Antes dejaba la calefacción puesta todo el día, ahora la ajusto desde el móvil con este termostato inteligente rebajado en el Black Friday

Antes dejaba puesta la calefacción para que la casa estuviera calentita al llegar, sobre todo durante los tres meses de invierno. Y más de una vez la he dejado encendida sin querer al salir de casa con prisas. Hasta que descubrí el termostato inteligente de Leroy Merlin, así que ahora la controlo desde el móvil, la programo 15 minutos antes de llegar a casa y la apago desde el trabajo si me la dejo encendida.

El invierno pasado buscaba un termostato inalámbrico con Wi-Fi y receptor para caldera, y este modelo fue el que más me convenció. Y casi un año después, está rebajado un 33% en el Black Friday de Leroy Merlin. Cuesta menos de 50€ (yo lo compré por 70€) y te ahorra mucho más dinero al año.

Razones para comprar este termostato rebajado en el Black Friday

Desde la app Tuya puedes ajustar la temperatura desde el móvil.

Se puede programar hasta en seis tramos al día, según la rutina.

El panel LCD retroiluminado permite consultar la temperatura incluso a oscuras.

Es apto para colocarlo en una mesa o instalarlo en la pared.

Termostato Leroy Merlin

Termostato Leroy .jpg Termostato Leroy Merlin

¿Cuántas veces has llegado a casa en invierno y estaba helada después de pasar todo el día fuera? Una de las ventajas del termostato inteligente de Leroy Merlin es que se puede programar un rato antes de llegar a casa para encontrártela a la temperatura adecuada. Y también apagarla desde cualquier lugar si te la dejas encendida.

Además, sus seis tramos horarios son muy prácticos para establecer horarios según tus rutinas. Y si cambias mucho de hábitos, es tan fácil como regularlo de forma manual desde la app Tuya de tu smartphone. Y por si te lo preguntas, el mando y el receptor van por separado.

¿Cómo y cuánto ahorro con un termostato inteligente?

Depende mucho de cómo sea tu rutina, la zona en la que vivas y el uso que suelas hacer de la calefacción en invierno, pero sí o sí vas a ahorrar, porque un termostato inteligente permite adaptar el consumo a nuestros hábitos. Lo recomendable, según los expertos, es ajustar el uso de la calefacción a los horarios reales de cada hogar y configurarla entre 20 y 21ºC.

Para que te hagas una idea, bajar el termostato alrededor de 4ºC durante 8 horas al día, se traduce en un ahorro del 10% en el gasto anual en calefacción.

¿Quieres ahorrar en la factura este invierno? Empieza por este termostato inteligente rebajado a menos de 50€ en Black Friday y, cuando termine el invierno, reconocerás que es la mejor compra que has hecho. ¡Baratísimo!

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