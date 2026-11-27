Ofertón de Movistar Plus este Black Friday: 2 meses de fútbol, cine y series con el Plan Libre por solo 2€ en total
Movistar Plus lanza su ofertón de Black Friday: suscríbete antes del 30 de noviembre a su Plan Libre y consigue 2 meses de deporte, cine y series por 2€ en total.
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Movistar Plus se ha pasado el juego este Black Friday. La plataforma de streaming ha lanzado una promo con la que podrás suscribirte al Plan Libre —incluye cine, series y deportes— durante 2 meses por 2€ en total y sin permanencia. Es decir, 1€ al mes por disfrutar de todos los contenidos originales de Movistar Plus, los últimos estrenos de cine, series originales y el mejor deporte nacional e internacional.
Para aprovechar la promoción de Black Friday de M+, solo tienes que suscribirte a su Plan Libre antes del lunes 30 de noviembre. Tendrás acceso a todos los contenidos incluidos en esta suscripción durante 2 meses por 2€ en total. Si te gusta el cine, las series y el deporte, ¡es un chollazo!
Todos los detalles de la promo Black Friday de Movistar Plus
- 2 meses de suscripción en Movistar Plus al Plan Libre por solo 2€ en total.
- La suscripción a la plataforma de streaming no tiene permanencia (puedes cancelar cuando quieras).
- Solo puedes aprovechar la promo de Black Friday de Movistar Plus si te suscribes antes del 30 de noviembre.
- Incluye todo el contenido habitual del Plan Libre: cine, series y deportes.
Plan Libre de Movistar Plus
El Plan Libre de Movistar Plus habitualmente cuesta 4,99€ al mes, pero este Black Friday puedes acceder a él durante 2 meses por 2€ en total y sin permanencia. ¿Y qué incluye? Para empezar, nuevos estrenos de cine y series todas las semanas, además de todo el catálogo de títulos que M+ ya tiene en su plataforma: 'El ser querido' (llega el 4/12), la segunda temporada de 'Celeste', 'Querer', 'Más que rivales', 'Sirat', 'Flores para Antonio'… Además, muy pronto se va a estrenar en exclusiva en Movistar Plus 'La bola negra' después de su exitazo en cines.
Pero hay muchos más contenidos para todos los gustos: el partido Movistar Plus de cada jornada de LaLiga, toda LaLiga Hypermotion, uno por jornada de la Champions y la Europa League, el mejor de la Premier y mucho más fútbol internacional. También lo mejor del baloncesto, pádel, rugby y la Copa Davis (los mejores partidos del torneo).
¿Cómo suscribirte a Movistar Plus este Black Friday?
No tienes que hacer nada especial para aprovechar la oferta de Movistar Plus este Black Friday:
- Entra en Movistar Plus y haz clic en el botón 'Quiero 2 meses x 2€'.
- Crea una cuenta (o inicia sesión si ya has sido cliente).
- Rellena tus datos personales y elige un método de pago válido.
- Comprueba que el precio del Plan Libre es de 2€ para los próximos 2 meses.
¡Y ya está! Movistar Plus no tiene permanencia, así que puedes cancelar la suscripción cuando quieras sin coste extra.
¿Por dónde vas a empezar? El partido de LaLiga de este fin de semana es el Elche - Atlético de Madrid, pero también vas a poder disfrutar de otros encuentros de LaLiga y del partidazo entre el Barça y el Manchester City el 8 de diciembre. Y las mejores películas y series para hacer maratón este invierno. ¡Aprovecha la promo de Movistar Plus este Black Friday y suscríbete al Plan Libre durante 2 meses por 2€ en total!
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