Alguna vez lo has metido en el carrito y después has reculado por su precio. Incluso has tenido la obsesión de comprártelo para ir al gimnasio, a la oficina o llevarlo en el coche. ¿Y si este Black Friday te das por fin ese capricho? El termo Stanley Quencher H2.0 FlowState en color Rose Quartz está por todas partes, lo utilizan tus influencers y tiktokers favoritas, y es normal que te obsesione.

Mantiene el agua fría hasta dos días, sirve para llevarte tu café a cualquier parte y Amazon lo acaba de rebajar 20€ solo durante su Semana de Black Friday. Así que lo que antes costaba 55€, ahora se queda solo por 35€ y es la excusa que estabas esperando para darte un capricho (o regalarlo esta Navidad). ¡Ya es lo más vendido de su categoría!

Lo mejor del termo Stanley Quencher H2.0 FlowState Trinkbecher

Capacidad de 1,18 litros de agua para no tener que rellenarlo muy a menudo.

Mantiene el agua fría hasta 11 horas sin hielo y hasta 2 días con varios cubitos.

La tapa tiene tres posiciones: beber con pajita, por la abertura o girar la tapa para reducir las salpicaduras.

Todas las piezas de este termo son aptas para el lavavajillas y además se limpia muy fácilmente.

Termo Stanley Quencher H2.0

Termo Stanley Quencher .jpg Termo Stanley Quencher H2.0

El termo Stanley Quencher H2.0 FlowState en color Rose Quartz es uno de los muchos modelos de la marca que se han hecho virales en los últimos meses. Solo necesitas darte un paseo por las grandes ciudades españolas, por tu gimnasio o abrir las redes sociales para ver a varias chicas con este termo. Y sí, una parte es moda, pero también tenemos que reconocer que este termo Stanley es comodísimo.

El asa viene muy bien para llevarlo de un sitio a otro fácilmente y el material con el que está fabricado es superagradable, ¡por no hablar del color! El cuerpo está fabricado con un 90% de acero inoxidable reciclado y el vaso está libre de BPA. Y esta versión con pajita lo hace todavía más cómodo.

¿Merece la pena comprarlo este Black Friday

Es uno de los grandes chollos de la Semana del Black Friday de Amazon y, al fin y al cabo, este 'viernes negro' es un día para comprar más barato todo lo que te lleva obsesionando durante el resto del año. Y si lo quieres, es porque le vas a sacar partido y a usarlo todos los días.

Su capacidad por encima de 1 litro viene muy bien dentro o fuera de casa. Además, si te cuesta beber 2 litros de agua al día, este termo Stanley es la excusa perfecta para hacerlo, ¡y no se te va a calentar! Baja de precio 20€ en Amazon este Quencher de 1,18 litros, pero también lo hacen otras versiones con distintas capacidades, en modelos y colores distintos. ¡Tú eliges!

La Semana del Black Friday de Amazon llega a su fin este lunes 30 de noviembre, así que aprovecha el fin de semana para comprar este termo Stanley o cualquier otro producto al que le hayas echado el ojo. ¡Las marcas favoritas de los consumidores están volando!

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