejores partidos del torneo).

¿Cómo suscribirte a Movistar Plus este Black Friday?

No tienes que hacer nada especial para aprovechar la oferta de Movistar Plus este Black Friday:

Entra en Movistar Plus y haz clic en el botón 'Quiero 2 meses x 2€'. Crea una cuenta (o inicia sesión si ya has sido cliente). Rellena tus datos personales y elige un método de pago válido. Comprueba que el precio del Plan Libre es de 2€ para los próximos 2 meses.

¡Y ya está! Movistar Plus no tiene permanencia, así que puedes cancelar la suscripción cuando quieras sin coste extra.

¿Por dónde vas a empezar? El partido de LaLiga de este fin de semana es el Elche - Atlético de Madrid, pero también vas a poder disfrutar de otros encuentros de LaLiga y del partidazo entre el Barça y el Manchester City el 8 de diciembre. Y las mejores películas y series para hacer maratón este invierno. ¡Aprovecha la promo de Movistar Plus este Black Friday y suscríbete al Plan Libre durante 2 meses por 2€ en total!

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